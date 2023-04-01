Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения ВС России боеприпасами
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
«Шойгу в штабе объединённой группировки российских войск (сил)... заслушал доклады по текущей обстановке и провёл совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны России по вопросам обеспечения войск боеприпасами», — сказали в ведомстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.