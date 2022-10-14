«Разделяй и властвуй»: как в действительности складывались отношения между УПА и нацистской Германией

80 лет назад решением руководства Организации украинских националистов была создана Украинская повстанческая армия*. По словам историков, в наши дни описание деятельности этого военного формирования активно используется в национальном мифотворчестве на Украине, в частности, УПА пытаются представить участником борьбы с нацистской Германией. Однако эксперты подчёркивают, что в реальности УПА являлась коллаборационистской организацией, тесно сотрудничавшей с гитлеровскими спецслужбами и виновной в многочисленных преступлениях против человечности.

14 октября 1942 года руководство Организации украинских националистов (ОУН) приняло решение о создании Украинской повстанческой армии (УПА)* — вооружённого формирования, действовавшего в западных областях УССР и прилегающих районах соседних государств в годы Великой Отечественной войны. Хотя нынешние украинские политики пытаются представить боевиков УПА борцами за национальную независимость Украины, историки подчёркивают, что на практике эта организация состояла из коллаборантов и воплощала в жизнь планы гитлеровских спецслужб.

От ОУН к УПА

Организация украинских националистов была создана в 1929 году в Вене на базе Украинской военной организации (УВО) и ряда других объединений правого толка. Руководителем ОУН стал глава УВО Евгений Коновалец. Организация придерживалась идеологии интегрального национализма, которая, по словам историков, была крайне близка к фашизму.

Первоначально члены ОУН сосредоточились на борьбе с Польшей, в состав которой на тот момент входили западноукраинские регионы Галиция и Волынь. Члены организации прибегали к политическим убийствам, поджогам и террору в отношении местного населения, лояльного польским властям.

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Как рассказал в беседе с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, руководство ОУН с первых же лет существования организации наладило сотрудничество с немецкими спецслужбами, которое резко интенсифицировалось после прихода к власти в Германии нацистов.

«В Берлине видели в ОУН перспективный инструмент агрессии против государств Восточной Европы», — отметил эксперт.

Единство ОУН было нарушено вскоре после того, как в 1938 году в Роттердаме советская разведка ликвидировала Евгения Коновальца. После его смерти большой сбор украинских националистов в Риме избрал главой ОУН родственника Коновальца — бывшего офицера австрийской и петлюровской армий Андрея Мельника. Однако группа наиболее радикально настроенных членов организации отказалась подчиняться Мельнику и образовала на базе ОУН собственную структуру, которую возглавил боевик из Галиции Степан Бандера.

ОУН во главе с Мельником историки называют ОУН(м), а бандеровскую фракцию — ОУН(б) или ОУН(р) (революционная). Лидеры обеих групп были завербованы в качестве агентов гитлеровской разведкой. При этом нацистское командование больше симпатизировало Мельнику, а Бандеру считало карьеристом и бандитом. Тем не менее гитлеровские спецслужбы работали с обоими и даже пытались их помирить.

Плакаты украинских националистов в городе Жовква, 1941 год

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Впервые боевиков из состава ОУН гитлеровское командование использовало во время войны с Польшей в 1939 году. А перед нападением на Советский Союз из украинских националистов на базе подчинявшегося абверу спецподразделения «Бранденбург-800» были сформированы батальоны «Роланд» и «Нахтигаль».

Боевики батальона «Нахтигаль» с первых дней Великой Отечественной войны участвовали в массовых убийствах евреев и антифашистски настроенных советских граждан. Однако после того, как украинские националисты заявили о создании во Львове «самостийной державы» под протекторатом Германии, а Бандера перевёл на счёт в швейцарском банке крупную сумму казённых немецких денег, лидера ОУН(б) арестовали, а спецбатальоны переформировали в полицейские.

В целом, по словам историков, обе фракции ОУН стали основными поставщиками кадров для формирования карательных подразделений гитлеровской вспомогательной полиции и коллаборационистских органов «местного самоуправления» на оккупированных территориях УССР.

Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка

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Один из ближайших соратников Бандеры — Роман Шухевич — перешёл из «Нахтигаля» на службу во вспомогательную полицию и в звании капитана участвовал в карательных операциях на территории Белоруссии. По словам историков, подробности того, как он уволился со службы у нацистов и снова стал активным членом ОУН, достоверно неизвестны: по одной версии, вместе с группой других националистов он отказался продлевать контракт с немцами, согласно другой — гитлеровцы сами вывели их из Белоруссии с целью организации антипартизанской деятельности на Украине.

Как рассказал в интервью RT председатель Межрегиональной общественной организации социально-гуманитарных научных исследований (МООСГНИ) «Историческое сознание» Денис Ахременко, ещё с 1941 года на Западной Украине действовала боевая структура украинских националистов под командованием Тараса Боровца, считавшего себя «союзником вермахта», но скептически относившегося к ОУН. Свои отряды Боровец называл Полесской сечью, а также Украинской повстанческой армией (была расформирована в 1943 году), что в дальнейшем породило терминологическую путаницу.

Роман Шухевич (сидит второй слева) с боевиками батальона нацистской вспомогательной полиции

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В 1942 году бандеровцы решили, что им нужно собственное вооружённое формирование, которое они также назвали УПА — Украинской повстанческой армией. Как отмечают эксперты, точная реальная дата возникновения этого формирования неизвестна. Однако представители ОУН уже после завершения войны условно зафиксировали её в своих документах как 14 октября 1942 года.

«Двойственная ситуация»

О том, как происходило формирование УПА и каковы были её первые действия, сегодня известно очень мало. По мнению ряда историков, за созданием боевого крыла ОУН(б) изначально на самом деле стояли гитлеровские спецслужбы.

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«Немцы создавали УПА для своих целей. Им нужна была структура, которая будет заниматься борьбой с партизанами и уничтожением местных жителей. Вермахту уже не хватало личного состава, поэтому содержать большие гарнизоны в отдалённых районах глубокого тыла было невыгодно. А используя УПА, они могли в полной мере реализовывать принцип «разделяй и властвуй» в отношении населения УССР. Поэтому немцы отпускали в состав УПА полицаев, передавали им оружие и не мешали превращаться в подобие армии», — рассказал в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

По словам Андрея Кошкина, хотя в Киеве сегодня и звучат заявления о том, что УПА якобы боролась с нацистами, в немецких архивах полностью отсутствуют данные о каких-либо значимых столкновениях между «повстанцами» и вермахтом, что также косвенно подтверждает версию о сотрудничестве между УПА и гитлеровскими спецслужбами с первых дней существования боевого крыла ОУН.

«Говорить, что УПА в начале своего существования реально боролась за национальную независимость Украины, несерьёзно», — подчеркнул в разговоре с RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

В 1943 году начальником главного военного штаба УПА, а затем и её главным командиром был назначен Роман Шухевич. При нём сотрудничество между УПА и германскими спецслужбами носило уже практически открытый характер. Только с августа 1943 по сентябрь 1944 года УПА получила от командования немецкой группы армий «Юг» 700 орудий и миномётов, около 10 тыс. пулемётов, 26 тыс. автоматов, 72 тыс. винтовок, 22 тыс. пистолетов, 100 тыс. гранат, свыше 12 млн патронов. В свою очередь, УПА подавляла в тылу немецких войск любые антинацистские проявления и пыталась противодействовать советским партизанам.

В 1943—1944 годах боевики УПА приступили к этническим чисткам, известным как Волынская резня. Украинские националисты массово уничтожали в Волыни и Галиции мирное польское население, включая женщин и детей. По словам историков, эти убийства сопровождались изощрёнными пытками, грабежами и изнасилованиями. Общее количество жертв Волынской резни историки оценивают примерно в 50—60 тыс. человек.

Территориальная структура УПА

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«В период освобождения Украины Красной армией боевики УПА не сложили оружие и ушли вместо этого в подполье», — рассказал Денис Ахременко.

По словам историков, тогда УПА перешла к террористической деятельности, направленной как против советских государственных структур, так и против мирного населения УССР. Вплоть до завершения Великой Отечественной войны руководство УПА сотрудничало с гитлеровскими спецслужбами, получая от них, пока это было возможно, оружие и снаряжение. Численность УПА во время войны колебалась от 15 тыс. до 60 тыс. боевиков.

«Когда нацисты были разбиты, УПА наладила сотрудничество с британской разведкой, получив поддержку от неё», — отметил Дмитрий Суржик.

С момента освобождения Западной Украины от нацистов и до полной ликвидации УПА она провела свыше 14 тыс. вооружённых актов, убив более 30 тыс. советских граждан, включая более 15 тыс. колхозников и крестьян, почти 2 тыс. представителей интеллигенции, 860 детей, стариков и женщин.

Боевики УПА, 1947 год

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Советские спецслужбы окончательно ликвидировали бандподполье ОУН-УПА в 1950-е годы. По приблизительным оценкам историков, в годы войны бандеровцы были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

«В оценках УПА в наши дни наблюдается парадоксальная двойственная ситуация: власти большинства западных государств считают боевиков ОУН-УПА нацистскими преступниками и коллаборационистами, но при этом поддерживают героизирующий их киевский режим. Это противоречит всем законам логики», — подытожил Андрей Кошкин.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).