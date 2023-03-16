Перспективные цели: какими возможностями будет обладать модернизированный ЗРК «Тор-М2»

Дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» позволит российским войскам поражать воздушные цели, которые пока только находятся в разработке, заявил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов. По его словам, новые технические решения позволят значительно повысить характеристики ЗРК по обнаружению малоразмерных целей, а дальнейшая автоматизация работы комплекса в перспективе обеспечит выполнение задач практически без участия оператора. Военные эксперты отмечают, что модернизация «Тор-М2» необходима в связи с расширением номенклатуры средств поражения у потенциального противника.

По словам генерального директора Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Фанила Зиятдинова, дальнейшая модернизация зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» позволит российским военным поражать воздушные цели, которые ещё находятся в разработке.

«Работа по модернизации «Тор-М2» проводится постоянно. Система совершенствуется, как и её способности поражать новые, только появляющиеся сейчас воздушные цели. Оценивается потенциал комплекса, выполняется математическое моделирование для оценки возможности поражения комплексом перспективных целей. При первой же возможности расчёты будут проверены на практике с оценкой фактических результатов», — приводит ТАСС слова Зиятдинова.

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По его словам, новые технические решения значительно повысят характеристики комплекса по обнаружению малоразмерных целей, а дальнейшая автоматизация работы позволит комплексу выполнять задачи практически без участия оператора, подчеркнул гендиректор «Купола».

Зиятдинов отметил, что в будущем оператору «останется только нажимать на кнопку «Пуск» — всё остальное «Тор» сделает сам».

Повышенная эффективность

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» представляют собой новое поколение средств ПВО малой дальности, созданных для обеспечения защиты наземных войск от ударов планирующих авиабомб, крылатых и противорадиолокационных ракет. Кроме того, комплекс способен перехватывать БПЛА, вертолёты и самолёты, в том числе выполненные по технологии «стелс».

«Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия... Зенитный ракетный комплекс может работать как в ручном (с участием операторов), так и в полностью автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Комплекс «Тор-М2»

РИА Новости

© Константин Михальчевский

ЗРК «Тор-М2» продемонстрировал свою эффективность на различных высотах и расстояниях, поражая цели в высотном диапазоне от 10 м до 10 км и на дальности 1—15 км. Этот комплекс способен одновременно поражать до четырёх целей, что делает его эффективным средством защиты первого эшелона войск.

Особенность «Тор-М2» заключается в его способности вести огонь на марше. Это является ключевым преимуществом по сравнению с другими средствами ПВО, которые должны останавливаться и производить подготовку к стрельбе.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ТАСС отмечал, что радиолокационная система комплекса позволяет обнаруживать и поражать все типы БПЛА, включая рой малоразмерных дронов.

Другим преимуществом этого ЗРК является его боеприпас — зенитная ракета 9М338К, разработанная в Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Вымпел».

В 2019 году главный конструктор «Вымпела» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий заявил, что вероятность поражения ЗРК любых типов самолётов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов приближена к 100%. В боекомплект комплекса входит 16 ракет 9М338К.

«Дальность её полёта позволяет комплексу «Тор-М2» прикрывать войска по фронту 20 км. В этом секторе мы сбиваем всё, что шевелится. В том числе малоразмерные, маневрирующие, скоростные цели. Там, где раньше надо было держать две боевые машины, теперь достаточно поставить одну», — отмечал Елецкий в интервью газете «Известия».

По словам конструктора, оригинальная аэродинамическая схема позволила достичь высокой точности и дальности зенитной ракеты 9М338К. Инженеры значительно уменьшили вес боеприпаса, отказавшись от больших несущих плоскостей, что положительно сказалось на массогабаритных характеристиках. Кроме того, ракеты выводятся из пусковой установки с использованием облегчённых газогенераторов вместо традиционной технологии катапультного старта, подчёркивал Елецкий.

«В итоге новая ракета стала более стройной, изящной, маневренной, а боекомплект увеличился вдвое. Кстати, никто тогда (на этапе разработки. — RT) не мог даже подумать, что в машине можно разместить столько ракет», — пояснял Елецкий.

«Новые российские зенитные ракеты — кошмар для беспилотников»

Высокие боевые качества комплекса «Тор-М2» и его модификаций признаются и западным экспертным сообществом. Так, американский военно-политический журнал The National Interest в феврале 2022 года отметил, что этот комплекс был разработан для круглосуточной работы в любых метеоусловиях.

«Однако против некоторых целей «Тор-М2» представляется избыточно мощным — это можно сравнить со стрельбой по мухам из дробовика, — в связи с чем российские ВС сейчас объявили о разработке малогабаритной ракеты для той же зенитной системы», — писало издание о переходе с предыдущего поколения ракет 9М331 на 9М338К.

Автор NI констатировал, что после модернизации «Тор-М2» сможет эффективнее останавливать вражеские БПЛА.

На всех диапазонах

В комментарии RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что у комплекса «Тор-М2» высокий модернизационный потенциал и его боевые характеристики можно совершенствовать и дальше.

«Российская техника всегда создаётся с модернизационным запасом. Ведь она создаётся на долгосрочную перспективу использования. Модернизировать её можно постоянно, менять бортовое радиоэлектронное оборудование и ракеты. Так этот комплекс становится более эффективным. В «Тор-М2» заложен большой потенциал развития и модернизации», — подчеркнул эксперт.

Комплекс «Тор-М2»

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda

Литовкин добавил, что главным подспорьем в модернизации и преимуществом перед другими ЗРК является компоновка «Тор-М2».

«Главное достоинство комплекса в том, что все его элементы и составляющие находятся на одном шасси: антенна обнаружения и сопровождения цели, а также наведения на цель и ракеты, которые находятся в его корпусе, тоже расположены рядом с ними. Этими ракетами и антеннами можно управлять, не выходя из машины. Он очень эффективно решает боевые задачи. Свидетельство этому — события на Украине, в Сирии... где участвовал «Тор-М2», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что модернизировать ЗРК нужно в связи с появлением новых средств поражения у потенциального противника.

«Модернизация необходима, так как у противника появляются всё новые разработки: планирующие бомбы JDAM и бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Очень важно иметь средства борьбы со всеми этими системами. Также расширяются спектры применяемых противником беспилотников, в том числе большой дальности. Их необходимо перехватывать, а для этого нужны новейшие средства обнаружения и возможность поражать БПЛА и другие средства нападения в автоматическом режиме», — пояснил эксперт.

Кроме того, модернизация необходима, чтобы «Тор-М2» мог быть встроен в современную эшелонированную систему ПВО, добавил Кнутов.