Крах нацистского «Эдельвейса»: как Красная армия смогла победить вермахт в битве за Кавказ

25 июля 1942 года началось одно из самых продолжительных и драматичных сражений Великой Отечественной войны — битва за Кавказ. Боевые действия шли 442 дня. На их начальном этапе Красная армия была вынуждена отступать из-за нехватки людских и технических ресурсов. Однако в конце 1942 года советским войскам удалось стабилизировать ситуацию и перейти в контрнаступление. Успех Красной армии на Кавказе позволил предотвратить крайне негативный сценарий, предполагавший овладение врагом богатыми нефтяными месторождениями и втягивание Турции в войну против СССР. По мнению экспертов, поражение в этом регионе существенно ухудшило военно-экономическую ситуацию для нацистской Германии и в дальнейшем помогло полностью освободить остальные территории Советского Союза.

80 лет назад началась битва за Кавказ, ставшая одним из самых продолжительных и масштабных сражений Великой Отечественной войны. Боевые действия между Красной армией и вермахтом продолжались 442 дня, до 9 октября 1943 года, и завершились вытеснением гитлеровцев из большей части южных регионов СССР.

По словам руководителя исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимира Симиндея, битва за Кавказ относится к числу сражений, переломивших ход всей Второй мировой войны.

«Успех на Кавказе во многом предопределил дальнейшие победы Красной армии. В этом драматичном эпизоде Великой Отечественной советское командование преодолело допущенные ранее ошибки, а простые солдаты проявили стойкость и массовый героизм», — подчеркнул Симиндей.

Нефтяной фактор

Нацистская Германия начала концентрировать крупные силы на юге Советского Союза за несколько месяцев до битвы за Кавказ. Ещё 5 апреля 1942 года Адольф Гитлер издал приказ, согласно которому вермахт должен был подавлять любое сопротивление западнее Дона для последующего захвата Кавказа и перевалов через Главный Кавказский хребет.

Оккупацией этого региона гитлеровцы намеревались решить сразу несколько задач. Важнейшей был выход к нефтяным месторождениям, где до вторжения немцев добывалось более 90% чёрного золота СССР.

Как отмечают эксперты, захват Кавказа позволял вермахту решить проблему дефицита топлива и одновременно ухудшить ситуацию с обеспечением Красной армии горючим.

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В июне 1942 года на совещании в Полтаве Гитлер заявил своим военачальникам, что в случае проигрыша битвы за Кавказ немцы должны будут прекратить войну.

В беседе с RT военный историк, доцент ГАУГН Дмитрий Суржик пояснил, что вермахту не хватало румынской и венгерской нефти для активной манёвренной войны на советских просторах. По его словам, только захват источников чёрного золота на Кавказе позволял гитлеровцам избежать проблем со снабжением войск горючим.

«Основное преимущество вермахта над его противниками заключалось в манёвренности, то есть в активном использовании механизированных родов войск. Естественно, это требовало очень большого расхода горючего. Гитлер осознавал, что если вермахт не захватит советские нефтеносные районы, то его армия уже не сможет успешно проводить крупные наступательные операции», — рассказал эксперт.

Помимо захвата нефтепромыслов, немцы намеревались добиться полного господства на Чёрном море, выйти к рубежам Турции и втянуть её в войну с СССР.

Кроме того, с оккупацией Кавказа перед нацистами открывался простор для экспансии на Ближний Восток. Владимир Симиндей считает, что нацисты намеревались создать угрозу советско-британскому присутствию в Иране и перерезать южный маршрут ленд-лиза, который проходил через эту страну. Напомним, в начале Великой Отечественной советские войска заняли северную часть Ирана, а британцы — южные регионы страны.

Вынужденное отступление

Для реализации своих амбициозных задач в битве на Кавказе немецкое командование разработало операцию под кодовым наименованием «Эдельвейс». План предусматривал окружение и уничтожение советских войск южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону. Затем враг собирался овладеть Северным Кавказом, Новороссийском, Туапсе, Грозным и Баку.

Такое крупное естественное препятствие, как Главный Кавказский хребет, гитлеровцы собирались обойти с востока и запада. Одновременно с этим противник планировал преодолеть эту горную цепь по перевалам центральной части с выходом к Тбилиси, Кутаиси и Сухуми.

Карта направлений гитлеровского вторжения на Кавказ

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Выполнение этого плана возлагалось на группу армий «А» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. В её состав входили четыре армии вермахта, в том числе две танковые, 3-я румынская армия и части 4-го воздушного флота.

Общая численность сконцентрированных Германией войск превышала 170 тыс. человек. Вражеские формирования располагали более 1,1 тыс. танков, около 4,5 тыс. орудий и миномётов, до 1 тыс. самолётов.

«Эти группировки обладали высокой боеспособностью, находились под впечатлением недавних побед. Многие их соединения участвовали в разгроме советских войск под Харьковом и юго-западнее Воронежа. В июньских боях, продвигаясь к низовьям Дона, они с ходу захватили ряд плацдармов на его левом берегу», — говорится в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ.

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Немецким войскам противостояли соединения Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Это 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я общевойсковые и 4-я воздушная армии, однако почти все они понесли большие потери в предшествующих боях.

В общей сложности формирования Красной армии насчитывали лишь 112 тыс. человек, 120 танков, около 2,2 тыс. орудий и миномётов, 130 самолётов. Таким образом, враг имел подавляющее преимущество как в живой силе, так и технике. К примеру, в артиллерии вермахт превосходил советские войска в два раза, в танках — более чем в девять раз, в авиации — почти в восемь раз. Наряду с этим соединения РККА страдали от отсутствия устойчивого управления, нарушенного в ходе поспешного отступления к Дону.

Несмотря на это, руководство СССР приказало командованию южных группировок остановить противника, измотать его в оборонительных боях и подготовить условия для контрнаступления.

Предполагалось построить оборонительный рубеж вдоль Дона, но времени и ресурсов на осуществление этого замысла не хватило. Под натиском превосходящих сил вермахта Красная армия продолжала отступать вглубь Кубани, позволяя врагу перебрасывать через реку всё больше войск.

4 августа 1942 года южные соединения РККА получили новую задачу: остановить наступление немцев на рубеже Терека и перевалах Главного Кавказского хребта. Тем не менее немцы продолжали достаточно динамично продвигаться вперёд по направлению к Ставрополю, Майкопу и Туапсе.

Немецкие танковые соединения в предгорьях Кавказа

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В конце августа враг занял Моздок и нацелился на захват Грозного. Успех сопутствовал врагу и на черноморском побережье, где к середине сентября оккупанты овладели большей частью Новороссийска. Однако ощутимые контрудары советских войск предотвратили дальнейшее наступление вермахта. Гитлеровцы были вынуждены перейти к обороне, а их неоднократные попытки продвинуться к Грозному и Туапсе потерпели неудачу.

Красной армии удалось остановить продвижение группы армий «А» благодаря пополнению войск боевой техникой, инженерными средствами, радиостанциями и транспортом, в том числе вьючным. Была увеличена и численность личного состава — с июля по октябрь 1942 года на Кавказ прибыли около 100 тыс. военнослужащих.

Большую работу проделали корабли Черноморского флота и Азовской флотилии. Они прикрывали фланги сухопутных соединений, поддерживали красноармейцев артиллерийским огнём, осуществляли противодесантную оборону побережья и нарушали снабжение противника по морю.

Кроме того, возможности захватчиков подорвало начавшееся в середине ноября 1942 года контрнаступление РККА под Сталинградом, которое позволило окружить 300 тыс. немецких военнослужащих.

Стратегический крах

Оборонительная для СССР фаза битвы за Кавказ продолжалась до самого конца 1942 года. Ожесточённые бои велись на фронте протяжённостью от 320 до 1000 км и на глубину от 400 до 800 км.

По итогу гитлеровцы смогли занять значительную часть Кубани и Северного Кавказа, но ключевые стратегические задачи операции «Эдельвейс» — овладение нефтяными месторождениями и выход к турецкой границе — выполнены не были. При этом c июля по декабрь 1942 года немецкая группа армий «А» потеряла более 100 тыс. солдат.

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Инициатива в битве за Кавказ начала переходить к Красной армии. 3 января 1943 года части РККА освободили Моздок, 11 января — Пятигорск, 21-го числа — Ставрополь, 12 февраля — Краснодар.

Бессмертный подвиг совершили советские морские пехотинцы в сражении за освобождение Новороссийска. В ночь на 4 февраля 1943 года группа чёрных беретов под командованием майора Цезаря Куникова успешно десантировалась на клочке Черноморского побережья, позднее получившем название Малая земля.

Отряд Куникова создал плацдарм для наступления на позиции врага. Прибывшие на Малую землю войска должны были соединиться с сухопутными частями РККА. Правда, этот план пришлось отложить из-за немецкого контрудара на юго-востоке Украины. Морпехи отказались покидать занятую территорию и героически держали её оборону, сковывая своими действиями значительные силы захватчиков. В наступление чёрные береты смогли перейти только 9 сентября 1943 года.

Как сообщается в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ, под ударами Красной армии гитлеровцы несли тяжёлые потери, но достаточно успешно оборонялись.

Упорное сопротивление частям РККА оккупанты оказали на так называемой Голубой линии — заранее подготовленном рубеже обороны, прикрывавшем с востока Таманский полуостров. Бои на этом участке продолжались до 9 октября 1943 года.

В период наступательной для Красной армии фазы битвы за Кавказ немецкое командование старалось избегать ударов советских войск при отступлении. В результате соединениям РККА не удалось взять группировки вермахта в окружение, как это планировалось. Тем не менее противник понёс огромные потери.

Советские войска в горах Кавказа

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По данным НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ, с января по октябрь 1943 года Красная армия истребила около 275 тыс. солдат и офицеров врага, было уничтожено и подбито 890 танков, более 2,1 тыс. орудий. Также советские воины захватили довольно богатые трофеи: 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномёта, свыше 15 тыс. автомашин.

Как считает Суржик, в битве за Кавказ немцы потерпели тяжёлое поражение и окончательно потеряли возможность избавиться от «топливного голода».

Тем не менее по состоянию на конец 1943 года немецкая военная машина ещё оставалась серьёзным противником Красной армии.

«По итогу битвы за Кавказ вермахт сохранял силы для нанесения мощных контрударов, хотя военно-экономического перевеса над СССР уже не имел. До полного освобождения юга и всей остальной страны было далеко, однако победа на Кавказе, безусловно, создала для этого фундамент», — заключил Суржик.