Узнать больше

Пентагон: США сильно тревожатся из-за поездки Си Цзиньпина в Россию

Короткая ссылка
США сильно тревожатся из-за государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Как считает Пентагон, Пекин таким образом демонстрирует поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.
Пентагон: США сильно тревожатся из-за поездки Си Цзиньпина в Россию
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, американская администрация пристально следит за тем, не начал ли Китай военные поставки в Россию.

«Поездка Си к Путину и то, что он провёл там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна», — цитирует Остина РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее пожаловался на то, что Китай не осудил спецоперацию России и не прекратил покупать российскую нефть и российские энергоносители.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика ранее в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.

В частности, Пекин и Москва призвали США прекратить подрывать международную и региональную безопасность и глобальную стратегическую стабильность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить