Прорывная машина: какие задачи выполняют в ходе СВО танки Т-90М

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы танков Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции. Как отметили в ведомстве, танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая их продвижение. Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.

Минобороны РФ накануне опубликовало видео работы танков Т-90М «Прорыв» и модификаций Т-72 в зоне спецоперации. Как отмечалось в релизе ведомства, танкисты оказывают огневую поддержку мотострелкам, обеспечивая наступление российских войск.

«Для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. В первую очередь огнём из 125-мм пушек наводчики-операторы уничтожили позиции противотанковых средств и бронетехнику противника», — указано в сообщении.

МО также привело комментарий командира танка с позывным Бизон, который рассказал, что во время боевой работы разведчик, корректировавший стрельбу бронемашин, подвергся миномётному обстрелу со стороны противника. Однако он вычислил и передал танкистам координаты орудий, из которых подразделения ВСУ вели огонь. В результате вражеская батарея была уничтожена.

Также по теме Проверка боем: какое российское оружие наиболее эффективно применялось в ходе спецоперации В ходе СВО свои лучшие качества продемонстрировала почти вся техника, находящаяся на вооружении российской армии, заявили опрошенные...

В Минобороны РФ добавили, что в зоне СВО танкисты нередко используют фланговую стрельбу в движении. «Такой приём значительно повышает выживаемость техники на поле боя», — отметили в пресс-службе ведомства.

Прорывная модернизация

Напомним, Т-90М «Прорыв» — наиболее современная версия танка Т-90 «Владимир», принятого на вооружение в начале 1990-х годов и позднее названного в честь его конструктора Владимира Поткина. Разработкой и производством танка занимается предприятие «Уралвагонзавод».

Как отмечают в госкорпорации «Ростех», уровень модернизации Т-90М позволяет говорить об этой машине как о новом танке. В частности, на нём была заменена башня, внедрён комплекс всеракурсной защиты от современных противотанковых средств поражения, значительно повышены поисково-наблюдательные возможности командира на месте и при движении в любое время суток.

«Значительно повышена пожаро- и взрывобезопасность топливных баков и боекомплекта, а также живучесть экипажа за счёт оптимизации размещения боекомплекта, в том числе благодаря выносу части боекомплекта из боевого отделения в бронированный отсек, установленный в кормовой части башни», — говорится в материалах госкорпорации.

Минобороны показало кадры работы танков Т-90М в зоне СВО

В «Ростехе» также отмечают, что ряд нововведений в конструкции Т-90М позволил приблизить его боевые качества к новейшему танку Т-14 «Армата». К таким важным улучшениям относятся, в частности, модернизированная пушка, оптимизированное отражение средств информации на рабочих местах членов экипажа, а также использование комплекса управляемого вооружения и автомата сопровождения цели.

Помимо этого, танк получил современные системы кондиционирования и наружного видеонаблюдения, средства связи и возможность подключения к системам централизованного управления боевыми действиями.

На Т-90М установлен дизельный двигатель мощностью 1130 л. с. производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Как заявляют разработчики, эта силовая установка обеспечивает высокие скоростные характеристики, топливную экономичность и большой запас хода, в том числе при экстремально высоких температурах.

Также по теме Пятое поколение: как стратегические ракетные комплексы «Ярс» обеспечивают безопасность России Минобороны РФ рассказало о выходе на маршруты боевого патрулирования мобильных комплексов «Ярс» Барнаульского ракетного соединения. В...

«Благодаря новому двигателю машина быстрее разгоняется и имеет лучшую управляемость. За рычагами Т-90М чувствуешь себя очень уверенно. Улучшены условия и у наводчика с командиром. Современная боевая техника насыщена электроникой, что значительно повышает точность и эффективность боевых машин», — приводит «Ростех» слова водителя-испытателя «Уралвагонзавода» Александра Гизатуллина.

По шоссе машина может развивать максимальную скорость до 70 км/ч. Запас хода при этом составляет 500 км.

На вооружении Т-90М стоит 125-мм пушка со спаренным пулемётом калибра 7,62 мм. На башне установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулемётом. Пушка танка способна вести огонь современными боеприпасами, в том числе бронебойными подкалиберными снарядами, осколочно-фугасными снарядами с дистанционным подрывом и управляемыми ракетами. Атаковать противника танк способен на дистанции до 5 км.

Для повышения точности ведения огня и сокращения времени подготовки к стрельбе на танк был установлен современный панорамный прицел командира и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнём. Благодаря этому командир экипажа независимо от положения башни может вести круговой обзор, осуществлять поиск, распознавание и захват целей, передавать данные наводчику. После получения целеуказания наводчику-оператору остаётся только нажать кнопку для совершения выстрела, утверждают в «Ростехе».

Помимо этого, Т-90М может обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

На танке также была улучшена бронезащита. В частности, корма и башня Т-90М оборудованы противокумулятивными решетчатыми экранами, что оберегает машину от снарядов ручных гранатомётов. В свою очередь, установленный на танке комплекс активной защиты при необходимости выбрасывает аэрозольные гранаты. Создаваемая в результате этого дымовая завеса не позволяет системам наведения противника осуществить захват цели.

«Машина получилась очень удачная»

Танки Т-90М начали поступать в российские войска в 2020 году. Одна из последних партий была передана Минобороны РФ в январе 2023 года. В пресс-службе «Ростеха» сообщили тогда, что «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М. Как уточнили в компании, сейчас подразделение предприятия, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно.

Боевая работа танка Т-72 ВС РФ в южном секторе СВО

РИА Новости

«Т-90М — это развитие танка Т-72. Модернизированный Т-90 имеет более совершенные систему управления огнём, двигатель и аппаратуру связи», — сказал в разговоре с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Специалисты также считают, что прошедшие глубокую модернизацию танки Т-72 по ряду показателей способны сравниться с Т-90М, однако в целом «Прорыв» стоит уже на следующей ступеньке танкостроения.

Также по теме «Универсальные системы»: какие задачи выполняют российские ракетные комплексы «Бастион» Береговые ракетные комплексы «Бастион» Балтийского флота в ходе учений выполнили электронные пуски ракет «Оникс» по условным целям...

«Новые версии Т-72 близки по своим возможностям к Т-90М, но, безусловно, они стоят на ступеньку ниже, чем Т-90М. На данный момент Т-90М лучше по вооружению, системам прицеливания, бронированию и защите. Т-72, как бы его ни модернизировали, всё равно будет уступать ему по своим возможностям», — сказал в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Михаил Тимошенко. «По своим характеристикам они несопоставимы. Если бы Т-72 можно было бы модернизировать до уровня Т-90М, то разработку «Прорыва» не начинали бы», — пояснил собеседник RT.

Как отмечает Виктор Литовкин, Т-90М хорошо себя показывает в рамках проведения СВО.

«Машина получилась очень удачная. У неё мощный двигатель (около 1200 л. с.), эффективная защита и продвинутая система заряжания снарядов. Даже хвалёный Leopard, который поляки и немцы собираются поставить на Украину, не имеет такого автомата заряжания, как Т-90М. Неслучайно его называют лучшим танком СВО. Он может не только поражать вражеские танки, но и участвовать в боевой операции в кооперации с другими боевыми машинами и с воздушными ударными системами», — пояснил аналитик.

По мнению эксперта, в дальнейшем на смену Т-90М может прийти танк нового поколения Т-14 «Армата», однако это произойдёт не в ближайшей перспективе.

«В будущем Т-14 может стать основным боевым танком, но произойдёт это не очень скоро, потому что, во-первых, он пока что довольно дорогой. Во-вторых, на вооружении армии стоит большое количество танков Т-72, Т-80 и Т-90, и одномоментно их заменить невозможно. Конечно, Т-14 пригодится — по некоторым данным, он уже сейчас участвует в СВО. Но в целом пока что разработчики всё ещё продолжают осваивать и отрабатывать технологию его производства», — заключил Литовкин.