«Меньше отдача и точнее прицеливание»: как изменился АК-12 после модернизации с учётом опыта применения в СВО

Российские войска в зоне СВО начали получать модернизированные автоматы АК-12, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев. По его словам, в автомате был исключён режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привёл к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Остальные изменения связаны с упрощением эксплуатации автомата. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, оружие было существенно доработано по результатам его применения в ходе СВО. Кроме того, автомат стал намного удобнее и эргономичнее. По мнению экспертов, модернизированная версия АК-12 будет широко востребована в зоне спецоперации.

Российские войска в зоне СВО уже начали получать модернизированные автоматы АК-12, заявил накануне ТАСС главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«С самого начала специальной военной операции мы активно взаимодействуем с Минобороны и с теми подразделениями, которым в первую очередь были поставлены данные образцы. На основании обратной связи формируется, собственно, пул замечаний и предложений по реальной эксплуатации данного вида вооружений... Мы изготовили партию АК-12 с внесёнными изменениями. Эта партия уже отправлена в зону специальной военной операции для получения уточнённой обратной связи», — рассказал Уржумцев.

По словам главного конструктора, в обновлённой версии АК-12 был исключён режим отсечки по два выстрела, поскольку он не привёл к значительному увеличению эффективности, но усложнил конструкцию. Остальные аспекты модернизации связаны с удобством использования автомата и упрощением его эксплуатации.

Ранее о завершении модернизации АК-12 в интервью РИА Новости сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Важно, что мы работаем во взаимодействии с военными и имеем обратную связь. Так мы можем быстро реагировать на меняющиеся потребности, вносить конструкционные изменения и улучшать нашу продукцию. Кстати, например, автомат АК-12 существенно доработан по результатам применения в СВО. Он стал намного удобнее, эргономичнее. В этом году в серию пойдёт уже обновлённая версия», — заявил Чемезов.

Усовершенствованная версия

Напомним, АК-12 был принят на вооружение ВС РФ в январе 2018 года. Вес автомата с пустым магазином составляет 3,7 кг, скорость стрельбы — 700 выстрелов в минуту. Длина оружия в боевом положении — 935 мм, со сложенным прикладом — 690 мм.

АК-12 стал первым автоматом российского производства с планкой Пикатинни — специальным кронштейном с рельсовым креплением для установки дополнительных приспособлений, в том числе прицелов различного типа. В августе 2021 года российское оборонное ведомство подписало долгосрочный контракт на поставку автоматов АК-12 в ВС РФ.

Минобороны России

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Стоит отметить, что именно АК-12 использовали в реальных боях герои спецоперации — морпехи с позывными Струна и Рокот, о которых RT снял документальный фильм. В беседе с сотрудниками концерна «Калашников» они рассказали о преимуществах АК-12 в сравнении с его предшественником — АК-74М. По словам российских военных, новый автомат лучше приспособлен для крепления дополнительных приспособлений, в частности коллиматорного прицела.

По данным журнала «Калашников», изменения, произошедшие с АК-12, по сравнению с версией этого автомата 2018 года, коснулись в первую очередь дульного устройства. Вместо дульного тормоза-компенсатора с байонетным креплением на данное оружие был установлен щелевой пламегаситель, который фиксируется эксцентриком. Новым стало и цевьё: узел теперь намного прочнее — он будет меньше перегреваться при интенсивной стрельбе.

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Изменился и диоптрический прицел. В обновлённом АК-12 боец может выбирать между такими установками, как прямой выстрел, стрельба при слабой освещённости и на дистанции в 600 м.

Как пишет журнал, ударно-спусковой механизм автомата теперь оснащён переводчиком-предохранителем с двусторонним флажком, при повороте управляющим кулисой, которая закрывает вырез в крышке ствольной коробки в положении «предохранитель включён».

Кроме того, предохранительный механизм отличается упором затворной рамы, которая препятствует соприкосновению рукоятки взведения о шторку и её деформации при мощных ударах затылком приклада или задним вкладышем ствольной коробки.

Изменился и сам приклад: у модернизированного АК-12 появился новый регулируемый приклад Г-образной формы. Напомним, версия автомата 2018 года оснащалась «треугольным» прикладом на стальном трубчатом основании.

«Очень ждут в зоне СВО»

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин подчеркнул, что модернизированный АК-12 очень ждут в зоне СВО.

«Ждут его уже усовершенствованным, с учётом всех тех недочётов, которые были выявлены в начале спецоперации, когда только первая версия АК-12 поступила на вооружение, когда началась первичная обкатка оружия, когда выявились минусы в использовании этих автоматов. И концерн «Калашников» оперативно принял меры, доработал оружие», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Как полагает Бутырин, работа, проделанная специалистами «Калашникова», принесла весомые результаты, улучшив главным образом надёжность и эргономичность АК-12.

«Оружие стало легче, эргономичнее, позволяет использовать большое количество дополнительных приспособлений для ведения огня и наблюдения: оптические прицелы, прицелы ночного видения, тепловизионные прицелы, ствольные фонари, лазерные целеуказатели и так далее», — отметил аналитик.

Бутырин подчеркнул, что модернизированные АК-12 станут «хорошим и большим подспорьем российским военным в ходе СВО».

Российские военные в зоне СВО

РИА Новости

«Войскам РФ такое оружие, разумеется, необходимо. Модернизированные АК-12 однозначно внесут свою позитивную лепту в ведение спецоперации. Это будет дополнение к применяемым в спецоперации АК-74М, поскольку АК-12 в настоящее время пока не сможет полностью заменить их — всё-таки они выпускались недостаточно массово», — пояснил эксперт.

С точки зрения Бутырина, помимо важных доработок, АК-12 имеет и значительный модернизационный потенциал.

По словам военного обозревателя Александра Хроленко, во время спецоперации действительно могут появиться новые направления, по которым можно было бы усовершенствовать это оружие.

«Уже сейчас российским военным будет намного комфортнее из него стрелять: меньше отдача и точнее прицеливание. А новые приборы, которые можно будет с лёгкостью присоединять к АК-12, будут служить более высокой точности стрельбы, как и новый диоптрический прицел. Улучшенный автомат поднимет уровень боеспособности российских войск, обеспечит рост огневой мощи. При этом АК-12 достаточно функционален и может дальше видоизменяться, в том числе в зависимости от поставленных целей Минобороны РФ», — заявил аналитик в комментарии RT.

Хроленко высоко оценил работу концерна «Калашников», подчеркнув, что разработчикам удалось своевременно модернизировать АК-12.

«Концерн и сам автомат АК неслучайно стали символом надёжности, точности и эффективности. За счёт успешной модернизации «Калашников» в очередной раз подтвердил все эти положения», — заключил эксперт.