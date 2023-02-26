«Высокомобильные наземные силы»: как БМП-2М с модулем «Бережок» и другая бронетехника усилят ВДВ России

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры подготовки экипажей ВДВ на боевых машинах пехоты БМП-2М. Занятие прошло в тыловом районе зоны СВО под руководством опытного инструктора. Главной особенностью БМП-2М является боевой модуль «Бережок», который включает противотанковые ракеты комплекса «Корнет», 30-мм пушку, автоматический гранатомёт и пулемёт Калашникова. По словам экспертов, подобная машина наряду с другой общевойсковой техникой широко востребована в подразделениях ВДВ, выполняющих задачи в зоне СВО.

Минобороны России опубликовало на своём сайте кадры подготовки экипажей ВДВ на боевых машинах пехоты БМП-2М, оснащённых боевым модулем «Бережок». Занятие прошло в тыловом районе зоны спецоперации под руководством опытного инструктора.

«Командир отделения из числа инструкторов, имеющих боевой опыт СВО, поставил задачу экипажу БМП на уничтожение условного противника. После занятия штатных мест внутри боевой машины экипаж приступил к выполнению учебной задачи», — говорится в сообщении военного ведомства.

Десантники отработали поражение целей на максимальном расстоянии из 30-мм пушки, а на ближней дистанции применялись пулемёт Калашникова калибра 7,62 мм и автоматический гранатомёт АГ-30. Данные средства поражения интегрированы в боевое отделение «Бережок».

«Кроме того, в данный боевой модуль входят четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет», точными пусками которых с максимального расстояния уничтожаются бронированные средства противника», — добавили в Минобороны РФ.

После выполнения задачи десантники отработали уход с огневого рубежа. Для безопасной передислокации наводчик-оператор создал дымовую завесу, под прикрытием которой механик-водитель на максимальной скорости увёл машину с позиции, маневрируя при этом между препятствиями.

«Тренировки проходят каждый день по несколько часов в условиях, максимально приближенных к боевым. Ежедневные занятия на полигоне приносят положительный результат, и скоро все экипажи вольются в состав штатных подразделений воздушно-десантных войск с дальнейшим выполнением поставленных боевых задач», — отметили в Минобороны РФ.

Мобильность и мощь

БМП-2М с модулем «Бережок» была разработана Тульским Конструкторским бюро приборостроения и в последние годы поставляется в подразделения Сухопутных войск ВС РФ. В отличие от предшествующих моделей машина оснащается пусковыми установками противотанкового комплекса «Корнет».

По словам экспертов, это оружие превосходит другие российские ПТРК и зарубежные аналоги, включая американский Javellin. Комплекс способен вести огонь на расстоянии до 10 км и прожигать до 1300 мм брони. Кроме того, в «Корнете» реализован принцип «выстрелил и забыл», позволяющий носителю мгновенно поменять местоположение после старта ракеты.

БМП-2М с пусковыми установками комплекса «Корнет» по бокам башни

РИА Новости

© Илья Питалев

По словам самих российских десантников, «Корнет» занимает «генеральское положение на поле боя» и является более эффективным средством поражения, чем конструктивно схожий противотанковый комплекс «Фагот», который устанавливался на предшествующие модели БМП.

И всё же главной особенностью БМП-2М является боевое отделение «Бережок», которое представляет собой двухместную башню, оснащённую усовершенствованным комбинированным прицелом с независимой системой стабилизации в двух плоскостях, дальномерными каналами (тепловизионным и лазерным) и средством наведения для управляемых ракет.

Орудия и приборы наведения автоматически удерживают мишени в прицеле в любое время суток и в движении. Также «Бережок» имеет автоматическую систему управления огнём и радиостанцию «Акведук», благодаря которой экипаж может подключаться к автоматизированным системам управления боем.

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Как заявил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, БМП-2М получила достойные ходовые качества во многом благодаря установке дизельного двигателя УТД-23 с турбонаддувом мощностью 360 л.с. По шоссе мотор способен обеспечивать скорость машины до 65 км/ч, по грунтовой дороге — 40—50 км/ч, на плаву — до 7 км/ч.

«Модернизированная БМП-2 получилась мобильной и при этом весьма мощной машиной. Её огневые возможности в разы больше, чем у прежних образцов. Дело не только в средствах поражения. На БМП-2М установлены современная система управления огнём, панорамный прицел командира, тепловизор, автомат сопровождения цели», — подчеркнул Суворов.

Поработали тульские конструкторы и над защищённостью БМП-2М. При необходимости на машину можно установить дополнительную защиту в виде решётчатых экранов (оберегает от поражения гранатомётами) и навесные бронелисты (защищает от огня крупнокалиберных пулемётов).

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев обратил внимание на то, что БМП-2М защищена лучше аналогичной штатной техники ВДВ, включая БМД-3 и более современные БМД-4/ БМД-4.

«Наши «голубые береты» оснащены достойной бронетехникой, но она специально приспособлена для спуска на землю парашютным способом. Это априори подразумевает очень жёсткие ограничения по габаритам и массе. Важен буквально каждый килограмм. Если на эти машины поставить больше брони, то есть утяжелить, то про авиадесантирование можно будет забыть», — пояснил Корнев.

Десантники ВС РФ в зоне СВО

РИА Новости

© Константин Михальчевский

По словам эксперта, с учётом специфики применения частей ВДВ в спецоперации подразделения «голубых беретов» лучше всего дополнительно оснащать штатной бронетехникой Сухопутных войск РФ.

«Скорее всего, из-за высокой насыщенности войск противника средствами ПВО, мы видим, что ВДВ не используются для выполнения своей классической задачи — высадка в глубине обороны и захват плацдарма с его последующим удержанием для подхода основных сил. Из доступной нам информации можно сделать вывод, что в ходе спецоперации это было один раз, год назад, когда российский десант высадился в Гостомеле», — отметил Корнев.

Как заявил эксперт, «голубые береты» в большей мере выполняют функции элитной пехоты, занимаясь штурмовыми, разведывательно-диверсионными действиями и удержанием передовых позиций.

По информации Минобороны РФ, в зоне СВО десантники принимают активное участие и в освобождении населённых пунктов. В частности, 20 февраля добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск полностью освободили населённый пункт Парасковиевка.

В первой половине января при освобождении Соледара подразделения «голубых беретов» выполнили скрытый манёвр, успешно атаковали сходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты.

«Нынешний функционал десантников требует оснащения более тяжёлой и защищённой техникой. По всей видимости, этот процесс начался», — подчеркнул Корнев.

На текущем этапе, как отметил эксперт, отечественная промышленность способна насытить части «голубых беретов» БМП-2М, бронированным автотранспортом и различными модификациями БМП-3.

«Конечно, десантникам пригодится и БМП-3. Базовая версия этой машины неплохо защищена, оснащается 100-мм нарезной пушкой и спаренным с ней 30-мм автоматическим орудием. Кроме того, на машине можно смонтировать установки для пуска управляемых ракет, способных поражать инженерные сооружения неприятеля, танки и иную бронетехнику», — говорит Корнев.

Танк ВДВ в зоне СВО

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Аналогичной точки зрения придерживается и Сергей Суворов. Вместе с тем собеседник RT обратил внимание на важность того, что за несколько лет до спецоперации подразделения ВДВ начали оснащаться танками. В частности, в десантно-штурмовых дивизиях и бригадах стали появляться танковые батальоны. В арсенал «крылатой пехоты» вошли машины Т-72Б3, которые, как следует из данных Минобороны РФ, успешно применяются в ходе спецоперации.

«В конфликтах, где принимали участие наши войска ещё задолго до СВО, подразделения десантников постоянно усиливались танками. Поэтому логично было сделать танк штатной техникой ВДВ. Это было правильное решение. Спецоперация в очередной раз продемонстрировала, что танк остаётся основным средством прорыва обороны и играет важную роль в огневой поддержке пехоты», — подчеркнул Суворов.