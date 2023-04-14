Шойгу: ТОФ поднят по тревоге и приведён в высшую степень боеготовности в рамках проверки
Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
- РИА Новости
Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.
Отмечается, что непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Евменов Николай Анатольевич.
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