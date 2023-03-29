«Облегчает боевую работу»: на что способна новая российская управляемая ракета «Изделие 305Э»

Многоцелевая управляемая ракета ВКС России «Изделие 305Э» успешно применяется в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Данное оружие входит в арсенал разведывательно-ударных вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М. Ракета является самой дальней в своём классе. При необходимости она может поразить цель на дистанции 14,5 км. По словам экспертов, «Изделие 305Э» заметно повышает точность авиаударов и делает более безопасной боевую работу российских лётчиков.

Новая российская многоцелевая управляемая ракета «воздух-поверхность», известная под наименованием «Изделие 305Э», доказала свою боевую эффективность. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростеха».

«Новейшая ракета «Изделие 305Э» для ударных вертолётов Ми-28НМ («Ночной охотник». — RT) и Ка-52М («Аллигатор». — RT) доказала свою эффективность и успешно применяется в ходе специальной военной операции», — заявила пресс-служба госкорпорации.

Как сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставки «Изделия 305Э» в российские войска «идут планомерно».

«Выстрелил и забыл»

«Изделия 305Э» было разработано научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ). Впервые боеприпас был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

На полях форума в комментарии телеканалу «Звезда» генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин сообщил, что его детище отличается высокими тактико-техническими характеристиками.

«Ракета имеет гарантированную дальность 14,5 километра. В зависимости от высоты полёта, от условий применения эта дальность может быть и больше», — сказал Кашин.

По словам генерального конструктора КБМ, «Изделия 305Э» является первой ракетой в классе вертолётного вооружения, в которой реализован принцип «выстрелил и забыл», позволяющий носителю не сопровождать боеприпас после пуска.

Второй способ применения «Изделия 305Э» состоит в том, что лётчик обнаруживает вражеский объект с помощью бортовой прицельной системы, а затем передаёт координаты противника боеприпасу. В результате ракета «захватывает цель по введённому в неё эталону».

Третий вариант стрельбы «Изделием 305Э» предполагает поражение цели в тот момент, когда вертолёт находится на почтительном расстоянии от противника и его бортовое оборудование не может обнаружить врага.

В таком случае лётчик пользуется ориентировочными координатами цели и выстреливает ракету в направлении примерного местоположения неприятеля. При подходе ракеты к объекту противника за несколько километров «Изделие 305Э» передаёт на борт носителя то изображение, которое видит головка самонаведения. После этого штурман (оператор вооружения) указывает боеприпасу конкретную цель, и ракета захватывает её.

Управляемая ракета «Изделие 305Э» на форуме «Армия»

© RT / Алексей Заквасин

По словам Кашина, его детище оснащено тепловизионной головкой самонаведения, достаточно точной бесплатформенной инерциальной навигационной системой, сопряжённой с ГЛОНАСС, высотомером и каналом связи с вертолётом.

Максимальная скорость «Изделия 305Э» — 230 м/с, масса осколочно-фугасной боевой части — 25 кг, стартовый вес — 105 кг. Помимо модернизированных вертолётов Ка-52 и Ми-28, боеприпас может применяться с некоторыми модификациями Ми-8.

Точность и безопасность

В комментарии RT бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что «Изделие 305Э» представляет собой значимое достижение отечественной оборонной промышленности.

«Изделие 305Э» обладает набором характеристик, которые очень востребованы в зоне боевых действий. Ракета значительно облегчает боевую работу нашей армейской авиации и повышает точность поражения целей вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал Хатылев.

По словам эксперта, на сегодняшний день «Изделие 305Э» является самой дальнобойной ракетой армейской авиации. Согласно открытым данным, ближайшим конкурентом детища КБМ является управляемая ракета «Вихрь-М» дальностью 10 км.

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К достоинствам «Изделия 305Э» Хатылев отнёс высокую точность, комбинированную систему управления, принцип «выстрелил и забыл», боевую работу без входа в зону поражения зенитных комплексов противника.

«Лётчик может использовать несколько режимов применения этой ракеты. Немаловажно и то, что он может изменить траекторию ракеты на конечном этапе полёта и перенацелить на другой объект неприятеля», — подчеркнул Хатылев.

По словам эксперта, в зоне СВО «Изделие 305Э» помогает нашим лётчикам эффективно наносить удары по широкому спектру целей: командным пунктам, инженерным сооружениям, живой силе, бронетехнике, по движущимся целям, а также по средствам ПВО.

«Мощность осколочно-фугасной боевой части ракеты составляет 25 кг. В зоне спецоперации для неё предостаточно целей, хотя понятно, что подземные и бетонированные сооружения она не возьмёт», — сказал Хатылев.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Юрий Лямин. В беседе с RT аналитик отметил, что «Изделие 305Э» заметно повышает живучесть российских ударных вертолётов в зоне СВО.

Работа разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 в зоне СВО

«Вертолёты весьма уязвимы на современном театре военных действий, включая зону спецоперации, где у противника большое количество средств ПВО. Из-за непрекращающихся поставок Запада их меньше не становится. В такой ситуации нашим лётчикам приходится быть очень осторожными. Им нужны дальние управляемые ракеты, включая «Изделие 305Э», — подчеркнул Лямин.

Как пояснил эксперт, применение дальних управляемых боеприпасов позволяет экипажам «лететь на краю радиуса действия зоны ПВО противника». При грамотной разведке целей такое оружие является большой угрозой для всех видов боевой техники, включая танки, склады с боеприпасами и некоторые полевые фортификации.

Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов также полагает, что опыт СВО продемонстрировал высокую потребность армейской авиации в применении дальних управляемых ракет.

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«Дальние управляемые ракеты — это как раз то, что нам очень нужно, особенно для вооружения «Аллигаторов» и «Ночных охотников». Плюс из-за повышенной точности идёт экономия расхода боеприпасов», — говорит эксперт.

По словам Попова, применение управляемого оружия позволяет экипажам разведывательно-ударных вертолётов РФ не прибегать к такому сложному манёвру как кабрирование или горка, когда лётчик «прижимает» машину к земле, а потом резко поднимает её нос вверх и производит ракетный пуск.

С кабрирования применяются 80-мм неуправляемые авиационные ракеты семейства С-8. Манёвр позволяет наносить удары по позициям, технике и пехоте противника, не входя в зону действия ПВО и увеличить дальность поражения. Похожий принцип стрельбы распространён в артиллерии, ведущей огонь по навесной траектории.

«Кабрирование — сложный манёвр, который необходим для применения неуправляемых ракет. Наши лётчики с этой задачей справляются, но, конечно, предпочтительнее было бы применять именно управляемые ракеты. Это и точность, и безопасность экипажей нашей армейской авиации», — пояснил Попов.

Разведывательно-ударный вертолёт Ми-28 в зоне СВО

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Как предполагает Хатылев, выводы относительно эффективности управляемого оружия уже сделаны. По мнению эксперта, российская промышленность будет производить намного больше таких боеприпасов и их носителей.

«Тема боеприпасов сейчас едва ли не главная на повестке дня. Официальные лица уже сделали ряд обнадёживающих заявлений. Я уверен, что управляемого оружия будет больше, а «Изделие-305Э» по итогам применения в СВО непременно получит развитие. Вполне возможно, что эту ракету доработают под применение с самолётов и БПЛА», — резюмировал Хатылев.