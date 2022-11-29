«Освобождение» от украинского населения»: ФСБ опубликовала документы о военных преступлениях польской Армии Крайовой

Отряды подконтрольной Великобритании Армии Крайовой виновны в преступлениях против мирного украинского населения на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют опубликованные ФСБ рассекреченные документы. Так, спецслужба обнародовала выписку из допроса деятеля Армии Крайовой Тодея Бонковского. Задержанный признался, что ему и другим должностным лицам отдавали поручения истреблять как можно больше украинских жителей. Как отмечает ФСБ, целью такого террора «было «освобождение» от украинского населения территории, которую польские националисты надеялись получить по итогам Второй мировой войны».

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал рассекреченные документы с фактами зверств боевиков Армии Крайовы (АК) в отношении мирного украинского населения в годы Великой Отечественной войны.

«Из показаний «аковцев» следователям стали известны истинные мотивы страшных преступлений, совершённых поляками на Западной Украине в период с весны 1944 по начало 1945 года. Целью кровавого террора против мирных жителей было «освобождение» от украинского населения территории, которую польские националисты надеялись получить по итогам Второй мировой войны», — пояснили в ФСБ.

Армия Крайова — вооружённое формирование, существовавшее в годы Второй мировой войны. Оно подчинялось эмигрантскому «правительству Польши» в Лондоне и объединяло в основном антисоветские силы.

Поддержку Красной армии в борьбе с нацизмом и в сражениях за освобождение Польши оказывало Войско польское. После окончания войны оно продолжило действовать против националистов из ОУН-УПА*.

Налёты и убийства

ФСБ разместило на своём сайте выписку из протокола допроса Тодея Бонковского, состоявшегося 9 марта 1945 года. Он был заместителем коменданта Станиславовского инспектората Армии Крайовой.

Он заявил, что в апреле 1944 года был назначен руководителем ликвидационного отряда. Ему было поручено совершать налёты на украинские сёла. Также начальник Бонковского заявил ему, что Армия Крайова должна «уничтожить как можно большее количество украинского населения».

Выписка из протокола допроса Тодея Бонковского, заместителя коменданта Станиславовского инспектората АК, 9 марта 1945 года

© ФСБ РФ

С точки зрения руководства АК, истребление украинцев было призвано «облегчить в будущем восстановление Польши в границах 1939 года». Убивая украинцев, Армия Крайова намеревалась увеличить количество этнических поляков в западных областях Украины.

«Я лично со своим ликвидационным отрядом в мае 1944 г., совместно с венгерскими солдатами, совершил два налёта — один на село Посич и второй на село Лисец Станиславовского района. При налёте на с[ело] Посич было убито и ранено более 300 мирных жителей и сожжено более 40 дворов, принадлежащих украинцам», — сказал Бонковский.

Как заявил деятель АК, большое количество украинцев было убито в результате нападения на ещё одно село под названием Лисец. В налёте участвовал лично комендант Станиславовского инспектората.

Наряду с этим Армия Крайова готовилась к активной борьбе с СССР. Из допроса Бонковского следует, что с декабря 1944 года в Станиславовском инспекторате планировалось создать диверсионно-террористические отряды, «по типу существовавших при немецкой оккупации».

Также ФСБ приводит выписку из протокола допроса бывшего командующего Станиславовским военным округом Армии Крайовой Владислава Германа. Он заявил, что бойцы АК совершали провокации, выступая от имени украинских националистов.

«В одной из написанных мной в декабре 1944 года или в январе 1945 года листовок, обращённой к украинским националистам от имени «украинских патриотов» я писал, что на сегодняшний день советская власть является главным противником украинского национализма и сейчас основной задачей является создание «самостоятельной независимой Украины», а вопрос об украинско-польской границе будет решён после войны», — сообщил Герман.

Бывший командующий Станиславовским военным округом сказал, что составлением листовки он стремился «отвлечь украинских националистов от вражды против поляков и активизировать их борьбу против советской власти».

Выписка из протокола допроса Владислава Германа, командующего Станиславовским военным округом АК, 8 марта 1945 года

© ФСБ РФ

Ещё одну провокационную листовку Герман написал в январе 1945 года. В ней он призывал украинцев к антисоветской борьбе, дезертирству из Красной армии и присоединению к бандеровским бандам.

В первой половине ноября ФСБ опубликовала архивные документы о фактах сотрудничества подразделений АК с нацистскими оккупантами и о работе, которую проводили немцы по формированию подконтрольных им «легионов» из числа этнических поляков.

«По инициативе немцев в конце января с.г. командир польской бригады... начал с ними переговоры по вопросам борьбы с партизанами. В результате переговоров в начале февраля с.г. в указанных выше районах гебитскомиссар Вульф отдал приказ о прекращении военных действий между немецко-литовскими и польскими вооружёнными силами», — говорилось в спецсообщении Оперативной группы НКГБ СССР, действовавшей в Свенцицком и Свирском районах Литовской ССР.

В опубликованных документах также приводится свидетельство секретного указания расстреливать всех евреев, находившихся на службе в АК по причине того, что они якобы могут перебежать к советским партизанам.

Кроме того, в подразделениях АК устраивалась чистка офицерского состава с целью замены людей, симпатизирующих СССР и связанных с советскими партизанами. Вместо них на службу приходили подготовленные в Великобритании военнослужащие.

«Встали на путь террора»

Ранее военным преступлениям Армии Крайовой была посвящена публикация архивных документов Минобороны РФ. В них сообщалось о том, что отряды АК осуществляли террористическую деятельность в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах.

На заключительном этапе Великой Отечественной войны, подконтрольные Великобритании вооружённые формирования, пытались организовать подполье с целью дезорганизации работы местных органов управления и подготовки к силовому захвату власти. Более того, в мае 1945 года ячейки Армии Крайовой развернули террор против местного населения и военнослужащих Красной армии.

В комментарии RT кандидат исторических наук доцент ГАУГН Дмитрий Суржик отметил, что деятельность АК зачастую носила подчёркнуто антисоветский характер. Данное формирование стремилось воссоздать Польшу в границах 1939 года и не гнушалось совершать военные преступления.

Бойцы «Армии Крайовы»

Gettyimages.ru

© Picture Post/Hulton Archive

«У Армии Крайовой было недостаточно сил для объединения Польши под своей властью. Тем не менее при патронаже Лондона, она боролось за это. Да, есть документированные свидетельства того, АК вели боевые действия против немцев и украинских националистов. Но есть и факты военных преступлений некоторых командиров АК в отношении мирных жителей и гражданских лиц с просоветскими взглядами», — заявил Суржик.

По словам историка, «наиболее адекватные командиры» Армии Крайовой начинали сотрудничать с СССР, воспринимая Красную армию как главную освободительную силу страны от нацизма. Однако значительное число функционеров АК, наоборот, пытались замедлить наступление советских войск и фактически пособничали гитлеровцам.

«Значительную массу АК составляли националисты. Немало из них встали на путь террора в отношении мирных жителей и военнослужащих Красной армии. В этом контексте вполне уместно провести параллели с бандеровцами, отрядами ОУН-УПА. Украинские и польские националисты вымещали злобу на мирном населении и считали нормальным сотрудничать с немецкими захватчиками», — заключил Суржик.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).