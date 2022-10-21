«Разрушить круг взаимодействия»: как в СССР переселяли пособников ОУН-УПА

75 лет назад в нескольких областях Украины советскими правоохранительными органами была проведена операция «Запад»: лиц, связанных с бандподпольем ОУН-УПА*, переселяли во внутренние области СССР — подальше от мест деятельности националистических групп и государственной границы. По словам историков, операция «Запад» лишила преступные националистические группировки кадрового резерва, а также большинства информаторов и снабженцев, в результате чего резко сократились масштабы террора, развязанного против мирного населения Украины боевиками ОУН-УПА.

21 октября 1947 года советские органы госбезопасности провели в ряде регионов УССР операцию «Запад». Несколько десятков тысяч лиц, связанных с бандподпольем ОУН-УПА*, были переселены во внутренние области Советского Союза. Банды националистов лишились значительной части кадрового резерва, большого количества информаторов, а также налаженных механизмов снабжения припасами, необходимыми для ведения преступной деятельности.

Режим террора

В период между двумя мировыми войнами среди представителей украинской эмиграции в Европе, а также на западноукраинских землях, входивших в то время в состав Польши, возникло мощное националистическое движение. В 1929 году на базе нескольких структур ультраправого толка была создана Организация украинских националистов (ОУН), которую возглавил Евгений Коновалец.

ОУН наладила сотрудничество с немецкими спецслужбами, которое стало особенно активным после прихода к власти в Германии нацистов. Она занималась террористической деятельностью, направленной, в частности, против Польши и СССР. В 1938 году советские спецслужбы ликвидировали Евгения Коновальца в Роттердаме. Вскоре после его смерти ОУН раскололась на две враждующие организации: одну из них возглавил родственник Коновальца Андрей Мельник, а другую — боевик с Западной Украины Степан Бандера.

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Перед нападением на СССР при подразделении особого назначения «Бранденбург-800» немецкая разведка сформировала из активистов ОУН батальоны «Роланд» и «Нахтигаль». В их составе летом 1941 года бандеровцы участвовали в немецком вторжении на территорию Советского Союза.

После того как члены ОУН стали выступать с не согласованными с немецким руководством политическими заявлениями, а Степана Бандеру уличили в попытках перевести на счёт в Швейцарии выданные ему на служебные нужды деньги, уровень доверия гитлеровцев к ОУН упал. Самого Бандеру арестовали, а из его сторонников вместо спецназа стали формировать карательные подразделения вспомогательной полиции. По словам историков, эти подразделения использовались нацистами как исполнители преступной политики истребления мирного населения оккупированных Германией УССР и БССР. В том числе их привлекали к массовым убийствам евреев.

В 1942 году из числа активных членов Организации украинских националистов, в первую очередь бывших гитлеровских полицаев, было создано боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия (УПА). Её возглавил капитан нацистской вспомогательной полиции Роман Шухевич.

«О том, как технически формировалась УПА, сегодня, к сожалению, осталось очень мало данных, но есть все основания полагать, что к этому процессу были причастны немецкие спецслужбы. Во всяком случае, имеются многочисленные документальные свидетельства того, что в 1943—1944 годах гитлеровцы передали УПА огромное количество оружия и снаряжения, а также пытались координировать деятельность украинских боевиков», — рассказал в беседе с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

Украинские националисты приветствуют гитлеровцев

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В 1943—1944 годах боевики УПА провели массовые этнические чистки польского населения, известные как Волынская резня. Всего, согласно приблизительным оценкам историков, от рук бандеровцев за годы Великой Отечественной войны погибли около 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

Когда вермахт под давлением Красной армии отступил с Западной Украины, боевики УПА остались в тылу у советских войск. Они не только совершали диверсии, направленные против силовых структур СССР, но и установили режим жесточайшего террора, направленный на подчинение себе мирного населения областей Западной Украины.

«Жители глухих сёл Западной Украины вынуждены были поддерживать УПА, так как страх местных крестьян перед тем, что их жён и дочерей бандеровцы изнасилуют, сыновей забьют колом, а их самих запытают до смерти, пересиливал надежды на прогресс, который несла советская власть», — сообщил в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

Жертвы Волынской резни

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После изгнания Красной армией гитлеровцев с территории Западной Украины бандподполье ОУН-УПА совершило более 14 тыс. вооружённых акций. Их жертвами стали свыше 30 тыс. человек, включая более 15 тыс. мирных крестьян и колхозников, около 2 тыс. представителей интеллигенции и почти 1 тыс. детей, стариков и женщин.

Операция «Запад»

С 1944 года советские правоохранительные органы по команде наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии начали переселять отдельных членов семей боевиков ОУН-УПА с Западной Украины вглубь СССР. Однако изначально такие мероприятия не носили системного характера.

По словам историков, в послевоенный период крупные формирования УПА были разгромлены. Оставшиеся боевики разделились на небольшие группы, которые скрывались в специально оборудованных схронах в лесах и горах. Выявлять их стало гораздо сложнее. При этом в населённых пунктах Западной Украины бандиты формировали базы снабжения, у них был свой кадровый резерв и обширная сеть информаторов.

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«Благодаря информаторам любой человек, осуждающий идеи националистов или желающий наладить конструктивное сотрудничество с советской властью, моментально оказывался под прицелом у боевиков, и с его семьёй жестоко расправлялись», — отметил Андрей Кошкин.

По словам Андрея Горбунова, хорошо зная о происходящем в населённых пунктах, боевики убивали приезжающих на Западную Украину учителей, врачей и агрономов.

«Украинские националисты удерживали власть и влияние в регионе с помощью террора», — подчеркнул Горбунов.

Как отмечают эксперты, перед советскими органами власти остро встал вопрос защиты мирного населения от зверств со стороны боевиков. В связи с этим министр госбезопасности УССР Сергей Савченко в 1947 году предложил руководству МГБ СССР провести операцию по массовому выселению с Западной Украины лиц, связанных с бандеровским бандподпольем, и тем самым подорвать материальную и социальную базу националистического движения.

Министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов

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Идею Савченко поддержали глава МГБ СССР Виктор Абакумов и представители политического руководства Советского Союза. В августе 1947 года был подготовлен приказ МГБ «О выселении семей осуждённых, убитых и находящихся на нелегальном положении активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины».

В операции, получившей кодовое наименование «Запад», были задействованы около 45 тыс. сотрудников МГБ, МВД, пограничников и военных. Оперативный штаб был размещён во Львове.

Операция «Запад» началась рано утром 21 октября 1947 года. В соответствии с приказом выселению с Западной Украины во внутренние области СССР (Свердловскую, Кемеровскую, Кировскую, Челябинскую, Карагандинскую и другие) подлежали около 76 тыс. человек.

Как отмечают эксперты, переселение не было огульным. Каждая кандидатура переселенца предварительно изучалась в индивидуальном порядке. Выселение могло состояться исключительно на основании специального заключения районных отделов внутренних дел.

Операция прошла без применения насилия. Только в Ровенской области был зафиксирован один случай предупредительной стрельбы в воздух.

«В спецпоселении западные украинцы пользовались свободой, хотя не могли покидать свой населённый пункт без разрешения», — отметил в разговоре с RT председатель МООСГНИ «Историческое сознание» Денис Ахременко.

Львов в 1957 году

РИА Новости

© А. Агапов

Переселенцы работали в сельском хозяйстве, лесной и горнодобывающей отраслях. Тем, кто по каким-то причинам оставался без средств к существованию, оказывалась социальная помощь.

«Переселение с Западной Украины — это, конечно, сложное и неоднозначное историческое событие. Но власти вынуждены были пойти на такие меры в силу назревшей необходимости: операция «Запад» смогла разрушить круг взаимодействия бандподполья с местным населением и подорвать саму его структуру», — заявил в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Изначально переселение планировалось как временное, но в 1950 году запрет на возвращение в западноукраинские области стал бессрочным. Однако уже несколько лет спустя все ограничения были сняты.

По словам Андрея Кошкина, история послевоенных переселений лиц, связанных с ОУН-УПА, изучена очень плохо, и это создаёт почву для информационных спекуляций.

«Сегодня массовое выселение националистов без суда может казаться нарушением прав человека. Но судить о тех событиях с позиции современности — дело достаточно неблагодарное. Власти СССР столкнулись с необходимостью остановить массовые убийства, пытки, изнасилования, грабежи, которые творили боевики УПА. При этом во многих других странах, таких как Польша, Чехословакия, Франция, Норвегия, с людьми, считавшимися причастными к преступлениям времён Второй мировой войны, и их близкими поступали гораздо жёстче. Как показали последующие события в СССР, сняв в 1950-е годы ограничения с причастных к деятельности ОУН-УПА лиц, советские власти создали базу для возрождения на Западной Украине националистического движения, последствия чего мы очень остро чувствуем сегодня», — подытожил Андрей Кошкин.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).