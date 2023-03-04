«Широкий спектр изделий»: какой вклад конструктор Василий Грязев внёс в развитие российского оружия

95 лет назад в Туле родился знаменитый отечественный оружейник Василий Грязев. Он стал широко известен благодаря созданию скорострельного оружия в тандеме с выдающимся учёным Аркадием Шипуновым. Результатами их совместного труда стали высокоэффективные авиационные пушки калибра 23 и 30 мм. Многие образцы, созданные Грязевым и Шипуновым под индексом «ГШ», по-прежнему используются в боевой авиации России. Кроме того, Василий Грязев сделал значительный вклад в совершенствование средств ПВО и создание новых образцов гранатомётов, снайперских винтовок и пистолетов.

4 марта 1928 года в Туле в семье рабочих родился Василий Петрович Грязев, получивший большую известность как создатель скорострельного оружия.

Жизнь будущего конструктора складывалась непросто: в 1930 году он остался без матери, а в 1941-м скончался его отец. Однако мальчик сумел преодолеть испытания, выпавшие на его долю.

Считается, что положительную роль в судьбе Грязева сыграло увлечение механикой, а также дружба с семьёй одноклассника Юры Почукаева, отец которого был известным в Туле мастером-микрогравировщиком.

Работа в тандеме

В победном 1945 году Грязев поступил на оружейно-пулемётный факультет Тульского механического института. После окончания вуза в 1951 году он начал карьеру инженера в подольском НИИ стрелково-пушечного вооружения авиации (сейчас — ЦНИИТОЧМАШ).

Там Грязев познакомился с будущим коллегой по оружейному делу Аркадием Георгиевичем Шипуновым. Оба конструктора занимались тематикой малокалиберных авиационных пушек и прорабатывали технические решения для повышения их скорострельности, надёжности и уменьшения массы.

«Так оформился знаменитый творческий тандем Грязев — Шипунов. Их совместные изделия получали аббревиатуру «ГШ». Шипунов был выдающимся учёным, теоретиком, генератором прорывных идей. Грязев — талантливым конструктором, понимавшим, как претворить задуманное Шипуновым в жизнь и приблизить опытные образцы к техническому совершенству», — рассказал в комментарии RT историк оружия, военный эксперт Максим Попенкер.

Памятник Василию Петровичу Грязеву в Туле

© Правительство Тульской области

В 1962 году Шипунов возглавил тульское ЦКБ-14 (сейчас — Тульское КБ приборостроения), а Грязев остался в Подольске. Тем не менее творческий союз не только не распался, но и начал приносить первые плоды.

Так, в 1965 году на вооружение советских ВС была принята первая скорострельная авиационная пушка под индексом ГШ-23. Орудие стало сверхпопулярным в Военно-воздушных силах СССР. В разных модификациях оно устанавливалось на истребители МиГ-21, МиГ-23, Як-28, Як-130, Су-15, Су-17; вертолёты Ка-25, Ка-29, Ми-24ВМ, Ми-35М, тяжёлые транспортные самолёты Ил-76М, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-95МС.

Особенность ГШ-23 заключалась в применении двуствольной схемы и безударного досылающего механизма ускорительного типа. В результате Грязев и Шипунов смогли довести скорость стрельбы до 3400 выстрелов в минуту против 1800 выстрелов у предыдущих моделей. При этом габариты и масса пушки не отличались от одноствольных авиационных аналогов.

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В 1966 году Грязев начал работать в Туле в должности заместителя Шипунова. Несмотря на успех ГШ-23, перед конструкторами была поставлена новая амбициозная цель — создать более мощное авиационное орудие. Перспективная пушка должна была поражать западную бронетехнику, ставшую более защищённой.

Чтобы выполнить столь непростую задачу, было решено увеличить калибр до 30 мм и интегрировать в один вращающийся блок вооружения сразу шесть стволов. За основу для такого изделия был взят автомат АО-18, разработка которого была задана правительством СССР в 1963 году для корабельной артиллерийской установки АК-630.

Авиационное орудие под наименованием ГШ-6-30А было принято на вооружение в 1974 году. По сравнению с ГШ-23 масса снаряда новой пушки возросла более чем в два раза — до 400 г, а содержание взрывчатого вещества — почти в три раза. После одного залпа из новой пушки цель подвергалась серьёзному разрушительному воздействию.

«Стрельба из «шестистволки» поражала своей силой: за несколько секунд массированного удара пушка выпускала стокилограммовый залп. Новая артсистема калибра 30 мм на момент выпуска превосходила большинство западных образцов», — говорится в материалах «Ростеха».

Шестиствольная пушка ГШ-6-30А конструкции Грязева — Шипунова

© Wikimedia commons

Масса ГШ-6-30А составляла 145 кг, темп стрельбы — 5500—6100 выстрелов в минуту, начальная скорость снаряда — 850 м/с, эффективная прицельная дальность огня по наземным целям — 1200—1600 м, по воздушным — 200—600 м. Боезапас ГШ-6-30А состоял из 300 снарядов, в том числе бронебойно-разрывного типа.

Как считает Попенкер, при разработке данной пушки Грязев и Шипунов на тот момент наилучшим образом реализовали так называемую схему Ричарда Гатлинга.

Напомним, этот американский инженер считается изобретателем первого в мире жизнеспособного образца многоствольного орудия. С целью радикального увеличения скорострельности Гатлинг сконструировал блок из нескольких стволов, который проворачивался вокруг своей оси.

«Сама схема Гатлинга не была новинкой, но именно Грязев и Шипунов смогли создать по-настоящему надёжное оружие из нескольких стволов. Им удалось лучше остальных продумать автоматику, систему охлаждения, способы облегчения пушки и сохранения достаточно высокого ресурса стволов», — пояснил Попенкер.

Ещё одним шедевром конструкторского тандема, по мнению эксперта, стала одноствольная 30-мм авиационная пушка ГШ–301 (ГШ-30-1), разработанная в начале 1980-х годов. За лёгкость и выдающуюся скорострельность орудие прозвали в войсках «балериной».

Масса пушки составляла всего лишь 43,5 кг, темп стрельбы — 1500—1800 выстрелов в минуту, вес снаряда 386—395 г, начальная скорость боеприпаса — 875—900 м/с.

Чтобы облегчить орудие, Грязев и Шипунов интегрировали больше механических приспособлений. В частности, в ГШ-301 вместо сложных ускорителей был установлен рычажно-пружинный досылатель боеприпасов.

Как пояснил Попенкер, главная особенность новой пушки заключалась в том, что патрон и его элементы использовались в качестве звеньев автоматики. Ещё одним нововведением стала уникальная система локального охлаждения ствола с помощью обычной воды, благодаря которой избыточное тепло выводилось в виде пара в окружающую среду.

При этом пушка не была лишена и некоторых недостатков. К их числу относят сильную отдачу и небольшой ресурс ствола. На практике проблема износа ствола ГШ-301 во многом нивелировалась короткими очередями и увеличением временных перерывов-отсечек — так орудие «отдыхало» несколько секунд перед возобновлением стрельбы.

Истребитель Су-30СМ с пушкой ГШ-301

© Министерство обороны РФ

«ГШ-301, как и другие скорострельные пушки, работала на предельных режимах. В таком оружии избежать проблемы перегрева, износа ствола и других элементов невозможно», — говорит Попенкер.

В настоящее время ГШ-301 оснащается почти вся оперативно-тактическая авиация ВКС России. Пушка установлена на модернизированные истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, а также на Су-35 и Су-34.

Усовершенствованная версия ГШ-301 под наименованием 9А1-4071К (9-А1–4071К) используется на истребителях пятого поколения Су-57.

Официально характеристики пушки не раскрываются. Однако в открытых источниках сообщается, что масса орудия составляет 50 кг, темп стрельбы — 1500—1800 выстрелов в минуту, Реализованные в 9А1-4071К технические решения позволяют рассеивать избыточную энергию подвижных частей и стабилизировать работу автоматики при стрельбе очередью.

«По-прежнему востребованы»

Значительный вклад Грязев и Шипунов внесли в совершенствование техники ПВО, средств поражения бронемашин Сухопутных войск и армейской авиации.

Например, созданная тандемом пушка 2А38 была интегрирована в гусеничный ЗПРК «Тунгуска». Темп стрельбы из двух таких орудий превышал 4 тыс. выстрелов в минуту, а начальная скорость снарядов составляла 960—980 м/с.

Современная модификация 2А38 устанавливается на семейство ЗРПК «Панцирь», которое сейчас широко применяется в спецоперации.

«Даже при стрельбе в движении автомат (улучшенная пушка 2А38. — RT) поражает цели с высокой точностью. Электронное управление самостоятельно наводит орудие на цель. 2А38 может уничтожать низколетящие самолёты и вертолёты, некоторые типы крылатых ракет, а также легкобронированные наземные цели», — говорится в материалах «Ростеха».

Для оснащения бронетехники и армейской авиации Грязев и Шипунов разработали пушку 2А42. Она установлена на БМП-2, БМД-2, БМД-3, БТР-90, БМПТ «Терминатор», разведывательно-ударные вертолёты Ка-50 «Чёрная акула», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник».

По информации «Ростеха», 2А42 способна поражать большинство типов воздушных и наземных легкобронированных целей, а также живую силу на расстоянии до 4 км.

Патроны к 30-мм пушке 2А42

РИА Новости

© Виталий Белоусов

«Это очень надёжная и неприхотливая пушка, которая позволяет произвести отстрел всего боекомплекта без задержек и охлаждения даже в условиях повышенной запылённости. 2А42 отстреливает боекомплект 500 снарядов калибра 30 мм за одну минуту», — говорится в материалах госкорпорации.

Современная модификация пушки входит в дистанционно-управляемый боевой модуль «Бумеранг-БМ», составляющий основу вооружения перспективной БМП на гусеничной платформе «Курганец-25» и Т-15 на базе «Арматы».

Как заявил в беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, Грязев достиг выдающихся результатов в повышении скорострельности малокалиберных орудий.

Помимо этого, под руководством конструктора были разработаны несколько типов стрелкового оружия для спецподразделений: пистолеты-пулемёты ПП-90М, ПП-93, ПП-90М1 и ПП-2000, автомат 9А-91, снайперские винтовки ВСК-94 и ОСВ-96; гранатомёты АГ-30 и ЛПО-97, пистолеты П-96С, П-96М, ГШ-18.

Одним из последних детищ Грязева стал 5,45-мм автомат двухсредный специальный АДС, способный стрелять под водой. Незадолго до кончины в 2008 году конструктор заявил, что хотел бы разработать новую 152-мм пушку.

По мнению Бутырина, разноплановость изделий Грязева убедительно демонстрирует его выдающийся талант как оружейника.