Песков: Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил ТОФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности сил Тихоокеанского флота.

«Нет, таких планов нет», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли президент участвовать в каком-либо из этапов учений Тихоокеанского флота.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в ходе внезапной проверки выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника.