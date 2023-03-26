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Путин: военную технику ВСУ перевозят по ночам, какие-то цели достать не удаётся

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российские военные стараются уничтожать поставляемые Вооружённым силам Украины вооружения в процессе доставки.
Путин: военную технику ВСУ перевозят по ночам, какие-то цели достать не удаётся
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Что-то удаётся сделать нашим военным, что-то — нет», — отметил глава государства, отвечая на вопрос, почему поставляемая Украине техника доезжает до линии боевого соприкосновения.

По словам Путина, военную технику перевозят скрытно, по ночам.

Он подчеркнул, что российские военные относятся к уничтожению украинского оружия очень серьёзно.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то относится к этому безразлично, спустя рукава… нет, конечно», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили гаубицу 2С3 «Акация», принадлежащую ВСУ, на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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