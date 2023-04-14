Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня боеготовности вооружённых сил страны. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

«Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших вооружённых сил», — заявил Песков.

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.

В конце марта ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря. Как сообщал «ПолитЭксперт», экипажи использовали крылатые ракеты «Москит». Цель находилась на расстоянии около 100 км — это был щит, имитировавший судно условного противника.

В манёврах была задействована флотилия в составе двух кораблей. Также участвовали самолёты морской авиации.