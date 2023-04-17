«Первый этап прошёл на очень высоком уровне»: Путин и Шойгу обсудили внезапную проверку сил Тихоокеанского флота

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне. Президент призвал продолжить эту работу, отметив, что задачи развития флота, в том числе на тихоокеанском театре, «никто не отменял, не снимал». Как отметил глава государства, силы флота в отдельных его компонентах могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях.

Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на высоком уровне.

«Первый этап внезапной проверки действительно прошёл на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу», — сказал президент на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Президент отметил, что у России на сегодняшний день есть «ясные приоритеты применения вооружённых сил». Как отметил глава государства, прежде всего это касается украинского направления.

В то же время, подчеркнул президент, задачи развития флота, в том числе на тихоокеанском театре, «никто не отменял, не снимал».

«Поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить, обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах. И кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях», — сказал глава государства.

Напомним, что в 09:00 по владивостокскому времени Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности в соответствии с распоряжением Шойгу.

Как отметил тогда министр, основной целью этой проверки определено наращивание способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

На встрече с президентом Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота начнётся 18 апреля.

Шойгу заявил, что завершающий этап внезапной проверки ТОФ начнётся 18 апреля

«С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков», — сказал министр.

По его словам, силы флота также проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника, осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.

Кроме того, стратегические ракетоносцы выполнят полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника.

По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации, уточнил Шойгу.

Министр рассказал, что к участию в проверке привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов.

По словам Шойгу, участвующие в проверке силы приведены в полную боевую готовность, они приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия, добавил глава оборонного ведомства.

«Дежурными противолодочными силами проведён поиск подводных лодок на подходах к заливу Петра Великого и Авачинскому заливу. Морская авиация Тихоокеанского флота рассредоточена на оперативных аэродромах. Самолёты командования дальней авиации перебазированы на передовые аэродромы», — рассказал Шойгу.

Министр продолжил, рассказав, что в настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Так, сформированная группировка в дальней морской зоне проводит переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки.

«Отработаны вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и их готовности к применению оружия. Начато проведение тактического учения по противовоздушной обороне», — сказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что для обозначения противника привлекаются самолёты морской авиации.