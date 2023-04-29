«Уникальная боевая машина»: в России начинается производство самоходки «Спрут-СДМ1»

В России начинается производство уникального самоходного противотанкового 125-мм орудия 2С25М «Спрут-СДМ1». Эта боевая машина предназначена для Воздушно-десантных войск РФ. Самоходка сопоставима по огневой мощи с современными танками, но при этом более манёвренная. Как полагают эксперты, «Спрут-СДМ1» может применяться в зоне СВО для борьбы с танками и неожиданных ударов по позициям ВСУ. По мнению аналитиков, Москва взяла курс на насыщение противотанковыми средствами подразделений у линии фронта с учётом последних пакетов военной помощи киевскому режиму. Помимо установки «Спрут-СДМ1», для борьбы с западной бронетехникой могут применяться ПТРК, дроны-камикадзе, артиллерия и корректируемые авиационные бомбы, считают эксперты.

На «Курганмашзаводе» стартует производство самоходного противотанкового 125-мм орудия 2С25М «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Отмечается, что Минобороны заключило с госкорпорацией дополнительные контракты на поставку особо востребованных образцов военной техники.

«В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, а также модернизация БМП-2 с боевым отделением «Бережок», освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М («Спрут-СДМ1». — RT), бронетранспортёра БТ-3Ф», — рассказали в «Ростехе».

Два в одном

По словам опрошенных RT экспертов, в настоящее время российская оборонная промышленность практически полностью ориентирована на удовлетворение нужд группировок, задействованных в СВО. В связи с этим развёрнуты масштабные работы по ремонту, модернизации и производству новых образцов техники, одним из которых является уникальная платформа «Спрут-СДМ1».

По информации Минобороны РФ, «Спрут-СДМ1» предназначен для огневой поддержки, борьбы с бронетехникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений, ведения войсковой разведки и боевого охранения.

Эта машина — модернизированная версия авиадесантируемой самоходной противотанковой пушки (СПТП) 2С25 «Спрут-СД», которая была принята на вооружение Воздушно-десантными войсками РФ в 2006 году.

Госиспытания орудия стартовали в 2020-м. На сегодняшний день официально не сообщалось о его принятии на вооружение. Однако, как полагают эксперты, учитывая запуск серийного производства самоходки, соответствующее решение, скорее всего, уже принято.

«Спрут-СДМ1» совмещает в себе два типа боевых машин — самоходное орудие и лёгкий плавающий танк. Эта платформа оснащается 125-мм гладкоствольной пушкой 2А75.

«Комплекс вооружения предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных снарядов, а также боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели — до 5 км», — говорится в материалах «Ростеха».

По огневой мощи «Спрут-СДМ1» сопоставима с основными боевыми танками (ОБТ) российской армии, в том числе с Т-90МС, а по подвижности на суше и воде самоходка находится на уровне современной бронемашины десанта БМД-4М.

«Спрут-СДМ1» на огневых испытаниях на воде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский

«СПТП «Спрут-СДМ1» на сегодняшний день представляет собой единственный в мире образец современного лёгкого танка. Эта уникальная боевая машина обладает не только современными тактико-техническими характеристиками по защищённости, манёвренности, огневой мощи, но и привлекательна с точки зрения цены», — заявил ранее исполнительный директор «Курганмашзавода» Пётр Тюков.

«Спрут» отличается высокими водоходными качествами, которые были подтверждены в ходе недавних испытаний на Чёрном море. Машина способна форсировать водные преграды на скорости до 10 км/ч и вести огонь при волнении моря до трёх баллов.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, «Спрут-СДМ1» способен решать сложные тактические задачи — проводить разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, осуществлять манёвренную оборону и участвовать в морских десантных операциях.

По узлам и деталям ходовой части и по моторно-трансмиссионному отделению «Спрут-СДМ1» унифицирован с боевой машиной пехоты БМП-3 и БМД-4М. На самоходке установлен многотопливный дизель УТД-29 мощностью 500 л. с., который позволяет машине развивать скорость до 70 км/ч. Полный объём гарантийного пробега платформы составляет 8 тыс. км.

Шасси «Спрут-СДМ1» имеет независимую гидропневматическую подвеску с системой изменяемого клиренса. Машина способна выполнять задачи в лесисто-болотистой, горной местности и в высоких широтах, где необходимо передвигаться по высокому снежному покрову.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов обратил внимание на то, что «Спрут-СДМ1» имеет солидную огневую мощь, хорошую проходимость, но проигрывает ОБТ по защищённости. Вместе с тем это не означает, что самоходка не способна вести вполне эффективную борьбу с танками. По мнению эксперта, «Спрут-СДМ1» — весьма востребованная техника в арсенале ВДВ.

«Стоит понимать, что «Спрут-СДМ1» создавался как авиадесантируемая машина для повышения огневой мощи ВДВ. Десантирование с воздуха — это всегда очень жёсткий лимит по массе. У «Спрута» — это 18 т. Естественно, столь скромный вес никак не позволял обеспечить машине защиту на уровне танка. В то же время обновлённый «Спрут» способен с ними бороться. У этой платформы достойное орудие, способное стрелять всеми штатными боеприпасами калибра 125 мм, и хорошая система управления огнём», — подчеркнул Суворов.

«Спрут-СДМ1» на испытаниях

Наряду с этим, как он считает, «Спрут-СДМ1» востребован для эффективных манёвренных боевых действий — ударов по противнику из засад, рейдов на его позиции и укрепрайоны.

«Я думаю, что «Спрут-СДМ1» неплохо проявит себя как самоходное орудие для неожиданных ударов по тылам противника. «Спрут» пригодится в обороне, в наступательных действиях», — отметил Суворов.

В беседе с RT полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин также предположил, что «Спрут-СДМ1» способен эффективно действовать из засады и внести вклад в борьбу с бронетехникой ВСУ.

«У «Спрута» низкий силуэт, его достаточно легко маскировать для действий из засад. А мощная артиллерийская система позволяет наносить серьёзный ущерб танкам, военной технике, инженерным сооружениям противника на линии боевого соприкосновения», — пояснил Литовкин.

«Уязвимые места»

Как полагает Сергей Суворов, значительные усилия российского командования и отечественной оборонной промышленности сосредоточены на насыщении фронтовых частей ВС РФ разнообразными противотанковыми средствами: от дронов-камикадзе и переносных ракетных комплексов (ПТРК) до крупнокалиберной артиллерии и авиации, оснащённой корректируемыми авиабомбами.

«Танки — самый защищённый тип техники на поле боя. Однако все прекрасно понимают, что они нуждаются в хорошем прикрытии разнообразными сухопутными силами и средствами ПВО. Конечно, к западным танкам, которые получают ВСУ, нужно относиться очень серьёзно, но вместе с тем в наши войска поставляется широкая номенклатура средств для борьбы с ними», — говорит Суворов.

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Он напоминает, что в первой половине апреля Минобороны РФ объявило о формировании специальных групп для борьбы с танками, переданными странами НАТО ВСУ. Военнослужащие данных подразделений будут осведомлены о возможностях и уязвимых местах ОБТ Leopard 2, Challenger, Abrams и Leclerc.

«Это группы, которые будут непосредственно охотиться на данные системы, плюс здесь готовятся танкисты для танковой дуэли. Но главное — это охотники за танками, которые будут ждать их в том месте, где эти танки не будут хотеть нас видеть», — заявил ранее в эфире телеканала «Звезда» начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

По мнению экспертов, самым простым способом истребления танков является использование ПТРК. Управляемые противотанковые ракеты могут применяться обычными пехотинцами, экипажами бронеавтомобилей и бронетехники.

По оценкам Минобороны РФ, даже ПТРК второго поколения при слаженной работе расчёта способны подбивать танки в 80—90% случаев.

Наиболее совершенным российским комплексом является «Корнет», относящийся к третьему поколению. Его модернизированная версия способна поражать противника на дистанции до 10 км боеприпасом с фугасной боевой частью и до 8 км — ракетой с тандемной боевой частью.

Наряду с «Корнетом» по западным танкам могут эффективно работать ПТРК «Хризантема», «Метис», «Фагот» и «Конкурс», полагает Виктор Литовкин.

Пуск ракеты из ПТРК «Корнет»

© Министерство обороны РФ

«В ходе спецоперации наши ПТРК уже доказали способность поражать вражеские танки. Да, некоторые образцы западной техники будут современнее машин, которые были у ВСУ. Но у всех них есть уязвимые места. Важно и то, как ВСУ научат применять западную технику. Если она не будет должным образом прикрыта, то охота за ними из ПТРК непременно принесёт результаты», — считает Литовкин.

Также эксперт обратил внимание на то, что против западных танков, помимо «Спрут-СДМ1», БПЛА, артиллерии и ПТРК, может эффективно работать российская авиация, использующая с недавних пор корректируемые авиабомбы.

«Не стоит забывать про значение авиации в борьбе с танками. Наши ВКС имеют в арсенале управляемыми бомбы и ракеты. Хорошо показывают себя в хорде СВО вертолёты Ка-52 и Ми-28, у которых есть сверхзвуковые противотанковые управляемые снаряды», — подытожил Литовкин.