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«Ростех»: новый ПТРК «Корнет-Д1» прошёл основной объём предварительных испытаний

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Модернизированный российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1» прошёл основной объём предварительных испытаний и готовится к государственным. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.
«Ростех»: новый ПТРК «Корнет-Д1» прошёл основной объём предварительных испытаний
  • РИА Новости

«Основной объём предварительных испытаний... в том числе стрельбовые испытания, завершён с положительными результатами», — отметил Оздоев.

«Корнет-Д1» оснащён двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели.

В августе в России завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25, которая может вести боевые действия на плаву, в высокогорье, в тропическом климате и в болотистой местности.

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