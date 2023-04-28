Большой модернизационный потенциал: в Санкт-Петербурге спустили на воду новую дизель-электрическую подлодку «Можайск»
В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новой дизель-электрической подлодки «Можайск» проекта 636.3 «Варшавянка». Об этом сообщает пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
«В мероприятии приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Андрей Веселов, генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Вильнит», — говорится в Telegram-канале ОСК.
Как заявил на церемонии спуска на воду адмирал Николай Евменов, у субмарин проекта 636.3 большой модернизационный потенциал, и российская промышленность продолжит их строить. По его словам, «дивизии и бригады подводных лодок будут увеличиваться по количественному составу».
«Серия очень удачная, наши партнёры, наши друзья — те, кто поддерживает Россию, — они смотрят на эту лодку очень хорошо. Лодка имеет огромный не только модернизационный, но имиджевый, я бы сказал, задел. Поэтому лодки этого проекта будут строиться, у них большое будущее», — цитирует Евменова РИА Новости.
Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Алексей Суконкин, спуск на воду означает, что большая часть работ по «Можайску» уже завершена. Впереди у подлодки цикл испытаний для проверки энергетической установки, бортовых приборов, средств связи, навигации и жизнеобеспечения, а также вооружения.
- Подводная лодка проекта 636.3 в Петербурге
- © АО «ОСК»
«В скором времени «Можайск» будет готов к началу испытаний. Главными будут, конечно же, приёмо-сдаточные, которые проводят при передаче заказчику, то есть Минобороны. В ходе их проверяется всё бортовое оборудование и оружейный комплекс. Должны быть подтверждены все заложенные в корабль тактико-технические характеристики», — пояснил Суконкин.
После тестирования дизель-электрическая субмарина, как правило, поступает на вооружение бригады, а её экипаж должен выполнить так называемые курсовые задачи для подтверждения готовности эксплуатировать лодку в любой обстановке, добавил специалист.
Малошумность и скрытность
«Можайск» строится для Тихоокеанского флота. Это пятая субмарина проекта 636.3, которая войдёт в его состав. Ожидается, что Андреевский флаг поднимется над подлодкой уже в следующем году.
Ранее «Адмиралтейские верфи» передали ТОФ четыре дизель-электрических субмарины: «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Магадан» и «Уфа». Последней в серии, шестой подлодкой для Тихоокеанского флота является «Якутск». Она была заложена одновременно с «Можайском» в августе 2021 года при участии президента РФ Владимира Путина.
По словам главы государства, на данные корабли «будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи».
По информации Минобороны РФ, субмарины проекта 636.3 предназначены для борьбы с надводными и подводными силами противника, могут использоваться для постановки минных заграждений, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности.
«Одно из главных достоинств этих субмарин — низкий уровень шумности», — сообщается на сайте военного ведомства.
Как напомнил Алексей Суконкин, дизель-электрические субмарины проекта 636.3 имеют высокие тактико-технические характеристики и солидный арсенал ударного вооружения.
«Основная ценность лодок серии «Варшавянка» заключается в их малошумности, они отличаются достаточно высокой скрытностью. Эти платформы оснащаются крылатыми ракетами «Калибр» и торпедным вооружением, что позволяет им поражать подводные, надводные и наземные цели», — подчеркнул Суконкин.
По данным ОСК, максимальная дальность плавания субмарины составляет 7,5 тыс. миль, автономность — 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м. Подлодку эксплуатирует экипаж из 52 человек.
- Подлодка проекта 636.3 в процессе строительства
- © Министерство обороны РФ
Платформа проекта 636.3 является модификацией подводных лодок проектов 877 и 877ЭКМ. Её разработчиком является Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».
«Варшавянка» представляет собой двухкорпусную подлодку с современными обводами, высоким запасом плавучести и непотопляемости. Субмарина имеет шесть отсеков, разделённых водонепроницаемыми перегородками, что позволяет ей оставаться на плаву при аварийном затоплении одного из секторов и сохранять при этом боеготовность.
«Варшавянки» характеризуются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, оснащаются новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, мощным быстродействующим торпедно-ракетным вооружением.
В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев напомнил, что подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются весьма эффективными боевыми единицами за счёт малошумности и арсенала «Калибров».
«Варшавянка» оснащается БИУС (боевой информационно-управляющей системой. — RT), способна выполнять разнообразные задачи как автономно, так и в составе группировки кораблей», — подчеркнул Корнев.
Алексей Суконкин полагает, что дизель-электрические субмарины проекта 636.3 необходимы Тихоокеанскому флоту для выполнения широкого круга задач, связанных с обеспечением обороноспособности дальневосточных рубежей РФ.
«Варшавянки» — это многоцелевые неатомные подлодки. Безусловно, они нужны Тихоокеанскому флоту, так как способны выполнять широкий круг задач», — рассказал эксперт.
- Учения подлодок Тихоокеанского флота
Кроме того, как полагает Суконкин, на Тихоокеанском флоте «Варшавянки» способны обеспечивать безопасность мест базирования атомного флота и прикрывать выход на боевое дежурство подводных крейсеров стратегического назначения.
Модернизационный потенциал
Как сообщается в материалах Минобороны РФ, конструкторы «Рубина» изначально заложили в проект 636.3 возможность глубокой модернизации, которая касается обеспечения более высокой скрытности, «способности подводной лодки первой обнаруживать противника, удобства и безопасности в эксплуатации, а также ещё большего повышения боевой эффективности».Также на russian.rt.com «Задачи пуска выполнены в полном объёме»: РВСН испытали МБР с перспективным боевым оснащением
«Модернизационный потенциал подводных лодок серии «Варшавянка» после 40 лет развития не исчерпан, и лучшее тому подтверждение — заказ этих подводных лодок Военно-Морским Флотом России и их эффективность», — отметил ранее генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит.
Как предполагает Дмитрий Корнев, в дальнейшем «Варшавянки» могут получить более совершенные средства гидроакустики, связи, навигации, системы жизнеобеспечения. Эксперт не исключает, что могут быть улучшены параметры боевой информационно-управляющей системы.
«Пожалуй, самое главное в нынешней обстановке то, что российская промышленность сохранила способность серийно выпускать атомные и неатомные подлодки. Очевидно, что производство «Варшавянки» хорошо освоено. Если будет принято решение его продолжать, то это наверняка будут подлодки с более совершенным бортовым оборудованием, улучшенными характеристиками в плане разведки, навигации и управления», — подытожил Корнев.
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