«Серьёзная сила на поле боя»: чем уникальны российские танки Т-80
Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей танка Т-80 по войскам противника в зоне спецоперации.
Корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА. Огневая поддержка танков обеспечивает наступление мотострелковых подразделений, подчеркнули в министерстве.
«На одном из направлений в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-80 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пара Т-80 уничтожила вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), вооружённую стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатомётами, которая двигалась в сторону российских позиций.
«Боевые машины отработали по противнику и скрылись за рельефом местности. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипажи убыли в район ожидания», — рассказали в Минобороны РФ.
Боевые задачи выполняют военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. Танкисты прошли полный цикл подготовки и боевого слаживания на полигонах Западного военного округа. Ежедневно на передовой они наносят огневое поражение живой силе и бронетехнике ВСУ, указали в ведомстве.
Как рассказал командир танка Т-80 с позывным «Кадет», машина хорошо приспособлена для выполнения задач зимой и во время весенней распутицы. По его словам, чаще всего приоритетными целями являются огневые точки ВСУ — «миномётные расчёты, ДРГ противника с АГС, с другим тяжёлым вооружением», а также украинские танки, БТР и БМП.
Военнослужащий уточнил, что объекты противника на переднем крае поражаются по координатам, полученным с помощью беспилотников, что позволяет попадать даже по целям, находящимся на значительном удалении и вне прямой видимости. Такой подход используется для ликвидации наблюдательных пунктов, складов боеприпасов, а также иностранной боевой техники.
Также в зоне СВО танкисты нередко используют такой сложный тактический элемент, как фланговая стрельба в движении, что подразумевает поражение целей на определённой скорости.
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При выполнении данного приёма большое значение имеет слаженность действий всех членов экипажа, так как наводчику-оператору необходимо определить дальность до цели, а механику-водителю — вести боевую машину с постоянной скоростью. Как подчёркивают военные, фланговая стрельба повышает выживаемость техники на поле боя.
«Решительно и слаженно»
16 марта Минобороны РФ также продемонстрировало кадры уничтожения взводного опорного пункта ВСУ с привлечением Т-80.
Объект размещался в лесном массиве и был обнаружен с помощью БПЛА разведгруппой ВДВ. Для его захвата было направлено десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах десанта БМД-4М и танков Т-80. Экипажи техники сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь.
«Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, воины «крылатой пехоты» при поддержке бронегруппы, ведущей огонь из вооружения боевых машин десанта и танков, с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение», — заявили в Минобороны РФ.
Зимой военное ведомство России сообщало об успешном манёвренном бое, который провели в зоне СВО экипажи Т-80 Западного военного округа. Силами одной роты они поразили бронетехнику и пехоту противника, использовав при стрельбе укрытия и складки местности.
По словам экспертов, по сравнению с другими танками Т-80 демонстрирует высокую эффективность в холодное время года и в период распутицы из-за высоких ходовых характеристик.
«Т-80 принято называть «реактивным» за способность разгоняться до 70—80 км/ч. Мощный двигатель позволяет быстрее передвигаться и маневрировать, в том числе в межсезонье, когда почти вся техника вязнет в грязи. Также от других российских танков он отличается возможностью старта практически без предварительного прогрева», — пояснил в комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, такие возможности в значительной мере обеспечиваются уникальным многотопливным газотурбинным двигателем (ГТД). В то же время у этого мотора гораздо более высокий расход топлива по сравнению с дизельными агрегатами, установленными на Т-72 и Т-90.
«Газотурбинный двигатель Т-80 весьма прожорлив. Но, в отличие от дизельных машин, он потребляет разные виды топлива, в том числе авиационное. Он быстрее и манёвреннее Т-72 и Т-90. Т-80 менее шумный, а выпуск газов происходит бездымно, что неплохо его маскирует. Все эти качества Т-80 могут иметь решающее значение в определённых климатических и погодных условиях», — отметил Матвийчук.
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- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал кандидат военных наук Сергей Суворов. По его мнению, у Т-80 очень высокий боевой потенциал, но при этом машина требует «особого подхода» в обслуживании и в ремонте.
Например, в полевых условиях не так просто отремонтировать вышедший из строя двигатель Т-80. По информации Минобороны, специалистам ремонтных подразделений приходится аккуратно откручивать все винты, чтобы демонтировать ГТД и обнаружить причины поломки.
Как подчеркнул Суворов, экипаж Т-80 и ремонтные подразделения ВС РФ должны хорошо знать специфику танка и его газотурбинного двигателя.
«Двигатель Т-80 представляет собой единый силовой блок и относительно быстро может быть заменён на новый. Но необходимость в этом не будет слишком частой, если соблюдать все нормы эксплуатации», — говорит Суворов.
Подвижность и управляемость
Ещё одним условным недостатком Т-80 аналитики называют подверженность негативному воздействию пыли. Однако отечественные конструкторы постоянно работали над устранением этой проблемы, и в современной версии машины она практически решена.
Напомним, что современная модификация «реактивного» танка получила наименование Т-80БВМ. Эти машины поставляются в зону СВО и активно осваиваются военнослужащими в процессе боевой подготовки в тыловых районах.
Т-80БВМ от предшествующих моделей отличается значительно более мощным двигателем на 1250 л. с. При этом, как отмечают военные, «аппетиты» танка несколько уменьшились. В частности, удалось снизить эксплуатационный расход топлива при работе ГТД на стоянке с включённой системой управления огнём.
В целом, как сообщается на сайте Минобороны РФ, все основные характеристики Т-80 были существенно улучшены. В их числе огневая мощь, защищённость, подвижность и командная управляемость.
«Танки Т-80БВМ обладают улучшенными характеристиками маневренности и мобильности, оснащены новыми устройствами, повышающими боевую эффективность, уровень защиты и надёжности эксплуатации в экстремальных условиях», — поясняют в военном ведомстве.
Масса Т-80БВМ составляет 46 т. Машина оснащена 125-мм пушкой, многоканальным прицелом наводчика «Сосна-У», стабилизатором вооружения, прибором наблюдения механика-водителя, тепловизором, множеством камер, датчиков и специальным программным обеспечением. На танк установили противокумулятивные решётчатые экраны и комплекс модульной динамической защиты «Реликт».
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- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
По данным военного ведомства, в Т-80БВМ обеспечена «всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств». Кроме того, российские конструкторы усовершенствовали артиллерийскую систему танка, увеличив дальность стрельбы всеми типами боеприпасов в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.
Как полагает Суворов, Т-80БВМ сопоставим по огневым возможностям с модернизированными Т-72 и Т-90. Главным преимуществом «реактивного» танка эксперт называет его ходовые качества.
«Семейство Т-80 — пожалуй, самый скоростной и проходимый тип танков в мире. Они способны действовать даже в болотистой местности. В остальном эти машины сопоставимы с Т-72 и Т-90. Если экипаж хорошо обучен и слажен, то в его руках Т-80 превращается в серьёзную силу на поле боя», — заключил Суворов.
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