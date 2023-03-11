«Были заряжены на борьбу с гитлеровцами»: какой боевой путь прошли танкисты-добровольцы с Урала

80 лет назад началась история одного из самых необычных героических формирований Красной армии — Уральского добровольческого танкового корпуса. Подразделение состояло из заводчан, имевших бронь, но стремившихся попасть на фронт. Корпус был оснащён легендарными танками Т-34. Добровольцы прошли с боями от Курской дуги до Праги и Берлина. Современной преемницей Уральского добровольческого танкового корпуса стала 90-я танковая дивизия. В 2022 году 80-й полк этого формирования получил почётное наименование «гвардейский».

11 марта 1943 года в структуре Красной армии было создано одно из самых необычных формирований — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК). Такое наименование этому подразделению было присвоено по приказу народного комиссара обороны Иосифа Сталина.

Появлению добровольческого подразделения предшествовала статья в газете «Уральский рабочий» от 16 января 1943 года, в которой рассказывалось об инициативе работников уральских заводов создать танковый корпус и оснастить его всем необходимым за счёт собственных средств. На имя Иосифа Сталина было направлено письмо с соответствующей просьбой. Нарком обороны поддержал инициативу заводчан, и 26 февраля командующий Уральским военным округом генерал-майор Александр Катков издал директиву о создании добровольческого корпуса.

В общей сложности рабочими было подано 110 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в УДТК — в 12 раз больше, чем требовалось. На оснащение корпуса было собрано 70 млн рублей.

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В комментарии RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов заявил, что 30-й Уральский добровольческий танковый корпус был одним из самых необычных героических формирований РККА.

«Прежде всего необходимо сказать, что корпус был создан исключительно на средства заводчан и не в ущерб плану, то есть сверх плана. Люди, которые вступали в него, имели бронь, то есть не подлежали мобилизации. С точки зрения военной экономики создание корпуса из представителей рабочих специальностей было сомнительной идеей, однако Сталин всё же решил поддержать инициативу уральцев», — рассказал Горбунов.

Ещё одной особенностью корпуса были стальные ножи с чёрными клинками — для каждого добровольца их изготовили златоустовские мастера. За это оружие УДТК называли «корпусом чёрных ножей».

«Это были армейские ножи, принятые на вооружение в 1940 году. Их для танкистов-добровольцев изготовил Златоустовский инструментальный комбинат. Наличие чёрных ножей у наших воинов создало у врага некий ореол особенности Уральского добровольческого корпуса», — отметил Горбунов.

На полях сражений

В ряды УДТК вступили заводчане из трёх регионов: Свердловской, Челябинской и Молотовской (сейчас — Пермский край) областей. По состоянию на 17 июля 1943 года состав корпуса насчитывал более 200 танков Т-34, десятки бронемашин, миномётов и артиллерийских орудий различного калибра.

Корпус вошёл в состав 4-й танковой армии под командованием Василия Баданова, чей полководческий талант ранее ярко проявился в Сталинградской битве.

Боевое крещение УДТК получил на Курской дуге, приняв участие в битве за Орёл. В своё первое сражение корпус вступил 27 июля 1943 года. Перед ним была поставлена задача перерезать коммуникации гитлеровцев на линии Болхов — Хотынец, а в дальнейшем воспрепятствовать отходу орловской группировки противника на запад. Чтобы добиться успеха, уральцам требовалось прорвать мощную оборонительную полосу глубиной 25—30 км.

Торжественное построение воинов 63-й Челябинской танковой бригады УДТК

Тем не менее уже вечером 27 июля воины УДТК пробились к реке Орс, представлявшей собой важную стратегическую линию обороны противника. Части «корпуса чёрных ножей» переправились через реку и закрепились на окраине села Дулебино. Затем уральцы форсировали реку Нугрь и с тяжёлыми боями овладели селом Борилово и «высотой 212,2».

По словам Андрея Горбунова, в конце июля 1943 года бойцы УДТК проявили массовый героизм. Их подвиги внесли большой вклад в освобождение Орла и Белгорода, которое состоялось 5 августа. В этот день в Москве прогремел первый за всю войну салют.

Сама Курская битва завершилась 23 августа. После неё добровольцы были задействованы в Брянской наступательной операции. Со 2 по 7 сентября в тесном взаимодействии с двумя стрелковыми дивизиями 63-й армии части УДТК прорвали немецкую оборону железной дороги Брянск — Льгов и Брянск — Киев и вышли к Десне.

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17 сентября советские войска при поддержке партизан форсировали реку и завладели Брянском. К вечеру 23 сентября от нацистов был очищен город Унеча. В его овладении участвовала 30-я мотострелковая бригада УДТК.

По словам историков, в боях за освобождение советских территорий уральцы понесли большие потери. В Брянской области было проведено доформирование корпуса, и 26 октября УДТК был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.

На фронт «чёрные ножи» вернулись весной 1944 года. Действуя в составе 4-й танковой армии, уральцы воевали за освобождение правобережной Украины. С боями уральцы изгнали врага из Волочиска и Каменец-Подольска. В конце первого месяца весны они вышли в район Хотина, где завершилось окружение 1-й немецкой танковой армии.

В тех сражениях широкую известность получил подвиг лейтенанта Григория Чесака, командира экипажа Т-34. В ночь с 8 на 9 марта 1944 года в населённом пункте Фридриховка он вступил в бой с колонной немецких «Тигров». Грамотно маневрируя и метко стреляя в уязвимые места вражеских машин, экипаж уральских танкистов смог вывести из строя три «Тигра».

«Умело пользуясь местностью, экипаж танка Чесака из своей 76-мм пушки подбил три вражеских «Тигра», а остальных обратил в бегство. После боя его экипаж заминировал дорогу, на которой вскоре подорвался ещё один «Тигр». За этот бой Григорий Сергеевич Чесак был удостоен высокого звания Героя Советского Союза», — рассказал Андрей Горбунов.

Дважды Герой Советского Союза Михаил Фомичёв благодарит за службу воинов УДТК

Летом 1944 года, продолжая воевать в составе 4-й танковой армии, добровольцы внесли значимый вклад в очищение от нацистов Западной Украины, в том числе Львова, который был полностью освобождён 27 июля. За боевые заслуги корпус получил почётное наименование Уральско-Львовский.

Зимой 1945 года добровольцы были задействованы в Висло-Одерской операции, в результате которой была освобождена значительная часть Польши. 26 января под ураганным огнём немцев Унечская мотострелковая бригада «корпуса чёрных ножей» форсировала Одер и захватила плацдарм в районе населённых пунктов Тарксдорф и Дибан.

Для поддержки пехоты была организована срочная переправа танковых частей в район города Кебен. После её успешного завершения уральцы нанесли противнику удар в тыл.

Захват плацдармов на Одере позволил советским войскам развернуть наступление в Силезии — важной промышленной территории нацистской Германии. Боевые действия в этом регионе происходили в феврале-марте 1945 года. Добровольцы совместно с соединениями 13-й армии РККА нанесли удар по позициям противника в городах Зорау и Форст, приблизив ликвидацию немецкой группировки.

«Сердечная благодарность»

В апреле-мае 1945 года уральцы приняли участие в финальных операциях РККА по взятию Берлина и Праги. В частности, «чёрные ножи» вели бои за населённый пункт Штансдорф, расположенный на ближних подступах к немецкой столице, а затем вступили в схватку с гитлеровцами на улицах берлинских районов Штеглиц и Целендорф.

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Кроме того, добровольцы овладели расположенным неподалёку городом Бабельсбергом и освободили 7 тыс. узников местного концлагеря.

После взятия Берлина Уральский добровольческий танковый корпус был переброшен на помощь восставшим жителям Праги. Для этого красноармейцам пришлось преодолеть тяжёлый путь через Рудные горы. 9 мая 1945 года в 3:00 в Прагу ворвалась 63-я Челябинская танковая бригада, а спустя час вошли основные силы корпуса.

Как вспоминал командир Челябинской бригады дважды Герой Советского Союза Михаил Фомичёв, пражане горячо приветствовали уральцев-освободителей.

«Навстречу нам устремились тысячи мирных жителей. Люди пели, плакали, дарили нам цветы, протягивали своих детей, которые доверчиво обнимали нас. И не было для советских воинов лучшей награды, чем эта сердечная благодарность народа», — описывал встречу советских воинов Фомичёв.

Ветераны УДТК, март 2020 год

© Минобороны РФ

За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу Сталин 27 раз объявлял «корпусу чёрных ножей» и его частям благодарности. За годы Великой Отечественной корпус был награждён орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова. Сами военнослужащие получили свыше 42 тыс. орденов и медалей, 38 добровольцев стали Героями Советского Союза.

По словам Горбунова, уральцы были настоящими мастерами танкового боя. Кроме того, ушедшие на фронт из заводских цехов уральские рабочие прекрасно разбирались в технике, на которой они воевали.

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«В корпус вступали заводчане, они были прекрасно знакомы с устройством гусеничных машин и другой техники, могли её отремонтировать в чистом поле и превосходно ею управляли на поле боя. Уральцы умели импровизировать в сложных ситуациях и были невероятно заряжены на борьбу с гитлеровцами», — отметил Горбунов.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, современной преемницей «корпуса чёрных ножей» является 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия, дислоцированная в Челябинской и Свердловской областях.

В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознамённому полку, который входит в состав 90-й дивизии.

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — говорится в обращении президента.