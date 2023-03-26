Путин: Запад начал создавать новую ось наподобие той, которую строили Германия и Япония
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Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
Путин напомнил о планах западных стран «создавать глобальное НАТО».
Российский лидер также указал на подписанное Великобританией и Японией соглашение о взаимной открытости в военной сфере.
«Именно поэтому западные аналитики отмечают, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японией», — заключил Путин.
Ранее Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» заявил о намерении НАТО сохранить доминирование и однополярный миропорядок.