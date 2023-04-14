Шойгу заявил, что проверка сил ТОФ будет проводиться в сложной помеховой обстановке
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководящим составом Министерства обороны России.
«Основные учения с корабельными группировками провести с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке», — сказал он.
14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот России в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.