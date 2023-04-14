Песков: Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил ТОФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.
Песков: Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил ТОФ
  • РИА Новости

«Нет, таких планов нет», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли президент участвовать в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.

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