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Путин: Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза

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Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза, поэтому утверждения Запада о формировании «оси» Москвы и Пекина не соответствует действительности, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия не создаёт с Китаем никакого военного союза
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но всё прозрачно. Там нет ничего секретного. У нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим», — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

Путин подчеркнул, что Россия продолжает проводить военные учения не только с КНР, но и с другими странами, «несмотря на события в Донбассе, Запорожье и Херсоне».

«Это же всё прозрачно, но это не военный союз», — сказал президент.

Как ранее заявили в Пентагоне, США сильно тревожатся из-за государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Как считает Пентагон, Пекин таким образом демонстрирует поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

В ноябре 2021 года министры обороны России и Китая Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ договорились об активизации совместных стратегических военных учений и патрулирований.

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