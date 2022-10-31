«Ростех»: новый ПТРК «Корнет-Д1» прошёл основной объём предварительных испытаний
- РИА Новости
«Основной объём предварительных испытаний... в том числе стрельбовые испытания, завершён с положительными результатами», — отметил Оздоев.
«Корнет-Д1» оснащён двумя автоматизированными пусковыми установками, каждая из которых имеет собственный телетепловизионный прицел, что позволяет обстреливать сразу две цели.
В августе в России завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25, которая может вести боевые действия на плаву, в высокогорье, в тропическом климате и в болотистой местности.