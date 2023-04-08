«Для защиты и сдерживания»: как создавались и совершенствовались отечественные средства ПРО

65 лет назад советские власти утвердили постановление о создании боевой системы противоракетной обороны. Зонтик против американского ядерного оружия было решено развернуть над Москвой. Стационарная система получила название А-35. В её состав вошли стрельбовые комплексы, РЛС дальнего обнаружения и командно-вычислительный пункт. Впоследствии она неоднократно совершенствовалась. Венцом этой эволюции стала система А-135. Она заступила на боевое дежурство в 1995 году и в настоящее время модернизируется. Наряду с этим в войска РФ поступают мобильные комплексы С-500 «Прометей», выполняющие функции ПРО. По словам экспертов, возрастающая геополитическая напряжённость диктует необходимость дальнейшего развития средств противоракетной обороны РФ.

8 апреля 1958 года Президиум ЦК КПСС принял постановление «Вопросы противоракетной обороны», которое предусматривало создание боевой системы ПРО. Проект получил наименование А-35. Его генеральным конструктором был назначен Григорий Васильевич Кисунько.

Поводом для старта работ послужило массовое производство Соединёнными Штатами межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных наносить ядерные удары по объектам, расположенным на территории СССР.

Как пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, в 1950-е годы Пентагон имел все необходимые ресурсы для успешной ядерной войны. При этом Советский Союз не мог зеркально ответить на агрессию, так как только приступал к развёртыванию массового производства ядерного оружия и средств его доставки.

«СССР остро нуждался в прикрытии хотя бы важнейших городов и крупных промышленных районов. По меньшей мере требовалось защитить Москву, где расположены ключевые органы военно-политического управления», — сказал Корнев.

По словам эксперта, руководство СССР поставило перед советскими инженерами сложнейшую научно-техническую задачу, которая требовала концентрации колоссальных интеллектуальных и материальных ресурсов.

«Необходимо было создать средства обнаружения американских МБР, средства их перехвата и очень серьёзные вычислительные мощности. При этом на тот момент не было чёткого понимания, возможно ли в принципе такое сделать, некоторые вопросы предстояло решить впервые в мире», — отметил Корнев.

Постоянное совершенствование

Систему ПРО было решено развернуть над Москвой, а полигон для испытания противоракеты построить в степях Казахской ССР. К созданию А-35 были привлечены сотни институтов, предприятий и воинских частей.

Уже через несколько лет после выхода постановления Президиума ЦК КПСС советским специалистам удалось решить ряд важнейших задач.

Пуск противоракеты В-1000

© Минобороны России

Первым серьёзным практическим достижением считается успешный перехват противоракетой B-1000 головной части МБР P-12, который состоялся 4 марта 1961 года. Противоракета была запущена с полигона Сары-Шаган, а мишень — с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Это было первое в мире успешное испытание противоракетного оружия. Головная часть Р-12 была сбита разрывом осколочно-фугасной боевой части В-1000 на высоте 25 км при скорости 3 км/c.

«Все звенья экспериментальной системы ПРО автоматически сработали в соответствии с заложенной в них логикой и программными алгоритмами. Головная часть ракеты была отселектирована от корпуса последней ступени носителя и разрушена боевой частью противоракеты», — говорится в материалах Минобороны РФ, посвящённых истории создания и развитию системы ПРО.

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Успешное испытание В-1000 позволило к июню 1961-го завершить проектирование системы А-35. Помимо стрельбовых комплексов, в её состав планировалось включить РЛС дальнего обнаружения на базе радаров «Дунай-3» и командно-вычислительный центр. Строительно-монтажные работы были развёрнуты в 1962 году.

Правда, экспериментальная В-1000 с аэродинамическим принципом управления была непригодна для А-35, поэтому систему в итоге оснастили противоракетами А-350. Комплекс ПРО должен был обеспечивать одновременный перехват до шести парных целей, атакующих Москву с одного или нескольких направлений. Для поражения каждого парного объекта предполагалось использовать две противоракеты.

10 июня 1971 года А-35 приняли в опытную эксплуатацию. Система состояла из инфраструктуры для запуска противоракет, командно-вычислительного пункта (для автоматической реализации всех операций боевого цикла), оборудования широкополосной передачи данных, которое дополнялось внешней системой обмена информации.

Система постоянно совершенствовалась и в конце 1970-х годов была принята на вооружение 9-го отдельного корпуса под командованием генерал-майора Николая Родионова, который был одним из участников испытаний А-35.

Как пояснили опрошенные RT эксперты, процесс постоянной модернизации системы ПРО был нормой для эпохи холодной войны из-за появления у вероятного противника новых типов ядерного оружия.

РЛС системы А-135

© Минобороны России

В частности, систему пришлось адаптировать под перехват американских МБР с разделяющимися головными частями, несущими от трёх до 14 боевых блоков индивидуального наведения с комплектом средств преодоления ПРО.

Для противостояния новым вызовам в СССР была сформирована экспертная группа специалистов под руководством одного из ведущих разработчиков КБ-1 Анатолия Басистова.

Результатом деятельности группы считается выработка единой научно-технической политики в области ракетно-космической обороны. В её рамках было создано первое в стране Центральное научно-производственной объединение «Вымпел». Такая форма организации предприятия стала эталоном для оборонного сектора Советского Союза.

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Сам же Басистов в 1970-е годы стал автором модернизированной системы А-35М, командование которой было отдано Родионову. Система получила более совершенную алгоритмическую базу, обеспечившую возможность поражения сложных баллистических целей и реализацию двустороннего информационного взаимодействия со средствами СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении).

В статье для «Красной звезды» командир 9-й дивизии, которая сейчас обеспечивает эксплуатацию объектов нынешней системы ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что венцом труда Басистова стало создание эшелонированной стратегической системы ПРО города Москвы второго поколения. По его словам, она на полтора десятка лет опередила аналогичные разработки в США.

Как рассказал Грабчук, автономные испытания средств новой системы, получившей название А-135, начались в КазССР в 1979 году, а в окрестностях подмосковного города Софрино началось строительство командно-вычислительного пункта и многофункциональной РЛС сантиметрового диапазона «Дон-2Н». Работы продолжались до середины 1980-х.

Государственные испытания А-135 проходили с 1989 по 1990 год, в декабре 1990-го систему приняли в опытную совместную эксплуатацию. 1 декабря 1995 года система ПРО официально заступила на боевое дежурство.

Необходимое обновление

Необходимо отметить, что А-135 создавалась в соответствии с Договором об ограничении ПРО между СССР и США от 1972 года. Соглашение предусматривало, что Советский Союз имеет право прикрывать Москву, а США — военную базу Гранд-Форкс в Северной Дакоте.

Однако в 2002 году Вашингтон вышел из договора, приступив к развёртыванию глобальной системы ПРО на море и отдельных элементов на суше — прежде всего, в Восточной Европе. Москва восприняла такие действия США как угрозу стратегическому балансу и начала совершенствовать средства ракетно-ядерного арсенала, в том числе за счёт создания гиперзвукового оружия.

Испытания новой противоракеты для модернизированной А-135

Несмотря на это, вопросы развития ПРО не ушли с повестки дня для России. В частности, Москва продолжает совершенствовать А-135. По словам Сергея Грабчука, совершенствование заключается в переходе на современную элементную базу, а также высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства.

Кроме того, модернизированная А-135 получит новую противоракету — её испытания в последние годы проходят на полигоне Сары-Шаган.

Главным элементом А-135 остаётся уникальная РЛС, интегрированная в единую систему предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства РФ. Головной разработчик «Дон-2Н» — ОАО «РТИ им. А. Л. Минца». Дальность действия станции достигает 600—1000 км.

«Технические возможности («Дон-2Н». — RT) позволяют обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших дальностях, определять их траектории, сопровождать их с большой точностью, выделять (селектировать) головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжёлые и лёгкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех и т.д.», — поясняют в Минобороны РФ.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Виктора Литовкина, после модернизации А-135 сможет отвечать всем современным требованиям к средствам радиолокационного контроля и перехвата боевых частей МБР. По его мнению, совершенствование направлено главным образом на повышение автоматизации, что сократит цикл боевого управления.

«На испытаниях А-135 показала себя хорошо и в совокупности с ракетами стратегического назначения, имеет эффект как психологического, так и геополитического сдерживания», — сказал Литовкин.

Наряду со стационарной А-135 Минобороны и российская промышленность развивают направление мобильных зенитных ракетных комплексов, способных перехватывать головные части МБР. Например, таким оружием является С-500 «Прометей» разработки концерна «Алмаз-Антей». Поставки его в войска начались в 2022 году.

«Прометей» способен перехватывать все типы целей на дальности до 600 км и на высоте до 200 км. Ближайший зарубежный аналог С-500 — американский комплекс ПРО THAAD. Однако отечественный ЗРК превосходит заокеанский образец по дальности, количеству сопровождаемых и поражаемых целей и другим ключевым тактико-техническим характеристикам.

По словам Дмитрия Корнева, в условиях возрастающей геополитической напряжённости и недействующего Договора по ПРО развёртывание С-500 позволит России прикрывать города, стратегически важные объекты промышленности и военной инфраструктуры.

«Вопросы развития ПРО не ушли с повестки дня, скорее, наоборот, они приобретают всё большую актуальность. Поэтому мы наблюдаем очередной этап совершенствования средств противоракетной обороны. Как и прежде, это необходимо для защиты и сдерживания вероятного противника», — заключил Корнев.