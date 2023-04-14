Шойгу: ТОФ поднят по тревоге и приведён в высшую степень боеготовности в рамках проверки

Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

РИА Новости