Машина «крылатой пехоты»: какие задачи в ходе СВО выполняют бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ»

Минобороны РФ показало работу многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. На распространённом ведомством видео демонстрируется, как штурмовая группа десантников поражает опорный пункт ВСУ с помощью 30-мм пушки «Тайфуна». Эксперты положительно оценивают качества автомобилей «Тайфун». Одной из важнейших особенностей этих машин специалисты называют усиленную противоминную защиту экипажа.

Минобороны РФ опубликовало видео работы многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.

Как сообщается на сайте военного ведомства, разведгруппа Воздушно-десантных войск с помощью БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ. Разведчики передали координаты цели на пункт управления, после чего по объекту противника был нанесён огневой удар.

Затем на захват опорника выдвинулся «штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ», рассказали в министерстве.

«Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнём из 30-мм автоматической пушки из состава пушечно-пулемётного комплекса, установленного на бронеавтомобиле, подавили огневые точки украинских формирований в опорном пункте», — говорится в релизе оборонного ведомства.

После этого из российского бронеавтомобиля десантировался штурмовой отряд «крылатой пехоты», который «завершил разгром националистов».

Десантный «Тайфун»

Как отмечается на сайте «Рособоронэкспорта», от других машин данной серии «Тайфун» для Воздушно-десантных войск отличается несущим бронекорпусом, который, «обладая повышенной жёсткостью и прочностью, позволяет без последствий десантировать машину парашютным способом».

Российские десантники применили многоцелевой бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» в ходе специальной военной операции

При этом комбинированная броня машины обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия, осколков снарядов и взрывных устройств.

В «Тайфуне-ВДВ» также установлены энергопоглощающие кресла экипажа и десанта, что в комбинации со специальным V-образным днищем снижает негативное воздействие на военных от возможного взрыва мины.

Машина может оснащаться различным вооружением, включая дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом. Современная система управления огнём позволяет обнаруживать и поражать различные типы целей в любое время суток и в любых погодных условиях, говорят в «Рособоронэкспорте».

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По словам военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, выбор 30-мм пушки в качестве основного оружия был оптимальным при создании данной машины.

«30-мм пушка устраивает всем: и калибр хороший, и пробиваемость высокая. Кроме того, стоит отметить, что этот модуль является автоматическим», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Михаил Тимошенко.

«В отличие от пулемёта 30-мм пушка может поражать более широкий спектр целей на большей дальности. Кроме того, в ней могут применяться осколочно-фугасные снаряды», — заявил эксперт в беседе с RT.

Запас хода автомобиля составляет не менее 800 км, а максимальная скорость — 100 км/ч. На «Тайфуне-ВДВ» используется двигатель мощностью 350 л. с.

«Тайфун-ВДВ» может преодолевать подъём или спуск под углом не менее 30 градусов, ров шириной около 0,5 м, а также водные препятствия глубиной не менее 1,5 м (если машина была соответствующим образом подготовлена, то она может проходить также брод глубиной 1,75 м).

«Напарник», «Клещ» и «Линза»

Стоит отметить, что платформа «Тайфуна» послужила базой для целой линейки бронемашин.

Так, в 2021 году в российские войска поступила первая партия бронеавтомобилей «Напарник». Они предназначены для сопровождения автомобильных колонн, перевозящих специальную технику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления в местах проведения работ со спецтехникой.

По сравнению с оригинальным «Тайфуном» «Напарник» отличается упрощённой пружинной подвеской и меньшей стоимостью эксплуатации.

Машина может эксплуатироваться в любом диапазоне температур и перевозиться авиационным, морским и речным транспортом. Уровень бронирования машины обеспечивает надёжную защиту экипажу, утверждают разработчики.

Самоходный миномёт «Дрок»

© «Рособоронэкспорт»

Помимо этого, на базе «Тайфуна» был создан 82-мм самоходный миномёт «Дрок». Он предназначен для поражения живой силы, огневых средств и легкобронированной техники, а также ослепления наблюдательных пунктов и задымления освещённой местности.

«Миномёт стреляет как обычными 82-мм боеприпасами, так и новыми минами повышенного могущества и дальности. Также в состав системы входит дополнительный 82-мм миномёт с сошками и опорной плитой. Он может применяться расчётом вне машины», — указано на сайте «Рособоронэкспорта».

«Дрок» также оснащён дистанционно управляемым модулем с 7,62-мм пулемётом, который позволяет расчёту поражать цели независимо от миномётной установки. В дополнение к этому на крыше автомобиля с обеих сторон устанавливаются по шесть дымовых гранат, которые используются для защиты машины от систем наведения ракет противника.

«Дрок» может перевозить боекомплект из 64 снарядов для миномёта и 500 пулемётных патронов.

На платформе «Тайфуна» был также разработан санитарный бронеавтомобиль «Линза», который предназначается для поиска и вывоза раненых с поля боя.

«В качестве базового автомобиля (для «Линзы». — RT) используется бронированный автомобиль с колёсной формулой 4×4 семейства «Тайфун». Снаряжённая масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль», — говорится на сайте Минобороны.

«Линза» имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения от двух до четырёх носилок.

Военнослужащий у защищённого санитарного автомобиля «Линза»

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

В «Ремдизеле» также разработали модификацию под названием «Тайфун-ПВО». На её крыше расположены турель с крупнокалиберным пулемётом типа «Корд» и два люка для стрелка-пулемётчика и стрелка-зенитчика. Огонь из пулемёта и ПЗРК можно вести в движении на скорости до 20 км/ч.

«Тайфун-ПВО» обеспечивает прикрытие войсковых частей как на марше, так и в манёвренных видах боя. «Тайфун-ПВО» и «Тайфун-ВДВ» действуют совместно, обеспечивая выполнение боевых задач в интересах подразделений сухопутных войск и воздушных десантных войск. Учитывая множество дронов, которыми обладают ВСУ, модификация «Тайфун-ПВО» востребована и крайне необходима в войсках», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ещё одной версией «Тайфуна» стал бронеавтомобиль минирования «Клещ», предназначенный для постановки минных заграждений.

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Стоит отметить, что под маркой «Тайфун» выпускается также бронеавтомобиль более тяжёлого класса — «Тайфун-К» (КамАЗ-63968). Его бронированный модуль способен вмещать до 16 человек.

На этих машинах применена комбинированная броня, состоящая из лайнера, стальной основы и броневых плит на основе керамических элементов. Конструкция «Тайфуна-К» позволяет защитить экипаж от подрыва мины мощностью не менее 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем или колесом.

«Тайфун-К» может оснащаться дистанционно управляемым пулемётным модулем. На машине также установлены пять видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор экипажу в случае поражения лобового стекла.

По мнению Виктора Литовкина, автомобили серии «Тайфун» хорошо себя зарекомендовали в реальных боевых условиях.