ТАСС: российские силы уничтожили гаубицу «Акация» ВСУ на правобережье Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу 2С3 «Акация», принадлежащую Вооружённым силам Украины, на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, в ходе атаки ликвидированы пять украинских военных.

24 марта Минобороны России сообщило, что российские подразделения за сутки на Херсонском направлении уничтожили до 20 украинских военных.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян заявил, что российские военные отразили атаку беспилотников боевиков ВСУ в Херсонской области.