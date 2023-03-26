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«Наподобие той, что была создана фашистскими режимами»: Путин заявил о строительстве Западом новой оси

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Роман Шимаев
Западные страны начали строить новую ось наподобие той, которую строили фашистские режимы в Германии и Италии и милитаристская Япония. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. По его словам, об этом утверждают сами западные аналитики, основываясь на действиях США по созданию «всё новых и новых союзов», решении НАТО по развитию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и соглашении Великобритании и Японии о налаживании контактов в военной сфере.
«Наподобие той, что была создана фашистскими режимами»: Путин заявил о строительстве Западом новой оси

    Запад приступил к строительству новой оси по аналогии с той, что строили фашистские режимы Германии и Италии, а также милитаристская Япония. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

    Глава государства напомнил, что в 2022 году Североатлантический альянс согласовал новую стратегическую концепцию развития блока. В документе прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В частности, там перечислен ряд соответствующих государств.

    «Там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея, и так далее... И объявляют о том, что они будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?» — сказал Путин.

    В то же время российский лидер отметил, что в начале 2023-го Великобритания и Япония подписали соглашение о взаимной открытости: о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.

    По его словам, эти события, а также создание Соединёнными Штатами Америки «всё новых и новых союзов» дают основания западным аналитикам и политологам говорить о том, что Запад строит новые оси.

    «Именно поэтому сами западные аналитики говорят — это не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана ещё в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и в Италии и милитаристской Японией», — пояснил президент РФ.

    • Владимир Путин — о действиях Запада по созданию новых военных блоков

    Между тем глава государства подчеркнул, что утверждение о том, что сотрудничество России и КНР несёт угрозу Западу, «абсолютно не соответствует действительности».

    «Мы ведь не создаём с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, оно прозрачное, там нет ничего секретного», — заявил Путин.

    По его словам, Москва развивает военное сотрудничество с Пекином, в частности, проводятся совместные учения. «Кстати говоря, не только с Китаем, но и с другими странами. Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события в Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же всё продолжаем, это всё прозрачно, но это не военный союз», — добавил он.

    Путин также назвал завистниками тех, кто заявляет о зависимости России от Китая.

    «Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растёт у Китая с Европой, объединённой очень высокими темпами. Так что всё наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — подчеркнул президент РФ.

    • Владимир Путин — об отношениях с Китаем

    По мнению Владимира Путина, Запад специально объявил о поставках снарядов Киеву во время переговоров России и Китая. Он также отметил, что прямо перед встречей лидеров с прессой стало известно о планах Великобритании поставить киевскому режиму снаряды с обеднённым ураном.

    «Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них, я даже не знаю зачем, но складывается впечатление, что сделано это было сознательно», — сказал президент.

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    Си Цзиньпин посещал Россию с трёхдневным визитом (20—22 марта). По итогам переговоров лидеров России и Китая были подписаны совместные заявления об углублении двусторонних отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

    Об уничтожении западной техники

    Помимо этого, Владимир Путин ответил на вопрос, почему поставки западной военной техники на Украину не всегда пресекаются на дальних подступах.

    «Что-то удаётся сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удаётся достать, — достают. Но такая цель, конечно, есть», — подчеркнул президент России.

    По его словам, российские военные относятся к уничтожению украинского оружия очень серьёзно: «Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то относится к этому безразлично, спустя рукава... Нет, конечно».

    Согласно данным Пентагона, США за время президентства Джо Байдена выделили Киеву военную помощь в размере $33,2 млрд. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений для Украины и собственной обороны. Наряду с этим он призвал страны военно-политического блока быстрее наращивать свои военные бюджеты.

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