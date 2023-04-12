«Задачи пуска выполнены в полном объёме»: РВСН испытали МБР с перспективным боевым оснащением

Ракетные войска стратегического назначения 11 апреля произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как отметили в ведомстве, целью запуска стало испытание перспективного боевого оснащения МБР. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объёме, заключили в МО РФ.

Российские войска провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса», — говорится в сообщении.

По данным министерства, цель пуска заключалась в испытании перспективного боевого оснащения МБР. Указывается, что пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения.

«Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объёме», — подчеркнули в МО РФ.

С полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Учения РВСН

29 марта началась контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащённым подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс». Манёвр проходил в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год.

«В ходе учения планируется отработать совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК «Ярс», которые охватят территории трех регионов. Также стратегические ракетчики проведут комплекс мер по маскировке и противодействию современным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа и ВКС», — указывали в Минобороны РФ.

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При этом особое внимание уделялось применению БПЛА различных модификаций.

По данным министерства, в общей сложности было задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.

Системы «Ярс» заступили на боевое дежурство в 2010 году, после чего Минобороны РФ проводило переоснащение подразделений РВСН на данные ПГРК. Они предназначены для замены мобильного комплекса четвёртого поколения «Тополь», так как относятся к ракетным комплексам стратегического назначения пятого поколения. Пусковые установки систем «Ярс» оснащаются межконтинентальной баллистической ракетой РС-24, способной поражать цели на расстоянии до 11—12 тыс. км.

ПГРК был разработан в Московском институте теплотехники. Специалисты МИТ также создали ещё один носитель ядерного оружия — ракету «Булава». По мнению авторов, что эти две ракетные системы «воплотили всё лучшее, что было накоплено опытом работ» института.

«В этих комплексах заложен ряд новых оригинальных конструктивных решений, что даёт основание считать их оружием нового поколения. Подвижные грунтовые комплексы с баллистическими ракетами, несущие долгое время боевое дежурство в вооружённых силах, являются непревзойдёнными по своим тактико-техническим характеристикам среди подобных систем, а многие из них вообще не имеют аналогов в мировой практике», — говорится на сайте МИТ.