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Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

При этом он отметил, что ещё в апреле 2022 года мирные переговоры с Киевом были прекращены отнюдь не российской стороной.

«Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий», — написал он в статье о российско-китайских отношениях для газеты «Жэньминь Жибао».

Статья опубликована на сайте Кремля.

Также в статье Путин отметил, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является значимым событием, которое вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства.

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