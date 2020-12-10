«Деление стран на союзников и противников»: на что направлена новая космическая стратегия США

Космос «стал зоной военных действий» из-за стремления «соперников бросить вызов интересам США и их союзников» в этой сфере, отмечается в новой Национальной космической стратегии Соединённых Штатов. Вашингтон рассматривает межзвёздное пространство как приоритетную сферу для армии и разведки. Ранее американский вице-президент Майк Пенс упрекнул Россию и Китай в том, что они якобы разрабатывают космические вооружения. Эксперты напоминают, что Белый дом взял курс на милитаризацию космоса ещё при Бараке Обаме. Эта концепция, реализовывать которую продолжил Дональд Трамп, несёт в себе угрозу мировой стабильности, считают аналитики.

Из-за стремления «соперников бросить вызов интересам США и их союзников в космосе» эта область «стала зоной военных действий», отмечается в новой Национальной космической стратегии США, опубликованной на сайте Белого дома.

Как отмечается в релизе, предваряющем документ, стратегия призвана стать планом продвижения интересов США в космосе на благо американского народа. Стратегия также подтверждает статус США в качестве передовой космической державы.

«В соответствии с новой стратегией Соединённые Штаты будут продвигать свои национальные интересы в космосе и станут лидером в новой эре постоянного человеческого присутствия в космосе — на Луне, Марсе — и за его пределами», — утверждают в Белом доме.

«Зона военных действий»

В тексте доктрины говорится, что США «стремятся обеспечить безопасность, стабильность и доступность космической сферы».

«Сила и безопасность в космосе содействуют безопасности и стабильности Соединённых Штатов и всего мира», — подчеркнули авторы стратегии.

Поэтому необходимо, чтобы в сфере национальной безопасности США «модифицировали свои учреждения, методы, стратегии, доктрину, основы классификации безопасности, а также потенциалы в целях сдерживания военных действий, пресечения агрессии и защиты» американских интересов.

Белый дом

Reuters

© Joshua Roberts

В числе способов достижения этих целей авторы документа называют получение сведений обо всех действиях в космосе, с возможностью определять потенциально опасные. Кроме того, важно информировать всех конкурентов о том, какую именно активность в межзвёздном пространстве Вашингтон рассматривает как нежелательную.

«Космическая сфера — приоритетная для Соединённых Штатов область с точки зрения разведывательной и военной деятельности», — подчёркивается в стратегии.

При этом предписывается использовать одновременно дипломатические, информационные, экономические и военные методы.

Какие именно страны Белый дом рассматривает как космических соперников, в доктрине не уточняется.

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Однако ранее этот аспект затронул вице-президент США Майк Пенс во время заседания Национального космического совета. Он отметил американские достижения в этой сфере, добавив также, что в данной области есть и свои вызовы.

По словам Пенса, космическая гонка, стартовавшая в 1950-х годах, продолжается по сей день.

«Мы лидируем, но мы не единственные (кто участвует в космической гонке. — RT). Сегодня в Национальном космическом совете вы узнаете от директора Национальной разведки и других, что Китай и Россия продолжают разрабатывать космические вооружения», — заявил Пенс.

По его словам, ранее в текущем году Россия якобы продемонстрировала противоспутниковое оружие, а Китай разрабатывает новую пилотируемую космическую станцию.

Напомним, в июле американские и британские военные обвинили Россию в испытании космического аппарата, у которого, как утверждают на Западе, есть боевые возможности. В МИД РФ эти заявления опровергли, назвав их «очередным антироссийским выпадом» и частью информационной кампании по «дискредитации российской космической деятельности».

Майк Пенс

Reuters

© Joshua Roberts

Как отметил в комментарии RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков, основная мысль новой космической стратегии США сводится к важности американского доминирования в этой сфере.

«В документе есть и благие пункты, например о планах высадки на Луну. Но красной линией проходит мысль о том, что США должны доминировать и лидировать. К тому же присутствует явное деление стран на союзников и противников», — констатирует Ермаков.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в обновлённой стратегии власти США фактически подтвердили свои планы по милитаризации космоса.

«Ещё раньше США обозначили космос как потенциальный театр военных действий. Новая стратегия продолжает этот курс», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Партийный консенсус

Напомним, Россия и Китай назывались главными угрозами национальным интересам США в межзвёздном пространстве и в космической стратегии Пентагона, которая была опубликована в июне 2020-го. В документе говорилось, что Россия и КНР якобы превращают космос в арену противостояния.

«Китай и Россия используют космос в качестве оружия, чтобы снизить военную эффективность США и их союзников, а также бросить вызов нашей свободе действий в космическом пространстве», — утверждали авторы доктрины.

Власти США обозначили тему космоса как одну из приоритетных для государства после того, как к власти пришёл Дональд Трамп. Как ранее отмечали эксперты, таким образом республиканец отчасти копировал политику одного из своих предшественников на президентском посту — Рональда Рейгана.

Капсула корабля SpaceX Dragon

Reuters

© NASA

Так, в марте 2019 года указом Трампа было создано Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA). Как сообщается на сайте этой структуры, она призвана сохранять американское лидерство на фоне возобновления конкуренции держав.

В июле прошлого года SDA представило план укрепления космической архитектуры в каждом из «слоёв» космоса. Как говорилось в документе, космос необходим не только для обеспечения национальной безопасности, но и для применения современных «методов военных действий». В качестве ключевых конкурентов США в этой области снова были названы Россия и Китай.

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В августе 2019-го начало работу Космическое командование (SPACECOM) в составе ВС США. Как заявил Трамп во время церемонии, посвящённой старту работы командования, SPACECOM поможет Вашингтону сохранить космическое превосходство.

В декабре минувшего года был также основан новый вид Вооружённых сил США — Космические силы.

Однако эксперты отмечают, что, хотя ажиотаж вокруг темы освоения космоса подняла администрация Трампа, в действительности 45-й президент США лишь продолжил курс своего предшественника.

«Похожие доктрины готовились ещё при Обаме, и этот курс мало изменился при Трампе. Поэтому можно ожидать, что он будет продолжен и при Байдене. США давно рассматривают Россию и Китай как своих соперников. Скорее всего, со временем Вашингтон постарается сплотить вокруг темы космоса своих союзников и создать какую-то единую систему обязательств, направленную против России и КНР», — прогнозирует Ермаков.

Мирные инициативы

Между тем Москва предлагает ограничить милитаризацию космоса. Выступая в сентябре нынешнего года на Генассамблее ООН, президент РФ Владимир Путин призвал все космические державы принять договор о запрете размещения вооружений в межзвёздном пространстве.

Кроме того, российский лидер предложил запретить применение силы и угроз по отношению к космическим объектам.

Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Никольский

Согласно действующему Договору от 1966 года, космическое пространство «не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на него суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Соглашение было одобрено Генассамблеей ООН, к нему присоединились более 100 стран, включая СССР и США.

Однако другой международный документ, принятый ГА ООН в 1979 году, ратифицировали только 18 стран, среди которых не было ни США, ни СССР. Этот документ запрещает создание на Луне военных объектов.

Как отметил Алексей Леонков, Россия давно предлагала США подписать договор о запрете милитаризации космоса.

«Но все инициативы Москвы остаются без ответа. Вашингтон избегает подобной дискуссии, ссылаясь на свои национальные интересы. США готовят концепцию глобального удара с орбиты, который нельзя будет отразить с поверхности Земли», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается Сергей Ермаков.