Шойгу сообщил, что ТОФ в ходе внезапной проверки проведёт ракетные пуски

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Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.
Шойгу сообщил, что ТОФ в ходе внезапной проверки проведёт ракетные пуски
  • РИА Новости

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», — сообщил Шойгу.

ТОФ также предстоит провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, уточнил он.

Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

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