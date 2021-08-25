«Серьёзный геополитический смысл»: как Иранская операция СССР и Великобритании повлияла на ход Второй мировой войны

80 лет назад СССР и Великобритания ввели войска на территорию Ирана в рамках операции под кодовым названием «Согласие». По словам историков, Москва и Лондон были вынуждены пойти на этот шаг из-за усиления внешнеполитических позиций Третьего рейха в ближневосточном регионе. Если бы нацистам, имевшим определённое влияние на официальный Тегеран, удалось втянуть его в войну, это стало бы тяжёлым ударом для всей антигитлеровской коалиции. В результате решительных действий СССР и Великобритании власть в Иране сменилась, рейх утратил позиции в регионе, а члены антигитлеровской коалиции обезопасили свои границы и транспортные коридоры от потенциальных действий нацистов и их союзников.

25 августа 1941 года Вооружённые силы СССР и Великобритании приступили к реализации операции под кодовым названием «Согласие». Подразделения союзников вошли на территорию Ирана, предотвратив попытки втягивания Тегерана во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии.

Германское влияние

«Несмотря на объявленный Ираном в 1939 году официальный нейтралитет, эта страна была весьма лояльна по отношению к гитлеровской Германии. Промышленный сектор, армия и экономика имели очень тесные связи с Третьим рейхом. В стране находилось большое количество немецких военных специалистов. Правительство Ирана и его шах Реза Пехлеви занимали скорее прогерманскую позицию», — рассказал в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

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По данным советских спецслужб, в 1941-м в Иране находились около 5 тыс. германских подданных. При этом Тегеран утверждал, что на его территории из представителей гитлеровского блока пребывали только 690 немцев и 310 итальянцев. Однако, как отмечают историки, вне зависимости от конкретных цифр представители гитлеровской Германии занимали в иранском обществе позиции, предоставлявшие им серьёзное политическое влияние.

«Немцы были учителями, преподавателями университета, инженерами. Посещавшие Иран представители гитлерюгенда активно работали с молодёжью. Германия участвовала в строительстве транспортных магистралей, поставках Тегерану оружия. На иранской территории шло взаимодействие немецких спецслужб с басмачами и другими бежавшими из СССР лицами. Немцы пытались распространять в Иране нацистские идеи. Кроме того, в планах у германской дипломатии было соорудить из Ирана, Турции и захваченных Италией североафриканских территорий некий конгломерат для противодействия СССР и Великобритании в Ближневосточном регионе», — рассказал в комментарии RT военный историк Сергей Перелыгин.

По словам Александра Михайлова, в Москве и Лондоне вероятность вступления Ирана в войну на стороне Германии оценивали как достаточно высокую. А это было огромным риском, так как Иран имел общие границы с СССР и британскими владениями в Азии, а также контролировал южный транспортный коридор, по которому Советский Союз мог получать поставки от своих союзников.

Перевозка грузов по «персидскому коридору»

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19 июля и 16 августа 1941 года Москва и Лондон предприняли совместные дипломатические демарши, потребовав от официального Тегерана выслать немцев из страны, но это требование выполнено не было.

«Учитывая существовавшие военно-политические риски, властями СССР и Великобритании было принято решение о вводе на территорию Ирана своих воинских контингентов. Тем более Советский Союз, согласно договору 1921 года, имел право ввести в Иран войска для предотвращения попыток третьих стран превратить это государство в базу для военных выступлений против России», — отметил Александр Михайлов.

Кроме того, по словам историка Григория Попова, советские власти иранским примером планировали оказать моральное давление на Турцию, которая в начале 1940-х годов также считалась потенциальным союзником Германии.

«Германско-турецкое вторжение в советское Закавказье и Северную Африку было большой угрозой. Иранская операция имела серьёзный геополитический смысл», — подчеркнул эксперт.

Грузовики с красноармейцами пересекают иранскую границу. 25 августа 1941 года

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Операция «Согласие»

С учётом нежелания официального Тегерана выдворять немцев со своей территории Советский Союз летом 1941 года начал наращивать группировку Красной армии в Закавказье. В состав Закавказского военного округа в это время входили четыре общевойсковые армии — 44-я, 45-я, 46-я и 47-я — общей численностью около 250 тыс. человек. Кроме того, в августе 1941 года в среднеазиатских республиках была сформирована 53-я отдельная армия. Советские спецслужбы, по словам Сергея Перелыгина, проводили в районе иранской границы активные антидиверсионные мероприятия.

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В результате замаскированного марш-броска 22—24 августа 1941 года части 44-й и 47-й армий заняли позиции вдоль иранской границы. Силы 45-й и 46-й армий в это время прикрывали границу с Турцией.

На рассвете 25 августа 1941 года советские пограничники приступили к захвату иранских погранзастав. После того как граница была открыта, основные силы Красной армии двинулись вглубь иранской территории. С советской стороны общее руководство операцией осуществлял генерал-лейтенант Дмитрий Козлов.

Параллельно с этим в Южный Иран вошли подразделения Вооружённых сил Великобритании и заморских владений Соединённого Королевства.

Рано утром 25 августа домой к иранскому министру иностранных дел прибыли советский и английский послы, передавшие официальному Тегерану объяснения относительно мотивов ввода войск на территорию страны.

27 августа 1941 года советские части начали выдвижение на иранскую территорию также из Средней Азии.

Советские и индийские военнослужащие во время дружеской встречи, август — сентябрь 1941 года

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По словам историков, большая часть иранских военнослужащих либо дезертировали при приближении советско-британских сил, либо не оказывали организованного сопротивления. Имели место лишь локальные столкновения. 29—30 августа 1941 года иранские войска полностью прекратили сопротивление. За время столкновений Красная армия потеряла убитыми по разным оценкам около 40—50 человек, британские вооружённые силы — 22 человека. Точных сведений о безвозвратных потерях с иранской стороны нет, но известно, что около 7 тыс. солдат и офицеров сдались в плен союзникам.

«Иранское руководство не думало, что союзники по антигитлеровской коалиции поведут себя так решительно», — отметил Григорий Попов.

Части советской и британской армий, встретившиеся в пустыне Деште-Кевир в нескольких километрах от Казвина. Август 1941 года

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По словам Сергея Перелыгина, на фоне успешного продвижения советско-британских войск прогерманское правительство Ирана ушло в отставку. Новые власти вступили в переговоры с Москвой и Лондоном. 8 сентября 1941 года было подписано соглашение, согласно которому СССР контролировал северную часть Ирана, Великобритания южную, а официальный Тегеран — центр страны.

Однако шах так и не выдворил из Ирана германских представителей. Поэтому 15 сентября в Тегеран вступили союзные войска. На следующий день Реза Пехлеви ушёл в отставку. Он покинул страну и жил в Южно-Африканском Союзе. Новым шахом с одобрения союзников стал его сын Мохаммед Реза Пехлеви.

Уже осенью 1941 года Советский Союз вывел из Ирана часть своих войск. 29 января 1942 года между СССР, Великобританией и Ираном был подписан договор о союзе против гитлеровской Германии. Советско-британский контингент был полностью выведен из Ирана в 1946 году.

Американские самолёты, предоставлявшиеся по программе ленд-лиза, ждут передачи союзникам на аэродроме Абадана. 1942 год

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Ввод войск в Иран не только обезопасил границы СССР и британских владений. Иранская нефть стала весомым подспорьем в снабжении горючим армий союзников. Кроме того, через «персидский коридор» было осуществлено около 23% от всех поставок в СССР в рамках ленд-лиза. В 1943 году в Иране прошла Тегеранская конференция «большой тройки». Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль обсудили совместные действия против гитлеровской Германии и её сателлитов.