Пентагон: США сильно тревожатся из-за поездки Си Цзиньпина в Россию

США сильно тревожатся из-за государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Как считает Пентагон, Пекин таким образом демонстрирует поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, американская администрация пристально следит за тем, не начал ли Китай военные поставки в Россию.

«Поездка Си к Путину и то, что он провёл там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна», — цитирует Остина РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее пожаловался на то, что Китай не осудил спецоперацию России и не прекратил покупать российскую нефть и российские энергоносители.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика ранее в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.

В частности, Пекин и Москва призвали США прекратить подрывать международную и региональную безопасность и глобальную стратегическую стабильность.