Шойгу заявил, что проверка сил ТОФ будет проводиться в сложной помеховой обстановке

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проверка сил Тихоокеанского флота будет проводиться с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке.

Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководящим составом Министерства обороны России.

«Основные учения с корабельными группировками провести с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке», — сказал он.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.