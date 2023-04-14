Шойгу: цель внезапной проверки ТОФ — нарастить способность отразить агрессию с океана

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что основная цель внезапной проверки Тихоокеанского флота — наращивание способности Вооружённых сил России отражать агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Отмечается, что ТОФ предстоит осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развёртывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

10 апреля в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту заявили, что в ходе противолодочных учений, которые проходят в настоящий момент в Японском море, корабль «Адмирал Пантелеев» провёл успешную атаку на подводную лодку условного противника.

Уточняется, что в рамках манёвров кораблю оказывали поддержку противолодочные самолёты. Экипаж военного судна атаковал условного противника, роль которого исполняла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ, с помощью реактивных глубинных бомб, а также условного залпа торпедами.