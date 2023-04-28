Большой модернизационный потенциал: в Санкт-Петербурге спустили на воду новую дизель-электрическую подлодку «Можайск»

В Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду новой дизель-электрической подлодки «Можайск» проекта 636.3 «Варшавянка». Об этом сообщает пресс-служба ОСК. После завершения испытаний субмарина пополнит состав Тихоокеанского флота. Выступая на церемонии спуска на воду, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что российская промышленность продолжит строительство таких субмарин. Эксперты, в свою очередь, напоминают, что «Варшавянки» способны выполнять широкий круг боевых задач. Эти субмарины вносят большой вклад в обеспечение обороноспособности России, констатируют аналитики.

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подлодки «Можайск» проекта 636.3 «Варшавянка». Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

«В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов, генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит», — говорится в Telegram-канале ОСК.

Как заявил на церемонии спуска на воду адмирал Николай Евменов, у субмарин проекта 636.3 большой модернизационный потенциал, и российская промышленность продолжит их строить. По его словам, «дивизии и бригады подводных лодок будут увеличиваться по количественному составу».

«Серия очень удачная, наши партнёры, наши друзья — те, кто поддерживает Россию, — они смотрят на эту лодку очень хорошо. Лодка имеет огромный не только модернизационный, но имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта будут строиться, у них большое будущее», — цитирует Евменова РИА Новости.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Суконкин, спуск на воду означает, что большая часть работ по «Можайску» уже завершена. Впереди у подлодки цикл испытаний для проверки энергетической установки, бортовых приборов, средств связи, навигации и жизнеобеспечения, а также вооружения.

Подводная лодка проекта 636.3 в Петербурге

© АО «ОСК»

«В скором времени «Можайск» будет готов к началу испытаний. Главными будут, конечно же, приёмо-сдаточные, которые проводят при передаче заказчику, то есть Минобороны. В ходе их проверяется всё бортовое оборудование и оружейный комплекс. Должны быть подтверждены все заложенные в корабль тактико-технические характеристики», — пояснил Суконкин.

После тестирования дизель-электрическая субмарина, как правило, поступает на вооружение бригады, а её экипаж должен выполнить так называемые курсовые задачи для подтверждения готовности эксплуатировать лодку в любой обстановке, добавил специалист.

Малошумность и скрытность

«Можайск» строится для Тихоокеанского флота. Это пятая субмарина проекта 636.3, которая войдёт в его состав. Ожидается, что Андреевский флаг поднимется над подлодкой уже в следующем году.

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Ранее «Адмиралтейские верфи» передали ТОФ четыре дизель-электрических субмарины: «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа». Последней в серии, шестой подлодкой для Тихоокеанского флота является «Якутск». Она была заложена одновременно с «Можайском» в августе 2021 года при участии президента РФ Владимира Путина.

По словам главы государства, на данные корабли «будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи».

По информации Минобороны РФ, субмарины проекта 636.3 предназначены для борьбы с надводными и подводными силами противника, могут использоваться для постановки минных заграждений, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности.

«Одно из главных достоинств этих субмарин — низкий уровень шумности», — сообщается на сайте военного ведомства.

Как напомнил Алексей Суконкин, дизель-электрические субмарины проекта 636.3 имеют высокие тактико-технические характеристики и солидный арсенал ударного вооружения.

«Основная ценность лодок серии «Варшавянка» заключается в их малошумности, они отличаются достаточно высокой скрытностью. Эти платформы оснащаются крылатыми ракетами «Калибр» и торпедным вооружением, что позволяет им поражать подводные, надводные и наземные цели», — подчеркнул Суконкин.

По данным ОСК, максимальная дальность плавания субмарины составляет 7,5 тыс. миль, автономность — 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м. Подлодку эксплуатирует экипаж из 52 человек.

Подлодка проекта 636.3 в процессе строительства

© Министерство обороны РФ

Платформа проекта 636.3 является модификацией подводных лодок проектов 877 и 877ЭКМ. Её разработчиком является Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».

«Варшавянка» представляет собой двухкорпусную подлодку с современными обводами, высоким запасом плавучести и непотопляемости. Субмарина имеет шесть отсеков, разделённых водонепроницаемыми перегородками, что позволяет ей оставаться на плаву при аварийном затоплении одного из секторов и сохранять при этом боеготовность.

«Варшавянки» характеризуются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, оснащаются новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев напомнил, что подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются весьма эффективными боевыми единицами за счёт малошумности и арсенала «Калибров».

«Варшавянка» оснащается БИУС (боевой информационно-управляющей системой. — RT), способна выполнять разнообразные задачи как автономно, так и в составе группировки кораблей», — подчеркнул Корнев.

Алексей Суконкин полагает, что дизель-электрические субмарины проекта 636.3 необходимы Тихоокеанскому флоту для выполнения широкого круга задач, связанных с обеспечением обороноспособности дальневосточных рубежей РФ.

«Варшавянки» — это многоцелевые неатомные подлодки. Безусловно, они нужны Тихоокеанскому флоту, так как способны выполнять широкий круг задач», — рассказал эксперт.

Учения подлодок Тихоокеанского флота

Кроме того, как полагает Суконкин, на Тихоокеанском флоте «Варшавянки» способны обеспечивать безопасность мест базирования атомного флота и прикрывать выход на боевое дежурство подводных крейсеров стратегического назначения.

Модернизационный потенциал

Как сообщается в материалах Минобороны РФ, конструкторы «Рубина» изначально заложили в проект 636.3 возможность глубокой модернизации, которая касается обеспечения более высокой скрытности, «способности подводной лодки первой обнаруживать противника, удобства и безопасности в эксплуатации, а также ещё большего повышения боевой эффективности».

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«Модернизационный потенциал подводных лодок серии «Варшавянка» после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение — заказ этих подводных лодок Военно-Морским Флотом России и их эффективность», — отметил ранее генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит.

Как предполагает Дмитрий Корнев, в дальнейшем «Варшавянки» могут получить более совершенные средства гидроакустики, связи, навигации, системы жизнеобеспечения. Эксперт не исключает, что могут быть улучшены параметры боевой информационно-управляющей системы.