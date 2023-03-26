Путин: Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза
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«Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но всё прозрачно. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим», — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
Путин подчеркнул, что Россия продолжает проводить военные учения не только с КНР, но и с другими странами, «несмотря на события в Донбассе, Запорожье и Херсоне».
«Это же всё прозрачно, но это не военный союз», — сказал президент.
Как ранее заявили в Пентагоне, США сильно тревожатся из-за государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Как считает Пентагон, Пекин таким образом демонстрирует поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.
В ноябре 2021 года министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований.