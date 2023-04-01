Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения ВС России боеприпасами

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Министр обороны России Сергей Шойгу провёл в штабе объединённой группировки российских войск совещание по вопросам обеспечения боеприпасами.
Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения ВС России боеприпасами
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Шойгу в штабе объединённой группировки российских войск (сил)... заслушал доклады по текущей обстановке и провёл совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны России по вопросам обеспечения войск боеприпасами», — сказали в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до конца года производство отдельных образцов боеприпасов вырастет в семь-восемь раз.

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