Шойгу: в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тысяч военных

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в проверке Тихоокеанского флота участвуют более 25 тыс. военных.

«С 14 апреля началась внезапная проверка ТОФ. К ней привлечены свыше 25 тыс. военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов», — сказал он.

14 апреля Тихоокеанский флот был в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.

Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки ТОФ прошёл на очень высоком уровне.