«За счёт расширения производственных мощностей»: Шойгу заявил о кратном росте выпуска боеприпасов

Производство обычных и высокоточных боеприпасов в России кратно выросло, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По словам министра, этих показателей удалось достичь за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда. Шойгу отметил, что объёмы выпуска боеприпасов позволяют выполнять поставленные руководством страны задачи в рамках спецоперации на Украине.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска боеприпасов разного типа для российских войск. Об этом министр высказался в ходе совещания по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

По его словам, этот вопрос находится на постоянном контроле правительства и Минобороны РФ. Как отметил министр, объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, меры по их наращивания принимаются.

«За счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — сказал министр на совещании по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Как отметил глава оборонного ведомства, объёмы выпуска боеприпасов позволяют выполнять поставленные руководством страны задачи в рамках спецоперации на Украине.

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Наряду с этим в ходе совещания обсуждались вопросы дальнейшего наращивания обеспечения группировок российских войск боеприпасами, в том числе с точки зрения повышения эффективности системы логистики.

Отметим, что 28 марта Шойгу в ходе рабочей поездки в Челябинскую и Кировскую области проверил ход выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса государственного оборонного заказа.

В частности, министр проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения потребностей СВО.

Наряду с этим Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, миномётных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

В свою очередь, руководители предприятий доложили министру, что выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск вырос в несколько раз. Ожидается, что до конца текущего года производство отдельных образцов продукции увеличится в семь-восемь раз.

По итогам работы на предприятиях ОПК Шойгу провёл рабочие совещания, в ходе которых военное руководство поставило задачи по дальнейшему наращиванию производства в соответствии с графиками выполнения оборонного заказа.

Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

31 марта состоялось заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ. Во вступительном слове в начале встречи глава правительства Михаил Мишустин, также занимающий пост главы совета, отметил, что в настоящее время потребности российских военных существенно возросли.

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Как заявил глава кабмина, для гарантированного снабжения военных всем необходимым максимально задействованы заводские мощности организаций ОПК страны. Кроме того, ускоренными темпами реализуются инвестиционные проекты по развитию производства.

Также приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения. Мишустин также отметил, что особое внимание необходимо уделить расширению ремонтной базы.

«Восстановление отдельных видов техники — сложный, трудоёмкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов, для чего было принято решение сформировать в составе Министерства обороны завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, чтобы быстрее возвращать его в строй», — сказал глава кабмина.

Отметим, что позднее Мишустин подписал распоряжение о создании соответствующего предприятия.

В ходе совещания премьер-министр также отметил важность возведения фортификационных сооружений на линии размещения войск. Как уточнил премьер-министр, большая часть из них уже построена, но для пограничной службы строятся новые и дооснащаются созданные опорные пункты.