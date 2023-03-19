Путин заявил о намерении НАТО сохранить доминирование и однополярный миропорядок

Российский президент Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» заявил о намерении НАТО сохранить доминирование и однополярный миропорядок.

По его словам, спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине является самым ярким на сегодня, но отнюдь не единственным проявлением намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок.

Он добавил, что Североатлантический альянс пытается придать своей деятельности глобальный охват, «нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион».

Также президент России заявил, что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, действия которых направлены «на сдерживание развития наших стран», а также на ущемление их интересов.

«Однако добиться этого никому не удастся», — подчеркнул Путин.

В статье Путин отметил, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является значимым событием, которое вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства.

Также он заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, но «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий».