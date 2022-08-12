В «Ростехе» заявили о завершении испытания самоходной противотанковой пушки 2С25

В России завершились государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25.

Об этом в интервью РИА Новости заявил первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Её государственные испытания уже завершены», — заявил Артяков.

По его словам, противотанковая пушка может вести боевые действия на плаву, в высокогорье, в тропическом климате и в болотистой местности.

Также Артяков рассказал, что для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» разработали мини-ракеты для поражения малоразмерных целей.