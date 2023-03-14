«Массированное огневое воздействие»: в чём особенность подготовки и боевой работы штурмовых подразделений ВС РФ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры подготовки спецназовцев в тыловом районе зоны СВО. Главным образом военнослужащих обучают штурмовым действиям. В частности, они отрабатывают элементы стремительной атаки, захват опорного пункта противника, боестолкновение в лесополосе, перегруппировку с занятием более выгодной позиции. По мнению экспертов, подготовка спецназовцев адаптирована к реалиям СВО, где штурмовые подразделения ВС РФ выдавливают ВСУ из опорных пунктов и других фортификаций.

Минобороны РФ разместило в своём Telegram-канале кадры подготовки спецназовцев Западного военного округа в тыловом районе зоны СВО. Занятия проводятся с военнослужащими, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.

«Огневая и тактическая подготовка в дневное и ночное время — каждый день по несколько часов. В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Тренировки проводятся в сложных погодных условиях и при минимальной видимости. Военнослужащие отрабатывают элементы стремительной атаки и захват опорного пункта противника, боестолкновение в лесополосе, перегруппировку с занятием более выгодной позиции.

«Слаживание идёт на уровне двоек, троек, отделений. Применяется различное стрелковое вооружение — автоматы, пулемёты, снайперские винтовки. На определённых этапах подключаются гранатомётчики и военные инженеры», — подчёркивают в Минобороны.

Все действия оттачиваются до автоматизма. Кроме того, бойцы учатся интуитивно понимать и чувствовать друг друга.

Подготовка спецназовцев в тыловом районе зоны СВО

Наряду с тактикой ведения боя на местности спецназовцев обучают действиям в плотной городской застройке, небольших населённых пунктах, на промышленных предприятиях, переоборудованных ВСУ в многоуровневые укрепрайоны.

«Мелкими перебежками от укрытия до укрытия, отстреливаясь от атакующего противника, бойцу нужно занять выгодную огневую позицию. Группы передвигаются, прикрывают друг друга, учатся быстро реагировать на меняющуюся обстановку», — отмечают в Минобороны РФ.

Отработка всех навыков осуществляется и в тёмное время суток. Спецназовцы учатся применять приборы ночного видения и неожиданно переходить в атаку.

«Ориентироваться в обстановке»

Как заявил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, в настоящее время основной акцент в боевой подготовке военнослужащих, которые отправятся на передний край, делается на штурмовых действиях на открытых пространствах и в лесополосах.

«Конечно, сегодня военнослужащих готовят и к боевой работе в городских условиях. Но сейчас с учётом характера нынешних боёв главный упор делается на умении атаковать «опорники» ВСУ, которые располагаются за пределами населённых пунктов. Фактически они составляют линию фронта. Основная задача наших военнослужащих — постоянно её отодвигать, выдавливая ВСУ из сети окопов и блиндажей», — сказал Суворов.

Как пояснил эксперт, чаще всего «опорники» располагаются в лесополосах или вблизи них. Это позволяет противнику лучше маскировать свои позиции, огневые точки и технику. Кроме того, враг имеет возможность отступить в глубину леса, где наступающим силам тяжело применять средства разведки и тяжёлую технику.

«При оборудовании «опорника», как и любого инженерного сооружения, учитывается специфика местности. В зоне СВО на местности естественным укрытием являются лесополосы, и бои нередко разворачиваются именно там, причём весьма ожесточённые, так как в окружении деревьев уменьшаются возможности для разведки, а дистанция огня значительно сокращается. Тем не менее наши ребята справляются с поставленными задачами», — отметил Суворов.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, опорный пункт представляет собой оборудованный в инженерном отношении участок местности. Данная фортификация характеризуется наличием единой системы огня, заграждений и ходов сообщений.

«Опорник» может занимать до 1500 м по фронту (в длину) и до 1000 м в глубину. Промежутки между ротными опорными пунктами составляют до 1000 м, взводными — до 300 м. На таких позициях, помимо пехоты, могут размещаться танки, БТР и БМП.

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель Александр Хроленко, штурм «опорника» — весьма непростая задача. По словам эксперта, грамотно оборудованная фортификация даёт противнику возможность вести огонь из разных направлений, затрудняя продвижение наступающих войск.

Опорный пункт ВСУ, занятый в ходе штурма подразделениями ВДВ

«Опорник» — это сеть укрытий в земле с оборудованными огневыми позициями. Чаще всего они возводятся из подручных материалов, но встречаются и бетонированные углублённые сооружения. Внутри такой фортификации пехота может незаметно передвигаться и неожиданно открывать огонь», — рассказал Хроленко.

При этом, как отметил эксперт, Вооружённые силы России давно отработали тактику овладения опорными пунктами ВСУ. Она заключается в массированном огневом воздействии с земли и воздуха. После этого в бой с остатками живой силы противника вступают штурмовые подразделения, состоящие в основном из спецназовцев, десантников и морских пехотинцев.

По информации Минобороны РФ, для нанесения ударов по «опорникам» применяются вертолёты, танки, реактивные системы залпового огня (РСЗО), ствольная артиллерия и огнемёты. Разведка и корректировка огня осуществляются с помощью беспилотников.

9 марта военное ведомство РФ опубликовало кадры занятого подразделениями ВДВ опорного пункта противника, оборудованного в сосновом лесу. Сообщается, что позиции ВСУ были обнаружены разведчиками и операторами БПЛА, которые передали их координаты артиллеристам. После нанесения огневых ударов украинские формирования были атакованы штурмовыми отрядами ивановских и костромских десантников.

«Во время массированного огневого воздействия из артиллерийских орудий и миномётов, а также непосредственного соприкосновения со штурмовыми отрядами ВДВ обороняющиеся подразделения ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить свои позиции и отступить, в спешке бросая оружие и снаряжение западного производства, а также тела своих убитых сослуживцев», — заявили в Минобороны РФ.

Также о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ официально сообщалось в феврале. Согласно данным военного ведомства, при штурме применялись бронеавтомобили «Тигр», мотовездеходы АМ-1, переносные противотанковые комплексы, гранатомёты, различная бронетехника, включая танки.

Как пояснил Хроленко, одним из важнейших залогов успеха штурмовых действий является чёткая работа артиллерии и авиации. В их задачи входит нанесение максимально возможного ущерба врагу.

«Многое зависит от конкретной ситуации, но пехота, как правило, не отправляется в бой без артподготовки или мощного удара с воздуха», — сказал Хроленко.

При этом, как подчеркнул эксперт, в подобных боевых действиях почти всегда существуют нюансы, затрудняющие удары с дистанции. Например, у противника могут быть средства ПВО и контрбатарейной борьбы. Кроме того, командирам штурмовых отрядов необходимо учитывать вероятность ошибок разведки.

Работа артиллерии и десантно-штурмовых подразделений ВДВ по опорному пункту ВСУ

«Реалии современного театра военных действий таковы, что авиация и артиллерия не всегда способны отработать по максимуму. Бывает и так, что некоторые позиции и огневые точки врага не были вскрыты разведкой. Как бы то ни было, командир обязан оценить масштаб нанесённого врагу ущерба и уже потом принять решение о том, нужно ли задействовать пехоту», — отметил Хроленко.

Аналогичной точки зрения придерживается и Суворов. По словам эксперта, штурмовые подразделения идут в атаку только после подавления огневых точек неприятеля. В результате завязывается бой с применением автоматов, пулемётов, ПТРК, гранатомётов и ручных гранат.

«Для достижения успеха штурмовики должны уметь превосходно обращаться со всеми видами оружия, которое можно держать в руках. Огромную роль играет слаженность, которая как раз нарабатывается в процессе подготовки на полигонах. Каждый должен ориентироваться в обстановке, чётко понимать свою задачу», — добавил Суворов.

Удар «Солнцепёка»

По мнению экспертов, в значительной мере работу штурмовых подразделений облегчает применение огнемётов, в особенности тяжёлых самоходных систем ТОС-1 «Солнцепёк».

Данные машины ведут стрельбу 220-мм термобарическими снарядами, выжигая различные инженерные сооружения, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии ВСУ. Один залп «Солнцепёка» способен уничтожить цели на площади до 40 тыс. кв. м.

Боеприпас «Солнцепёка» подрывается у поверхности цели. Содержащееся в нём взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Затем происходит объёмно-детонирующий подрыв, который разрушает инженерные сооружения и уничтожает живую силу противника.

О применении «Солнцепёка» у линии боевого соприкосновения Минобороны РФ сообщало 11 марта. Удар по украинским формированиям нанесли специалисты РХБЗ Воздушно-десантных войск России. В результате были успешно поражены опорные пункты, которые противник оборудовал в лесополосе.

«Десантники отмечают высокую эффективность применения тяжёлых огнемётных систем, а также то, что в зоне работы экипажей ТОС военнослужащие украинских формирований всё чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы своих командиров», — заявили в Минобороны РФ.

По мнению Сергея Суворова, эффективное применение «Солнцепёка» лишает пехоту противника шансов на сопротивление. Однако данная самоходная система имеет скромную дистанцию стрельбы (до 6 км) и весьма уязвима на поле боя.

«Солнцепёк» бережёт жизни наших ребят на передовой. Но этому оружию требуется надёжное прикрытие, а перед его применением по позициям врага должна хорошо поработать артиллерия. Когда эти мероприятия проведены, «Солнцепёк» становится отличным помощником штурмовых подразделений ВС РФ», — заключил Суворов.