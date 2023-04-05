«Быстрые и манёвренные»: Минобороны РФ показало кадры боевой работы вертолёта «Ночной охотник» в зоне СВО

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевого вылета ударного вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» в зоне СВО. Сообщается, что экипаж машины уничтожил замаскированные командные пункты и бронетехнику ВСУ. По данным военного ведомства, из-за частых боевых заданий перезагрузку боекомплекта приходится делать несколько раз в день. У линии боевого соприкосновения «Ночной охотник» действует в связке с транспортно-штурмовым Ми-8 и ударным Ка-52 «Аллигатор». По мнению экспертов, в ходе спецоперации «Ночной охотник» доказал свою высокую боевую эффективность.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударного вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник» в зоне СВО. На видео продемонстрирована загрузка ракет в боевой блок, вылет с грунтового аэродрома и пуск снарядов по противнику.

«В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как заявил журналистам пилот вертолёта, Ми-28Н хорошо приспособлен к боевым вылетам в разное время суток и оснащён вооружением для ударов по живой силе и бронетехнике. Боевые задачи, по словам офицера, приходится выполнять каждый день.

«Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме «взлёт — посадка» аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулёзная предполётная подготовка», — заявили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, из-за частых вылетов перезагрузку боекомплекта приходится делать несколько раз за день. Экипажи вертолётов используют данные разведки, каждый раз меняют маршруты и стараются действовать неожиданно.

«Невероятно быстрые и манёвренные Ми-28Н появляются неожиданно, обрушивают на противника всю свою мощь и исчезают, словно их и не было. Сейчас на передовой это одно из самых эффективных средств поддержки российских военных сил», — рассказали в Минобороны РФ.

«Днём и ночью»

«Ночной охотник» является одним из основных вертолётов армейской авиации ВКС России. В настоящее время отечественная промышленность выпускает машины, модернизированные по итогам сирийской операции. Обновлённые образцы получили наименование Ми-28НМ.

Усовершенствованная винтокрылая машина получила более современную обзорно-прицельную систему, усиленную защиту от поражения вражескими боеприпасами, улучшенные бортовые комплексы и силовой агрегат.

Ми-28Н на полевом аэродроме в зоне СВО

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В состав ударного вооружения Ми-28НМ входят неуправляемые снаряды, противотанковая управляемая ракета «Хризантема-М», способная уничтожать бронированные цели на дальности до 10 км, модернизированные управляемые ракеты «Атака» с лазерной системой наведения и авиационные бомбы массой до 500 кг.

Кроме того, «Ночной охотник» может применять новую многофункциональную вертолётную ракету класса «воздух — воздух» / «воздух — поверхность» с головкой самонаведения.

В результате модернизации Ми-28НМ превратился в более защищённую и вооружённую машину армейской авиации. Помимо этого, существенно возросла ситуационная осведомлённость экипажа и скорость принятия решений в сложной боевой обстановке.

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Лётчики, участвующие в СВО, высоко оценивают тактико-технические характеристики «Ночного охотника».

«Он может выполнять боевые задачи днём и ночью. У него это очень хорошо получается. Снаряжён управляемыми и неуправляемыми ракетами, пушками», — сказал журналистам лётчик Максим на видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства говорится, что боевые вылеты экипажи Ми-28 осуществляют на предельно малой высоте. Это позволяет исключить обнаружение средствами ПВО противника в зоне спецоперации.

В основном «Ночные охотники» применяют неуправляемые ракеты. Пуски снарядов производятся на скорости 200 км/ч и с кабрирования (горки). Этот манёвр достаточно сложен в исполнении. Он требует от пилота «прижать» вертолёт к земле, а потом резко поднять его носом вверх и в таком положении выпустить боеприпасы.

Горка занимает не больше пяти секунд. При этом она позволяет увеличить дальность поражения целей и повысить безопасность боевой работы.

Ракетные пуски с Ми-28 по позициям ВСУ

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Кабрирование выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника же этот манёвр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолёт словно появляется из ниоткуда», — поясняют в Минобороны РФ.

Боевой вылет машины семейства Ми-28 часто осуществляют в звене с транспортно-штурмовыми Ми-8 с группами огневой поддержки на борту. Данные подразделения прикрывают ударные вертолёты с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле, выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности.

Также обязанностью группы огневой поддержки является эвакуация потерпевших крушение лётчиков, раненых, мирных жителей. Данные формирования должны быть всегда готовы вступить в бой в случае нештатных ситуаций на земле.

«Эти ребята всегда держат палец на курке. Готовы в любой момент отреагировать на любое воздействие на вертолёт — открыть огонь на поражение… Для защиты тех, кто в режиме нон-стоп поражает с воздуха огневые точки противника, этот расчёт готов на всё. Прикрыть, отразить атаку и спасти своих — это главные задачи группы огневого прикрытия», — подчёркивают в Минобороны РФ.

Как пояснил в беседе с RT заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов, связка с Ми-8 зачастую позволяет Ми-28 «не отвлекаться на сопутствующую штурмовую задачу».

«Применение Ми-8 с группами огневой поддержки — важная мера прикрытия ударных вертолётов. Это очень хорошая связка, доказавшая свою эффективность на практике. Ми-8 способны оказать огневую поддержку — например, уничтожить внезапно появившуюся пехоту, ДРГ. При этом сам Ми-28 продолжит выполнять основную боевую задачу», — отметил Попов.

В паре с «Аллигатором»

По информации Минобороны РФ, Ми-28 наряду с другими вертолётами армейской авиации обеспечивают поддержку сухопутных войск на всех участках фронта СВО. С помощью различных типов вооружения удары наносятся по живой силе, инженерным сооружениям, военной и бронированной технике ВСУ.

«Нанесение огневого поражения с воздуха позволяет дезориентировать противника, прикрыть действия наступающих подразделений, деактивировать минные поля и обеспечить коридоры для прохождения штурмовых групп к атакуемым объектам противника», — подчёркивается в материалах военного ведомства.

Как полагает Владимир Попов, экипажи «Ночных охотников» выполняют сложную боевую работу, сопряжённую с большим риском для жизни. Однако без их применения российским военным было бы тяжелее осуществлять штурмовые действия.

Боевая работа экипажей вертолётов Ка-52 и Ми-28 в зоне СВО

«Ми-28 очень помогают, когда, например, нет возможности массировано применить артиллерию. Важным достоинством вертолёта я считаю его прицельно-навигационную систему. Она даёт возможность выйти в заданный район и с высокой вероятностью точно применить по противнику ракеты, в том числе неуправляемые», — говорит Попов.

Эксперт напомнил, что на боевые задания Ми-28 нередко отправляется в паре с разведывательно-ударным Ка-52 «Аллигатор». По мнению Попова, у каждой из этих машин есть определённые преимущества, обусловленные конструктивными особенностями, но в целом они сопоставимы по боевым возможностям.

«На Ка-52, как известно, реализована соосная схема. Она делает вертолёт более устойчивым, он точнее работает по небольшим целям. У Ми-28 классическая схема расположения винтов, и если рассуждать о его преимуществах, то оно заключено в оборудовании, которое позволяет хорошо работать в тёмное время суток. Модернизированный «Ночной охотник» однозначно оправдывает своё название», — отметил Попов.

Аналогичной точки зрения придерживается военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. В комментарии RT эксперт заявил, что «Ночной охотник» и «Аллигатор» дополняют друг друга и очень эффективны, действуя в едином звене.

«Ми-28 и Ка-52 — конструктивно разные машины. У Ми-28 очень хороший ночной прицел, а Ка-52 может буквально застывать на одном месте и точно бить по врагу. «Ночной охотник» и «Аллигатор» — как левый и правый глаз у человека — оба в равной степени нужны нашей армейской авиации. На мой взгляд, это лучшие в мире ударные винтокрылые машины», — сказал Литовкин.

В то же время, по мнению эксперта, опыт спецоперации позволяет сделать вывод о необходимости продолжения модернизации вертолётов ВКС России, в том числе Ми-28. Как полагает Литовкин, усовершенствование может коснуться авионики.

Владимир Попов несколько иначе смотрит на перспективу модернизации машин армейской авиации РФ. По мнению эксперта, не стоит вносить серьёзных изменений в электронную начинку: главная задача на сегодняшний день состоит в обеспечении вертолётов большим количеством управляемых боеприпасов.

«Реальный бой всегда показывает нюансы, на которые раньше мало обращалось внимания. Нашей первостепенной задачей является насыщение армейской авиации управляемыми ракетами. Этот вид оружия позволит спокойно работать за пределами досягаемости ПВО и наносить больший ущерб противнику. Именно так получится повысить боевую мощь «Ночного охотника» и других наших вертолётов», — подчеркнул Попов.