Кирби: США не считают Китай беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины

Администрация США считает, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ему задали вопрос, считают ли США, что Китай занимает беспристрастную позицию по поводу Украины.

«Нет, [власти США так] не считают. Я не думаю, что можно обоснованно считать Китай беспристрастным в каком-либо отношении [по Украине]. Они не осудили это вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители», — цитирует Кирби ТАСС.

По словам чиновника, председатель КНР Си Цзиньпин и другие китайские власти «продолжают твердить российскую пропаганду, что это некая война Запада против России».

Он назвал эти заявления «пустой болтовнёй».

Российская Федерация и Китайская Народная Республика ранее в совместном заявлении назвали ответственный диалог оптимальным путём для устойчивого урегулирования кризиса на Украине.