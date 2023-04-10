Корабль ТОФ «Адмирал Пантелеев» атаковал в Японском море подлодку условного противника

В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту заявили, что в ходе противолодочных учений, которые проходят в настоящий момент в Японском море, корабль «Адмирал Пантелеев» провёл успешную атаку на подводную лодку условного противника.

«Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота провёл противолодочное учение в Японском море», — цитирует заявление пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что в рамках манёвров кораблю оказывали поддержку противолодочные самолёты. Экипаж военного судна атаковал условного противника, роль которого исполняла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ, с помощью реактивных глубинных бомб, а также условного залпа торпедами.

Ранее сообщалось, что на полигоне Харб-Майдон завершились совместные учения ВС России и Таджикистана. Манёвры проходили с 3 по 7 апреля вблизи границы с Афганистаном.