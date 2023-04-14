Нарастить способность отразить агрессию: Шойгу объявил о внезапной проверке Тихоокеанского флота

Утром 14 апреля Тихоокеанский флот привели в высшую степень боеготовности для внезапной проверки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, целью мероприятий определено «наращивание способности по отражению агрессии с океанских и морских направлений». В частности, ТОФ поручено отразить условную высадку противника на Курилы и Сахалин. Как отметил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, проверка будет проводиться в три этапа.

По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ в 09:00 по владивостокскому времени поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны РФ. В осуществлении манёвров также задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.

«В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», — сказал Шойгу.

Непосредственным руководителем внезапной проверки ТОФ назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Евменов Николай Анатольевич. Доведение информации о задачах мероприятий до иностранных военных атташе поручено заместителю министра обороны РФ Александру Фомину.

«Основной целью этой проверки определено наращивание способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений», — подчеркнул министр обороны РФ.

Шойгу: Тихоокеанский флот поднят по тревоге в полном составе

В частности, ТОФ поручено на практике отработать действия по недопущению развёртывания сил противника в южной части Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и Сахалин.

По его словам, внезапная проверка будет иметь ряд особенностей. В частности, будут отрабатываться варианты применения межвидовых группировок «с учётом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск», будет вскрываться подводная обстановка на подходах к базам флота, а корабельные группы будут действовать в сложной помеховой обстановке.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что проверка будет проводиться в три этапа. На первом ТОФ выполнит мероприятия приведения в «полную» боеготовность. На втором особое внимание будет обращено на своевременное развёртывание корабельных сил и наращивание сил боевого дежурства по ПВО.

«На третьем этапе в соответствии с принятыми решениями на применение сил (войск) флота и планами мероприятий практически отработать учебно-боевые задачи», — подчеркнул Герасимов.

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Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал намерение Запада создать так называемое глобальное НАТО, о чём говорится в новой стратегической концепции развития Североатлантического альянса. В документе говорится, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам главы государства, подобные действия, а также создание Вашингтоном «всё новых и новых союзов» дают основания западным аналитикам и политологам говорить, что Запад строит новые оси.

«Именно поэтому сами западные аналитики говорят — это не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана ещё в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японией», — говорил президент РФ в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов также обращал внимание на то, что Запад пытается подорвать сложившуюся в АТР структуру безопасности и сотрудничества, предлагая вместо неё новую систему, основанную на НАТО. В этой связи дипломат обратил внимание на военно-технологический блок AUKUS, куда входят США, Великобритания и Австралия, деятельность которого не принесёт никакой пользы для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Формально всё это обставлено предлогом создания австралийского атомного подводного флота. Но понятно, что за этими шагами стоят далекоидущие планы по привнесению военно-технологического потенциала НАТО в регион», — говорил Моргулов в интервью международному китайскому телеканалу CGTN.