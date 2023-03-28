«Высокоточные комплексы» рассказали о применении новейшей ракеты «Изделие 305Э» в зоне СВО

Армейская авиация России успешно применяет новейшую управляемую ракету «Изделие 305Э» в зоне спецоперации, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»).

Многоцелевая ракета «Изделие 305Э» применяется ударными вертолётами в Ми-28НМ и Ка-52М, отметили в компании.

«Поставки «Изделия 305Э» в российские войска идут планомерно», — подчеркнули в пресс-службе.

Как пишет ТАСС, ракета была принята на вооружение ВС России в 2021 году, а впервые её представили на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Ракету разработало коломенское КБМ. Гарантированная дальность её полёта достигает 14,5 тыс. м, она способна лететь со скоростью до 230 м/с.

Боеприпас оснащён осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения.

С помощью этого оружия можно уничтожать как инженерные сооружения, так и основные боевые танки.

Как ранее сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, авиационная ракета класса «воздух — РЛС» показала высокую эффективность в ходе применения в рамках специальной военной операции на Украине.