ТАСС: российские силы уничтожили гаубицу «Акация» ВСУ на правобережье Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, в ходе атаки ликвидированы пять украинских военных.
24 марта Минобороны России сообщило, что российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных.
Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области.