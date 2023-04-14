Шойгу заявил, что проверка сил ТОФ будет проводиться в сложной помеховой обстановке

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что проверка сил Тихоокеанского флота будет проводиться с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке.
Шойгу заявил, что проверка сил ТОФ будет проводиться в сложной помеховой обстановке
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководящим составом Министерства обороны России.

«Основные учения с корабельными группировками провести с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке», — сказал он.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

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