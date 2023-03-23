Пентагон: США сильно тревожатся из-за поездки Си Цзиньпина в Россию
- AP
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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, американская администрация пристально следит за тем, не начал ли Китай военные поставки в Россию.
«Поездка Си к Путину и то, что он провёл там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна», — цитирует Остина РИА Новости.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее пожаловался на то, что Китай не осудил спецоперацию России и не прекратил покупать российскую нефть и российские энергоносители.
Российская Федерация и Китайская Народная Республика ранее в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.
В частности, Пекин и Москва призвали США прекратить подрывать международную и региональную безопасность и глобальную стратегическую стабильность.