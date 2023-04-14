Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
- РИА Новости
«Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших вооружённых сил», — заявил Песков.
Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.
В конце марта ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря. Как сообщал «ПолитЭксперт», экипажи использовали крылатые ракеты «Москит». Цель находилась на расстоянии около 100 км — это был щит, имитировавший судно условного противника.
В манёврах была задействована флотилия в составе двух кораблей. Также участвовали самолёты морской авиации.