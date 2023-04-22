«Повышение боевой эффективности»: российские самолёты пятого поколения получат новые средства связи

Инженеры нижегородского предприятия «Полёт» разработали бортовые средства цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте «Ростеха». Новое оборудование будет устанавливаться на самолёты пятого поколения, то есть на истребители Су-57. Ожидается, что реализованные в новой аппаратуре технические решения позволят повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами. По мнению экспертов, разработка «Полёта» должна улучшить защищённость, а также увеличить пропускную способность бортовых комплексов связи.

Специалисты НПП «Полёт» (входит в «Ростех») разработали комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта, говорится на сайте госкорпорации. Такое оборудование предназначено для установки на самолёты пятого поколения.

«Комплекс, созданный специалистами НПП «Полёт», работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Использование технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищённость связи бортового комплекса», — сообщает пресс-служба «Ростеха».

Отмечается, что новые средства связи позволят улучшить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами.

Оборудование обеспечивает достоверность передачи данных за счёт помехоустойчивого кодирования, единой временной синхронизации при обработке сигналов и других способов защиты. Кроме того, в средства связи интегрированы технологии искусственного интеллекта.

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По словам генерального директора НПП «Полёт» Алексея Комякова, новое оборудование является инициативной разработкой предприятия и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111. Развитие радиоэлектронных технологий «становится решающим фактором, влияющим на формирование облика самолётов пятого поколения», уверен Комяков.

«Решение многих функциональных задач, повышающих эффективность действия авиации, осуществляется с помощью комплексов бортовых средств цифровой связи. В настоящее время эти комплексы широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием воздушных судов и наземными службами», — цитирует его пресс-служба «Ростеха».

В состав комплекса входят вычислительные устройства, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приёмник сигналов навигационных спутниковых систем.

«Очень нужные решения»

В настоящее время самолётом пятого поколения ВКС России является Су-57. Машина, которая серийно производится с 2019 года, оснащается комплексом связи С-111, построенным по модульному принципу.

Как сообщается на сайте «Ростеха», комплекс интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, что «позволяет аппаратуре самолёта совместно реализовывать дополнительные функции и возможности».

С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолёта с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления.

Звено Су-57

© www.uacrussia.ru

«В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации, обеспечивающая скорость до 34,3 Мбит/с. Это позволяет в режиме реального времени передавать голос, видео, данные РЛО (радиолокационного опознавания. — RT) и камер слежения», — отмечают в госкорпорации.

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Максимальная дальность передачи информации по С-111 составляет 1,5 тыс. км. Как отмечали ранее в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), надёжность комплекса обеспечивается «многократным резервированием основных функций, применением передовых схемотехнических решений, а также широкой номенклатурой используемых радиоканалов».

В июле 2021 года пресс-служба «Росэлектроники» заявила о начале модернизации комплекса С-111, по результатам которой он должен стать легче и компактнее.

«В ходе модернизации С-111 будут улучшены массогабаритные характеристики блоков из состава комплекса — снижена их масса и уменьшены размеры, увеличены дальность и надёжность каналов связи, а также скорость передачи информации между объектами и пунктами управления», — цитирует ТАСС пресс-службу «Росэлектроники».

Эксперты поясняют, что новые цифровые средства, созданные коллективом НПП «Полёт», являются частью программы по модернизации С-111 и направлены на улучшение защищённости и увеличение объёмов передаваемой информации.

В комментарии RT директор Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслав Пшихопов обратил внимание на важность интеграции в новое оборудование связи технологии когнитивного радио.

«Использование технологии когнитивного радио даёт возможность на порядок повысить качество и уровень защиты передачи информации от борта к борту или наземным комплексам. Ещё один важный параметр — высокочастотность. Он определяет скорость передачи массива данных — например, видеоизображений. Судя по всему, этот показатель у российских самолётов пятого поколения будет выше», — пояснил Пшихопов.

Как считает эксперт, разработка новых средств связи для Су-57 продиктована возросшей динамикой боя и информационного обмена на современном театре военных действий.

«В этом плане технологии искусственного интеллекта могут выступать и в качестве маршрутизатора, и в качестве устройства, которое анализирует действия противника и переключает частоты, защищая таким образом передаваемую информацию. Помимо этого, искусственный интеллект полезен для выработки протоколов передачи данных, кодирования и декодирования», — отметил Пшихопов.

Генеральный директор АО «Аэрокон», авиационный эксперт Эдуард Багдасарян также говорит о важности качественной цифровой связи для обеспечения эффективного выполнения задач самолётами и другими летательными аппаратами.

«Полёт» — ведущее российское предприятие в сегменте средств авиационной связи. Насколько я понимаю, его специалисты проделали большую работу по повышению помехозащищённости и пропускной способности комплекса связи на Су-57. Это, безусловно, очень нужные решения», — сказал Багдасарян.

Как считает эксперт, одна из основных задач, которую решали нижегородские инженеры, заключалась в улучшении взаимодействия Су-57 с беспилотниками. Багдасарян напомнил, что последние годы в России изучаются способы совместного применения истребителя пятого поколения и тяжёлого разведывательно-ударного БПЛА С-70 «Охотник».

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Предполагается, что пилот Су-57 сможет одновременно координировать действия от двух до четырёх «Охотников». Данное звено, по мнению экспертов, необходимо для преодоления противовоздушной обороны противника.

Кроме того, как отмечает Багдасарян, специалисты «Полёта» наверняка стремились максимально защитить связь от воздействий средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны нарушать навигацию и ставить разнообразные помехи, препятствуя передаче и приёму данных.

«Современные боевые самолёты, включая, естественно, Су-57, способны действовать автономно, но их эффективность априори снижается без информационного обмена с другими летательными аппаратами и землёй. Этому как раз препятствуют средства РЭБ. По этой причине необходимо постоянно улучшать помехозащищённость и совершенствовать навигационное оборудование», — подчеркнул Багдасарян.

«В едином контуре»

По мнению Вячеслава Пшихопова, созданные «Полётом» новые средства цифровой связи должны улучшить ситуационную осведомлённость экипажей российских самолётов пятого поколения, что значительно влияет на уровень взаимодействия и боевой слаженности.

«Без надёжных средств связи невозможно выстроить единую систему управления, где разные типы военной техники действуют в едином информационном контуре. Это принципиальный момент, без которого немыслим процесс повышения боевой эффективности», — отметил Пшихопов.

Су-57 на взлётно-посадочной полосе

© www.uacrussia.ru

Учитывая опыт современных конфликтов, включая СВО, улучшение качества связи за счёт цифровизации и применения технологий искусственного интеллекта способно решить такую острую проблему, как контрбатарейная борьба и эффективное поражение любых других целей противника.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный обозреватель Александр Хроленко. В комментарии RT он заявил, что такая техника, как Су-57, должна быть встроена в единую помехоустойчивую систему управления боем. Кроме того, по словам специалиста, самолёт нуждается в постоянном совершенствовании вооружения и бортового оборудования.