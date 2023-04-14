Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внезапную проверку на Тихоокеанском флоте обычной практикой для поддержания необходимого уровня боеготовности вооружённых сил страны. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.
Песков назвал обычной практикой внезапную проверку на Тихоокеанском флоте
  • РИА Новости

«Продолжается практика внезапных проверок, обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась, она продолжается для поддержания необходимого уровня боеготовности наших вооружённых сил», — заявил Песков.

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.

В конце марта ракетные катера Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в акватории Японского моря. Как сообщал «ПолитЭксперт», экипажи использовали крылатые ракеты «Москит». Цель находилась на расстоянии около 100 км — это был щит, имитировавший судно условного противника.

В манёврах была задействована флотилия в составе двух кораблей. Также участвовали самолёты морской авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить