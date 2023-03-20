«Поражение цели с первого выстрела»: как проходит боевая подготовка российских снайперов

Министерство обороны РФ разместило кадры боевой подготовки снайперов Новороссийского подразделения ВДВ в тыловом районе СВО. В частности, военнослужащие отрабатывают стрельбу из 12,7-мм крупнокалиберной винтовки АСВК. Инструкторы обучают бойцов навыкам скрытного передвижения, маскировке, разведке, определению дистанции до целей и прицельному огню на сотни метров. Для стрельбы используются разные типы оружия, включая СВД и образцы нового поколения. По словам экспертов, российские снайперские винтовки зарекомендовали себя как эффективное средство поражения пехоты и легкобронированной техники.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой подготовки снайперов Новороссийского подразделения ВДВ в тыловом районе южного сектора проведения СВО. Военнослужащие отрабатывают стрельбу из 12,7-мм крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК.

«Снайпер и корректировщик (снайперская пара. — RT) выбирают удобную позицию и изготавливаются к стрельбе. На этот раз целью для них служит трофейная украинская БРДМ, внутри которой установлены мишени, имитирующие живую силу противника», — говорится в сообщении военного ведомства.

Корректировщик должен учитывать факторы, влияющие на меткость стрельбы напарника. Прежде всего это направление ветра и дистанция до цели. Первым выстрелом с дистанции более 1200 м была поражена мишень, имитирующая механика-водителя БРДМ. Отмечается, что 12,7-мм патрон от винтовки АСВК с лёгкостью пробил броню трофейной машины ВСУ.

«Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. Снайперы разведывательного подразделения новороссийских десантников с первого дня принимают участие в специальной военной операции, на их счету несколько десятков уничтоженных украинских националистов», — рассказали в военном ведомстве РФ.

Под руководством инструкторов

Ранее Минобороны сообщало о подготовке снайперов из числа мобилизованных, добровольцев и бойцов подразделений воздушно-десантных войск. Военнослужащие изучают навыки скрытного передвижения на поле боя, маскировки позиций, разведки, определения дистанции до целей и прицельного огня на сотни метров.

Также военные специалисты обучают снайперов применению различных приборов наблюдения, технике прицеливания, выбору ложных позиций, стрельбе из неудобного положения и в тёмное время суток.

Подготовка снайперских расчётов

«Занятия проводятся под руководством опытных инструкторов, в том числе участников специальной военной операции. Основной упор делается на обучение военнослужащих приёмам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Согласно материалам ведомства, снайперов подготавливают для действий в составе штурмовых и разведывательных подразделений.

Осенью прошлого года пресс-служба Минобороны РФ рассказала об успешной ликвидации украинской ДРГ разведчиками общевойскового объединения Центрального военного округа. Российское подразделение выяснило местоположение вражеского отряда и атаковало его, уничтожив до шести боевиков.

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«К пункту дислокации противника оперативно была направлена сводная группа мотострелков при огневой поддержке снайперских пар из состава разведподразделения. Снайперы, используя рельеф местности, вели огонь из скрытых огневых позиций, применяя бесшумные винтовки ВСС», — рассказали в министерстве.

В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин отметил, что снайперы достаточно широко задействованы в зоне СВО. Мастера меткой стрельбы действуют как отдельно, так и в составе подразделений в обороне и наступлении.

«В последние месяцы мы наблюдаем так называемую позиционную войну. Сейчас главная задача снайпера — это контроль определённого сектора для пресечения прорыва ДРГ и любого прохода линии обороны пехоты и легкобронированной техники», — сказал Бутырин.

Несколько иной точки зрения придерживается военный эксперт Максим Попенкер. С его точки зрения, в зоне СВО снайперы более востребованы при выполнении разведывательных задач.

«Как и прежде, снайперы работают по отдельно перемещающемуся противнику на дистанции, недоступной для огня автоматов и пулемётов. Но наряду с этим снайпер — это ещё и хороший наблюдатель, корректировщик, способный навести ударный беспилотник и артиллерию», — отметил Попенкер в разговоре с RT.

«Помогают на передовой»

По словам экспертов, все образцы российского снайперского оружия хорошо проявили себя в зоне СВО. Согласно открытым данным, в спецоперации бойцы ВС РФ применяют самые разные винтовки: от снайперской винтовки Драгунова (СВД) до образцов нового поколения.

«Снайперы достаточно часто участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Насколько я могу судить, они в основном применяют СВД и о ней по-прежнему хорошие отзывы, хотя, на мой взгляд, винтовку Драгунова необходимо постепенно заменять на СВЧ — снайперскую винтовку Чукавина», — говорит Бутырин.

Снайпер ВС РФ с модернизированной СВД

© Министерство обороны РФ

В настоящее время на вооружении российской армии находятся как выпущенные ещё в советское время СВД, так и модернизированные образцы этого оружия, способные поражать цели на дальности до 1500 м.

В частности, винтовка СВДМ отличается надёжной газоотводной автоматикой, имеет утяжелённый ствол с эффективным пламегасителем, что способствует повышению уровня стабильности и кучности боя.

«Оптические и ночные прицелы устанавливаются на планку Пикатинни на крышке ствольной коробки и на боковую планку. Также СВДМ имеет резервные механические прицельные приспособления и крепление для складной сошки в передней части цевья», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Из крупнокалиберных моделей на вооружении армии находятся несколько модификаций АСВК. Так, модернизированная версия АСВК-М вошла в состав экипировки «Ратник».

Она является неавтоматическим оружием магазинной схемы. Винтовка имеет так называемый свободно плавающий ствол, установленный таким образом, что по всей длине он не соприкасается с другими частями оружия.

АСВК-М отличается меньшим весом, увеличенным ресурсом ствола (доведён до 4,5 тыс. выстрелов), возможностью регулировки усилия спуска и установки различных оптических и ночных прицелов.

Помимо этого, винтовка получила эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия, уменьшающий силу отдачи в 2,5 раза и маскирующий вспышку огня при выстреле в ночное время.

«Мощный патрон калибра 12,7 мм (АСВК-М. — RT) позволяет снайперу поражать цели на дальности до 2 тыс. м, при этом самому оставаться вне досягаемости прицельного огня обычного стрелкового оружия», — отмечают в военном ведомстве.

Снайпер добровольческого штурмового отряда «Шторм»

© Министерство обороны РФ

По словам Бутырина, в зоне СВО часто применяются винтовки с глушителем. Обращение с таким оружием входит в курс подготовки снайперов перед их отправкой к линии боевого соприкосновения, что можно видеть и на кадрах Минобороны, говорит он.

«Глушители устанавливаются на различные типы винтовок, в том числе на СВД и крупнокалиберные образцы. Они позволяют маскировать действия снайперов, применяется и ВСС «Винторез» со штатными глушителями», — рассказал Бутырин.

По данным Минобороны РФ, винтовка «Винторез» оснащается дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной стрельбы.

От других винтовок её отличает небольшая масса — 3,41 кг со снаряжённым магазином и оптическим прицелом ПСО-1. Дальность стрельбы из этого оружия составляет 300—400 м, ёмкость магазина — десять патронов.

«(ВСС. — RT) предназначена для поражения целей снайперским огнём в условиях, требующих ведения бесшумной и беспламенной стрельбы. На дальностях до 400 м обеспечивается поражение живой силы, защищённой бронежилетами первого и второго уровней защиты, а также находящейся в небронированной технике», — говорится в материалах Минобороны РФ.

В спецоперации применяются и уникальные винтовки российской частной компании Lobaev Arms. В сентябре на предприятии сообщили, что из SVLK-14S «Сумрак» были уничтожены десятки «высокоприоритетных целей». Также российские бойцы используют TSVL-8 M1 «Сталинград» и DXL-5 «Опустошитель».

В октябре основатель компании Владислав Лобаев в интервью РИА Новости заявил, что объём производства винтовок в период СВО вырос в несколько раз. Работа на предприятии идёт в три смены.

«В топе у нас всегда винтовки калибра .338 Lapua Magnum (8,6 × 70 мм. — RT), и очень востребован также «чейтаковский» калибр (Cheytac. — RT), стабильно у нас закупается две такие винтовки — «Сумрак» и «Севастополь», — сказал Лобаев.

Бутырин считает, что такого оружия на передовой должно быть больше.

«В идеале необходим крупный госконтракт на их поставку, чтобы предприятие смогло адаптировать свои мощности под массовое производство винтовок. Ведь они являются прекрасными образцами снайперского оружия нового поколения, что было доказано в ходе СВО», — заключил Бутырин.