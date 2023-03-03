«Решительный штурм»: Минобороны РФ опубликовало архивные документы о Ржевской битве

К 80-летию освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «На ржевском рубеже славы». Он содержит документы, освещающие ход Ржевской битвы — одного из наиболее масштабных сражений Великой Отечественной войны. По словам историков, бои за Ржев оказали огромное влияние на весь ход войны, так как ограничили нацистов в манёвре на московском направлении, а также в решающий момент не позволили вермахту усилить свою группировку под Сталинградом. На сайте Минобороны размещены оперативные сводки, боевые приказы, директивы Ставки Верховного главнокомандования и другие документы, подробно освещающие ход боёв за Ржев.

К 80-летию изгнания нацистских захватчиков из Ржева Минобороны РФ запустило на своём сайте специальный мультимедийный раздел «На ржевском рубеже славы». В нём размещены оперативные сводки, боевые приказы, директивы Ставки Верховного главнокомандования и другие документы, освещающие ход Ржевской битвы.

Начало битвы

В октябре 1941 года ожесточённые бои с нацистскими захватчиками начались на дальних подступах к Москве. Несмотря на мужественное сопротивление частей Красной армии, подразделения вермахта рассекли фронт в районе Вязьмы и устремились к столице. Во время этого прорыва 14 октября 1941 года нацисты и захватили Ржев.

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные боевые документы штаба Западного фронта и 29-й армии, освещающие ход обороны города. Боевой приказ штаба 29-й армии от 14 октября содержит указание относительно изменений рубежей обороны, удерживаемых отдельными подразделениями армии.

«29-я армия, обороняясь по северному берегу реки Волги на рубеже Бахматово — Ржев — Зубцов — Старица, продолжает отход, сосредотачиваясь к исходу 14:10 в районе Рясня, Конышково, Крутцы, Глазуново, имея в дальнейшем отходить в Калининском направлении. Справа 22-я армия продолжает отход, слева — 30-я армия отходит на рубеж Старица — Московское Море», — говорится в документе.

В оперативной сводке штаба Западного фронта от 16 октября 1941 года сообщается, что противник 14 октября силами до двух пехотных дивизий преследовал советские арьергардные части с юга в направлении на Ржев, одновременно силами до двух пехотных полков с 50 танками вёл бой в районе Старицы. С целью прикрытия выхода и сосредоточения отходящих частей к северу от Ржева армия тремя дивизиями перешла к обороне по левому берегу реки Волги.

Боевой приказ штаба 29-й армии от 12 октября 1941 года

© Минобороны РФ

«Контратакой второго эшелона 186 СД дальнейшее продвижение противника к исходу 15:10 было приостановлено», — констатируется в оперативной сводке.

Под давлением вермахта частям Красной армии пришлось отойти от Ржева. Но после начала успешного контрнаступления под Москвой они в январе 1942 года приступили к проведению Ржевско-Вяземской наступательной операции, в результате которой нанесли противнику серьёзный урон и отбросили на 80—250 км. От нацистских оккупантов были освобождены Московская и Тульская области.

Оперативная сводка штаба Западного фронта от 14 октября 1941 года

© Минобороны РФ

«Не ожидая подхода кавкорпуса, окончательного сосредоточения всех сил ударной группировки в районе города Ржева, намеченными силами 39-й армии (как основной силой главной группировки) немедленно развить наступление в направлении Сычёвка, Вязьма. А остальные силы вести вторым эшелоном за главной группировкой с таким расчётом, чтобы выйти в район Сычёва и занять Сычёво не позднее 12 января 1942 года», — говорится в директиве Ставки Верховного главнокомандования от 7 января 1942 года.

В директиве ставки от 11 января 1942 года задачи советским войскам, действующим в районе Ржева, уточняются:

«В связи с тем что дальнейшее оставление города Ржев в руках противника создаёт угрозу флангового удара для основной ударной группировки фронта, наступающей в направлении Сычёвка — Вязьма, Ставка Верховного главнокомандования приказывает: (…) В течение 11 и ни в коем случае не позднее 12 января овладеть городом Ржевом. (…) Ставка рекомендует максимально использовать для этой же цели имеющиеся в этом районе артиллерийские, миномётные и авиационные силы».

Директива ставки Верховного Главнокомандования от 7 января 1942 года

© Минобороны РФ

Как рассказал в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын, внимание командования обеих противоборствующих сторон к боям в районе Ржева было связано с тем, что город на тот момент был крупным железнодорожным узлом.

«Роль Ржева, как инфраструктурного узла, была колоссальна», — говорит Синицын.

Однако достичь всех запланированных целей советским войскам не удалось. Враг в сжатые сроки перебросил из Западной Европы 12 дивизий и две бригады и после нанесения ряда контрударов смог закрепиться на ржевско-вяземском выступе.

В директивах ставки за февраль 1942 года отображается процесс анализа изменяющейся ситуации и разработки новых планов наступления.

Соображения по выполнению директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 16 февраля 1942 года

© Минобороны России

«Ввиду общности задач Западного и Калининского фронтов и необходимости самого тесного взаимодействия между ними Ставка Верховного главнокомандования приказывает: (…) восстановить должность главнокомандующего Западным направлением с задачей организации непрерывного взаимодействия Западного и Калининского фронтов. (…) Главкомом Западного направления назначить командующего Западным фронтом генерала армии товарища Жукова, с оставлением за ним должности командующего Западным фронтом. (…) Задачей ближайших дней Западного направления (…) считать — окружение и пленение ржевско-сычёвской группы противника или (в случае отказа сдаться) истребление этой группы», — говорится в директиве ставки от 1 февраля 1942 года.

«Способствовали успеху Сталинграда»

В директиве от 12 февраля действующим в районе Ржева войскам ставятся конкретные задачи:

«Ставка Верховного главнокомандования приказывает: (…) Войскам Западного фронта при содействии 39, 29, 22, 30 и 31-й армий и 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта разгромить и уничтожить Ржевско-Вяземско-Юхновскую группировку противника и к 5 марта выйти и закрепиться на нашем старом оборонительном рубеже с готовыми противотанковыми рвами».

Спасая от разгрома группу армий «Центр», командование вермахта решило нанести ряд контрударов по наступающим частям Красной армии, в результате чего были перерезаны коммуникации 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Советское командование делало всё возможное, чтобы деблокировать окружённые подразделения.

«Не позднее 27 марта очистить от противника пути подвоза 33-й армии и группы Белова, соединиться с ними и в дальнейшем уничтожить группу противника в районе Рыляки, Милятино, Вязьма», — приказывает директива ставки от 20 февраля 1942 года.

При этом в документе также отмечается, что «ликвидация Ржевско-Гжатско-Вяземской группировки противника недопустимо затянулась».

Выполняя приказы командования, в боях в районе Ржева советские воины проявляли мужество и героизм.

Оперативно-тактический очерк о воздушно-десантной операции 4-го воздушно-десантного корпуса

© Минобороны России

«27 марта 1942 года противник силой более 300 человек при поддержке артиллерии, миномётов, пулемётов повёл с трёх сторон наступление на Манулино. Гарнизон под командованием капитана тов. Климова, (…) батальонного комиссара тов. Дручина в течение суток все атаки врага отбил. В результате боя противник был разгромлен и бежал, оставив на поле боя 85 трупов, два пулемёта, два пистолета, девять винтовок, один телефонный аппарат и другие различные трофеи (…). Пулемётчик товарищ Воротлин Григорий Петрович со своими товарищами — пулемётным расчётом — пулемётной очередью уложил свыше 40 фашистов», — говорится в приказе о награждении бойцов и командиров 33-й армии от 28 марта 1942 года.

В целях содействия наступлению 33-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса с 18 января по 24 февраля 1942 года юго-восточнее, южнее и западнее Вязьмы были высажены воздушные десанты — свыше 7 тыс. военнослужащих. Они взяли под контроль несколько населённых пунктов и перерезали важные коммуникации. Взаимодействуя с партизанами, советские десантники в течение 149 суток вели активные боевые действия в тылу противника — до тех пор, пока 24 июня 1942 года не соединились с войсками Западного фронта.

Cхема организации 4-го воздушно-десантного корпуса

© Минобороны РФ

В опубликованном Минобороны РФ оперативно-тактическом очерке о воздушно-десантной операции 4-го воздушно-десантного корпуса раскрываются подробности проведения Вяземской воздушно-десантной операции.

«4-му ВДК с первых же дней своих боевых операций пришлось столкнуться с заранее подготовленной и прочной обороной противника на отдельных участках, могущей к тому же усиливаться за счёт передвижения войсковых частей и техники с фронта. 4-й ВДК этих возможностей, естественно, не имел», — констатируется в документе.

Схема боёв 4-го воздушно-десантного корпуса

© Минобороны РФ

В то же время там отмечается, что «встретившиеся трудности не застали врасплох. Отдельные части 4-го ВДК, проявляя широкую боевую инициативу, не теряя времени, не дожидаясь даже полного сбора выброшенных десантников, настойчиво и упорно приступили к выполнению поставленной командованием Западного фронта задачи».

За время боёв в тылу врага десантниками было уничтожено до 15 тыс. немецких солдат и офицеров, выведено из строя до 30 танков и 22 орудия. Более 2 тыс. десантников были награждены орденами и медалями.

Советские танки в засаде, зима 1942 года

© Wikimedia Commons

30 июля 1942 года войска Западного и Калининского фронтов внезапно для противника перешли в масштабное наступление, начав первую Ржевско-Сычёвскую наступательную операцию. Красная Армия сорвала передислокацию немецких соединений с ржевско-вяземского выступа под Сталинград. Для того чтобы удержать Ржев, нацисты вынуждены были перебросить на это направление 12 резервных дивизий. В районе Ржева оказалась скована большая часть войск гитлеровской группы армий «Центр».

Миномётчики выдвигаются на позицию, Калининский фронт, лето 1942 года

© Wikimedia Commons

«Противник, разбитый в своей тактической глубине обороны на фронте Ново-Семёновское — Бельково, воспользовавшись неблагоприятными условиями погоды, закрепился на оборонительной ржевской полосе», — говорится в боевом приказе командующего войсками Калининского фронта от 7 августа 1942 года.

В ходе наступления частям Красной армии удалось потеснить врага. В боевом приказе командующего войсками Калининского фронта от 26 августа констатируется, что советские части освободили 152 населённых пункта, захватили 262 орудия и 705 пулемётов. При этом враг потерял убитыми и ранеными до 60 тыс. человек. Однако нацисты продолжали упорно оборонять район самого Ржева.

При этом, по словам Максима Синицына, удары советских войск по всему фронту лишили нацистов возможности маневрировать резервами.

«Мы можем говорить о двух важнейших операциях советских войск осенью 1942 года — Ржеве и Сталинграде. Получилось так, что Сталинградская битва разворачивалась для нас успешнее. Но отмечу обратную связь между Ржевом и Сталинградом: результатом первой Ржевско-Сычёвской операции стала переброска на подкрепление под Ржев десяти свежих немецких дивизий, которые не ушли под Сталинград. Так, жертвы советских солдат под Ржевом способствовали успеху Сталинграда», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Как напомнил Максим Синицын, на фоне советской победы под Сталинградом и высвобождения значительной части подразделений Красной армии, нацисты, опасавшиеся окружения, были вынуждены начать отвод своих частей из района Ржева. Советское командование, получив от разведки сведения о подготовке фашистов к отходу, дало войскам распоряжение готовиться к их преследованию.

«Несколько дней назад наши войска начали решительный штурм города Ржева. Немцы давно уже превратили город и подступы к нему в сильно укреплённый район. Сегодня, 3 марта, после длительного и ожесточённого боя наши войска овладели Ржевом», — говорится в сводке Советского информбюро от 3 марта 1943 года.

По словам историков, в ходе боёв в районе Ржева обе стороны понесли огромные потери, точная численность которых до сих пор в полной мере не установлена.

«Обнародование Министерством обороны документов о Ржевской битве — это очень важная работа. Она позволит нам приоткрыть новые страницы истории этого великого сражения», — резюмировал Синицын.