«Адекватные инструменты реагирования»: как в России ведётся разработка противоспутникового оружия

В России идут работы по созданию комплексов для борьбы со спутниками, говорится в материале журнала Минобороны РФ «Военная мысль». Как отмечается в статье, в число боевых российских систем входят ракетный комплекс «Контакт» на базе истребителя-перехватчика МиГ-31, а также лазерные системы «Пересвет» и А60 «Сокол-Эшелон». По мнению экспертов, противоспутниковое оружие — важная часть национальной обороны. В свете возможного начала гонки вооружений в космосе значение таких комплексов возрастает, считают аналитики.

В России продолжается разработка комплексов для борьбы со спутниками. Информация на этот счёт опубликована в журнале Минобороны РФ «Военная мысль» в статье под названием «Вооружённая борьба в космосе: преемственность и различия принципов тактики».

«Примерами российских комплексов ПСБ (противоспутниковой борьбы. — RT), создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс ПКО (противокосмической обороны. — RT) «Контакт» на базе тяжёлого истребителя-перехватчика МиГ-31, боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолёта Ил-76, боевая лазерная система «Пересвет», — указано в материале.

Одновременно авторы статьи утверждают, что создаваемые в РФ лазерные системы боевого применения после завершения испытаний на Ил-76 могут быть размещены на платформе космического аппарата.

В материале «Военной мысли» отмечается, что противоспутниковые установки создаются и в США. Ещё в 1980-х годах американские военные испытывали ракету ASM-135 ASAT, которая размещалась на тяжёлых истребителях-бомбардировщиках F-15. В ходе одного из испытаний был поражён американский спутник, использованный в качестве мишени. Однако в дальнейшем эта программа была закрыта.

Крейсер класса Ticonderoga USS Princeton

Gettyimages.ru

© Yichuan Cao/NurPhoto

В настоящее же время на вооружении ВС США стоит ракета Standard Missile 3 (SM-3), которая может запускаться с крейсеров типа Ticonderoga. SM-3 создавалась для перехвата баллистических ракет, однако она может быть использована и для уничтожения спутников.

По мнению авторов материала, необходимость противодействия средствам космической разведки противника возникает как в период перед началом военных действий («угрожаемый период»), так и непосредственно в условиях идущего вооружённого конфликта.

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«В угрожаемый период, когда осуществляется стратегическое развёртывание ВС, когда группировки войск первого эшелона сосредоточиваются в районах, создающих наиболее благоприятные условия для перехода в наступление или отражения первых ударов противника... наибольшее значение приобретают средства космической разведки, позволяющие противостоящим сторонам отслеживать направления переброски войск противника, передвижение мобильных сил, несущих ударный ядерный потенциал, изменения в боевых порядках войск противовоздушной обороны (ПВО), развёртывание пунктов управления стратегического и оперативно-стратегического звеньев управления, — говорится в статье. — В этот период основные усилия должны быть направлены на противодействие средствам космической разведки противника, снижая, а в идеале не допуская их функционирования в интересах решения ими целевых задач».

При этом с началом боевых действий приоритеты в борьбе со спутниками меняются: на первое по значимости место выходит противодействие боевым космическим системам противника, системам координатно-временного обеспечения, системам боевого управления и связи, средствам целеуказания космического базирования, указывают специалисты

От «Контакта» до «Пересвета»

Напомним, о создании самоходного лазерного боевого комплекса «Пересвет» впервые рассказал президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 1 марта 2018-го. В декабре того же года было объявлено, что эти системы заступили на опытно-боевое дежурство.

В послании 2019 года Владимир Путин рассказал, что в режиме опытно-боевого дежурства комплексы «Пересвет» подтвердили свои уникальные характеристики, а личный состав получил опыт их эксплуатации.

Комплекс «Пересвет»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Технические параметры системы «Пересвет» в открытом доступе не публиковались, однако, как рассказал в мае 2022 года занимавший пост вице-премьера Юрий Борисов, эта установка может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тыс. км». При этом он добавил, что в РФ разработан и более современный лазерный комплекс — «Задира».

О комплексе А60 «Сокол-Эшелон» широкой публике также известно крайне мало. По данным еженедельника Минобороны РФ «Звезда», А60 относится к лазерному оружию, главной задачей которого является противодействие работе космических аппаратов противника. В качестве носителя используется военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Работы по созданию подобного оружия начались ещё в годы СССР. Лётные испытания были завершены в 2010 году, но о принятии комплекса на вооружение после этого не сообщалось.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, лазерное оружие может быть эффективным средством при поражении спутников оптико-электронной разведки.

«Воздействие лазера на оптику может ослепить эти аппараты. При этом, если лазер выводится непосредственно в космическое пространство, то там его возможности возрастают в силу отсутствия атмосферы», — заявил специалист в разговоре с RT.

В свою очередь, комплекс «Контакт» — не лазерное, а ракетное противоспутниковое оружие. По данным СМИ, его создание началось ещё в 1980-е годы в СССР. Ракеты этого комплекса оснащались кинетической боевой частью. Их носителями были истребители-перехватчики МиГ-31, которые доставляли снаряды в верхние слои атмосферы, откуда ракеты могли поражать спутники. На земле работу комплекса обеспечивали радиолокационные станции и лазерные излучатели, уточнявшие дальность и вектор движения цели.

После распада СССР проект был фактически свёрнут, однако в 2009 году тогдашний главком Военно-воздушных сил РФ генерал-полковник Александр Зелин сообщил о возобновлении работ по данной программе.

«Во времена СССР для задач противокосмической обороны создавался вариант самолёта МиГ-31... Эта система реанимируется для решения тех же задач», — заявил он.

Информация о дальнейшей судьбе проекта в открытых источниках не публиковалась.

МиГ-31

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

«Оставить космос мирным пространством»

По словам аналитиков, противоспутниковое оружие — важный элемент национальной обороны и работы по его созданию необходимо продолжать.

«Такое оружие применяется в тех случаях, когда глобальный конфликт практически неизбежен. Оно необходимо, чтобы спутниковая группировка противника, состоящая из военных спутников, разведывательных аппаратов и спутников связи, перестала функционировать. В рамках различных стратегий такая группировка должна быть выведена из строя в течение месяца», — подчеркнул Алексей Леонков.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко в комментарии RT отметил, что сегодня Запад может создавать угрозы для спутниковой группировки России, причём не только её военной части. В связи с этим РФ должна иметь возможность реагировать на подобные вызовы, считает специалист.

«Россия должна обладать адекватными инструментами реагирования. И разрабатываемые комплексы противоспутниковой обороны — это вполне эффективная комбинирования система противоспутниковой борьбы, которую Россия может применить при необходимости по той или иной спутниковой группировке противника», — сказал эксперт.

Аналитики также полагают, что оружие, способное бороться с орбитальными аппаратами, может приобрести ещё большее значение в свете возможного начала гонки вооружений в космосе.

Напомним, Договор о космосе 1967 года запрещает размещать в космическом пространстве лишь оружие массового уничтожения, в то время как использование остальных типов вооружений в нём не затрагивается.

«Американцы уже приняли доктринальный документ, в котором предусмотрены боевые операции в космосе. Однако пока что оружие в космосе не появилось. Россия и Китай активно призывают к тому, чтобы оставить космос мирным пространством. Вместе с тем Москва и Пекин предупреждают, что если они увидят вооружение на орбите, то примут ответные меры. Поэтому, если Вашингтон начнёт разворачивать боевые системы в космосе, мы также будем вынуждены их там разместить», — заключил Алексей Леонков.