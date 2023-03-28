«Оружие площадного действия»: как создавалась и совершенствовалась легендарная РСЗО «Град»

60 лет назад на вооружение ВС Советского Союза была принята легендарная боевая машина «Град». Она получила широкое распространение в мире благодаря неприхотливости, манёвренности и серьёзной огневой мощи. Это оружие успешно применялось в многочисленных вооружённых конфликтах мира. Сейчас оно используется российской армией в зоне спецоперации для поражения пехоты, техники и складов ВСУ. По мнению экспертов, спустя шесть десятилетий «Град» остался надёжным и эффективным средством поражения. В то же время на основе опыта боевых действий на Украине РСЗО может быть значительно усовершенствована, полагают специалисты.

28 марта 1963 года постановлением правительства СССР на вооружение советской армии была принята реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град», ставшая одним из символов отечественной оружейной школы.

Серийное производство самоходного комплекса было развёрнуто в январе 1964 года. Масштаб выпуска «Града» в годы холодной войны был необычайно высок. Только на «Мотовилихинских заводах» (Пермь) было изготовлено около 3 тыс. боевых машин и более 3 млн снарядов к ним. За рубежом советская система и её модификации выпускались в Китае, Египте, Ираке, Иране, Румынии и ЮАР.

Как говорится в материалах «Ростеха», современного производителя «Града», за шесть десятилетий эксплуатации РСЗО была участником многочисленных вооружённых конфликтов и продемонстрировала высокую боевую эффективность.

В комментарии RT выпускник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-майор запаса Владимир Богатырёв пояснил, что «Град» снискал огромную популярность за неприхотливость, высокую мобильность и огневую мощь, позволяющую наносить значительный ущерб противнику.

«Град» — это оружие площадного действия, равных которому долгое время не было. Данный тип РСЗО быстро перемещается, развёртывается на местности и гарантировано покрывает снарядами большие территории. Во всех отношениях с точки зрения калибра, требований к подобному оружию «Град» стал очень эффективным средством поражения», — подчеркнул Богатырёв.

«Под шквальным огнём»

Разработка «Града» осуществлялась коллективом тульского НИИ-147 (впоследствии — НПО «Сплав» им. Ганичева) под руководством советских конструкторов Геннадия Денежкина и Александра Ганичева.

Первоначально РСЗО разрабатывалась в инициативном порядке, но вскоре проект нашёл поддержку Госкомитета по оборонной технике и правительства СССР. Тактико-технические требования к новой боевой машине были утверждены советскими властями в октябре 1960 года.

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В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев пояснил, что созданием «Града» военно-политическое руководство СССР намеревалось получить качественно новое оружие, помогающее взламывать передний край обороны противника.

«Главное преимущество РСЗО состоит в том, что в отличие от ствольной артиллерии допускается большая погрешность в точности из-за площадного принципа поражения. В годы холодной войны нашей стране требовалась мобильная и мощная боевая машина для засевания снарядами больших площадей. Ей, собственно, и стал «Град», — сказал Корнев.

Аналогичную точку зрения высказал и Владимир Богатырёв. По мнению генерал-майора запаса, при правильной топографической привязке «Град» способен эффективно поражать позиции противника относительно недорогими неуправляемыми ракетами.

«РСЗО, по крайней мере в годы холодной войны, в принципе не предназначались для поражения отдельных объектов в высокоточном исполнении. Их задача — уничтожение «площадных целей». «Град» полностью соответствовал такому подходу боевого применения РСЗО», — отметил Богатырёв.

Как говорится в материалах «Ростеха», при создании «Града» тульские конструкторы не могли опираться на устоявшиеся нормативы и методики. С одной стороны, это усложняло работу, а с другой — стимулировало поиск новаторских решений.

Ракетные пуски нескольких боевых машин РСЗО «Град»

© Минобороны России

«Снаряды для новой РСЗО впервые в мире стали делать холодной штамповкой — как и знаменитые тульские самовары. Ещё одним революционным решением стал раскрывающийся стабилизатор снаряда. Эти и другие идеи, применённые в «Граде», заложили основу для последующих разработок РСЗО не только в СССР, но и во всём мире», — сообщается на сайте госкорпорации.

Новая РСЗО получила 40 трубчатых направляющих для размещения аналогичного числа неуправляемых ракет калибра 122 мм. Дивизион из 18 машин «Града» за 20 секунд мог запустить более 47 т боеприпасов на дальность до 20 км.

Масса боевой машины составила 13,7 т, максимальная дальность стрельбы — 21 км, масса снаряда — 66 кг, максимальная скорость движения по шоссе — 75 км/ч. Артиллерийская система «Града» размещалась на шасси Урал-375Д и Урал- 4320.

Боевое крещение советская боевая машина получила в 1969 году в ходе конфликта с китайскими войсками вокруг острова Даманский. Именно применение «Града» решило исход того противостояния и вынудило Пекин сесть за стол переговоров с Москвой.

Советская РСЗО превратилась в неизменный спутник Сухопутных войск нашей страны. Кроме того, отечественные конструкторы создали модификации комплекса для ВМФ («Град-М»), для Воздушно-десантных войск («Град-В») и для пехотинцев («Град-П»), которая применялась в партизанской войне во Вьетнаме.

Современным вариантом РСЗО Денежкина-Ганичева является «Торнадо-Г». Эта боевая машина отличается увеличенной дальностью поражения, улучшенной манёвренностью, живучестью и возросшей огневой мощью.

«Её живучесть на поле боя, по оценке экспертов, выросла почти в пять раз. «Торнадо-Г» имеет современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую систему более манёвренной. В случае угрозы РСЗО может быстро сменить позицию, причём задолго до того, как все выпущенные системой снаряды достигнут цели», — сообщается на сайте «Ростеха».

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В материалах госкорпорации говорится, что «Торнадо-Г» получил три новых универсальных снаряда, каждый из которых в несколько раз превосходит по эффективности советские аналоги.

Высокие оценки модернизированный «Град» получил и со стороны Минобороны. По информации военного ведомства РФ, автоматизированная система управления огнём «Торнадо-Г» осуществляет наведение направляющих без выхода экипажа из кабины. Наряду с этим РСЗО способна вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме.

В свою очередь, как полагают эксперты, основное достоинство «Торнадо-Г» заключается в возможности стрельбы без топопривязки. Благодаря более современной бортовой электронике боевая машина «понимает», где она «находится». Это означает, что нынешняя модификация «Града» быстрее приводится в боеготовое состояние и точнее поражает цели.

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В настоящее время «Торнадо-Г» и «Град» применяются в зоне СВО. По данным Минобороны РФ, боевые машины ведут огонь по замаскированным позициям ВСУ, бронетехнике, живой силе в укрытиях, складам с боеприпасами. Также РСЗО используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника.

«Залпы фугасных и осколочных снарядов реактивных систем нещадно бьют и по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные огневые позиции, укрепления, бронированную военную технику», — говорится в материалах Минобороны РФ.

При этом расчёты боевых машин стараются постоянно менять позиции и действовать максимально быстро. Например, цикл боевого применения «Града» составляет две-три минуты. За разведку целей и корректировку огня по ним отвечают операторы БПЛА.

«Одного лишь залпа этой боевой машины часто достаточно, чтобы выполнить боевую задачу. А под шквальным огнём реактивных установок и вовсе — противник вынужден отступать, освобождая путь наступающим российским войскам», — отмечают в Минобороны РФ.

На пути к автоматизации

По мнению Владимира Богатырёва, опыт СВО позволяет сделать вывод, что «Град» по-прежнему остаётся эффективным оружием поражения площадных целей. В то же время генерал-майор запаса отметил, что у линии боевого соприкосновения для отечественной РСЗО не всегда находится «подходящая работа».

«Конфликт на Украине характеризуется широким применением небольших мобильных подразделений. Это вызвано тем, что скопления войск и техники у фронта очень быстро обнаруживаются разведкой и поражаются теми же «Градами», — пояснил Богатырёв.

Как считает эксперт, опыт СВО подсказывает необходимость модернизации как советских боевых машин, так и «Торнадо-Г». С точки зрения эксперта, прежде всего, отечественные РСЗО должны получить современную цифровую электронику, которая максимально сократит цикл между обнаружением целей и нанесением по ним удара.

Данный подход к возможной модернизации семейства «Град» разделяет и Дмитрий Корнев.

Укладка 122-мм ракет в направляющие боевой машины «Град»

© Минобороны РФ

«Торнадо-Г» — весьма эффективная машина, но, насколько я могу судить, её не так много в войсках, и в зоне СВО применяются главным образом советские «Грады». При всех достоинствах они рискуют стать достаточно архаичным оружием, если их не адаптировать к реалиям современного театра военных действий», — говорит Корнев.

Как полагает собеседник RT, помимо новой электроники, российские конструкторы могут интегрировать в «Грады» современные средства автоматизации наведения на цели, упростить заряжание ракетами и установку пакета с направляющими под нужным углом.

Кроме того, эксперт допускает, что в процессе модернизации количество направляющих может быть сокращено, что сделает «Град» более мобильным и точным средством поражения.

«Со временем почти все манипуляции, которые сейчас вручную осуществляет расчёт «Града», имеет смысл автоматизировать, а вместо 40 направляющих использовать компактные модули с меньшим количеством ракет, которые будут легко и быстро заменяться на поле боя. В «Град» заложен большой модернизационный потенциал, который ещё предстоит реализовать поколению современных конструкторов», — резюмировал Корнев.